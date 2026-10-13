La Germania ha adottato un approccio graduale all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica tra aziende (B2B) per consentire alle imprese di adeguarsi durante un periodo di transizione.

A partire dal 1 gennaio 2025 vige l'obbligo per tutte le aziende tedesche di ricevere fatture elettroniche. I destinatari delle fatture non possono più rifiutare una fattura elettronica, né richiedere che venga inviata in un altro formato. Tuttavia, durante il periodo di transizione è ancora possibile emettere fatture nei formati “tradizionali”, come ad esempio fatture cartacee o PDF standard, se il mittente lo desidera.

A partire dal 1 gennaio 2027, le aziende con un fatturato pari o superiore agli 800.000 euro nel 2026 devono essere pronte a emettere fatture elettroniche per le transazioni B2B. Le imprese con un fatturato inferiore a questa soglia possono continuare a emettere fatture cartacee e/o PDF.

A partire dal 1 gennaio 2028, tutte le aziende devono essere pronte a emettere fatture elettroniche. L'obbligo normativo sulla fatturazione elettronica in Germania definisce come conformi le fatture elettroniche in formato strutturato trasmesse e ricevute elettronicamente che possono essere elaborate automaticamente dai sistemi informatici. Il formato deve essere conforme alla norma europea EN 16931. I formati strutturati sono leggibili dalle macchine. Le fatture in formato PDF standard non sono leggibili dalle macchine e non sono più considerate fatture elettroniche conformi in Germania.

La creazione di una versione leggibile dall'uomo non è obbligatoria; tuttavia, le aziende possono fornirla se lo desiderano. Ciò può essere fatto utilizzando il formato ibrido PDF/A-3 o generando un PDF separato. In caso di discrepanze tra il contenuto del file XML e del PDF, la legge tedesca stabilisce che le informazioni contenute nel file XML hanno la precedenza.