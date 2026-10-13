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Il prossimo obbligo di fatturazione elettronica entrerà in vigore tra 55 Days : 13 Hrs : 37 Mins : 27 Secs

Prepararsi alla fatturazione elettronica in Germania significa iniziare ora

In Germania le aziende sono già tenute a ricevere fatture elettroniche, mentre l’obbligo di emissione scatterà il 1° gennaio 2027. Scopri come Avalara può aiutarti a ridurre il rischio di non conformità, evitare rilavorazioni e prevenire le interruzioni operative.
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Le tempistiche della fatturazione elettronica in Germania

Principali scadenze per l'adeguamento

  • 1 gennaio 2025: tutte le aziende soggette all'obbligo devono essere in grado di ricevere fatture elettroniche strutturate
  • 1 gennaio 2027: le aziende con un fatturato annuo superiore a 800.000 euro devono iniziare a emettere fatture elettroniche strutturate conformi allo standard
  • 1 gennaio 2028: tutte le restanti attività rientranti nell'ambito di applicazione sono soggette agli obblighi di fatturazione elettronica
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Requisiti di fatturazione elettronica in Germania

Modello

La Germania adotta un modello di fatturazione elettronica B2B decentralizzato in cui i partner commerciali si scambiano direttamente fatture strutturate, senza una piattaforma governativa centrale.

Piattaforme

In Germania non è prevista una piattaforma centrale obbligatoria. Le aziende devono essere in grado di gestire lo scambio delle fatture attraverso i canali concordati, i provider, le integrazioni ERP o le reti di partner.

Formati

La Germania richiede l'adozione dei formati strutturati previsti dalla norma EN 16931. XRechnung e ZUGFeRD sono formati generalmente ammissibili per le fatture elettroniche B2B.

Ambito di applicazione

L'obbligo normativo si applica alle transazioni B2B nazionali tra aziende con sede in Germania, con esenzioni per fatture di piccolo importo e alcuni titoli di viaggio.

Indicatori di rischio aziendale

  • Ricorso a fatture PDF o inviate tramite e-mail 
  • Validazione dei dati strutturati limitata
  • Risoluzione manuale delle eccezioni 
  • Nessuna visibilità in tempo reale del ciclo di fatturazione
  • Ambienti ERP frammentati 
  • Processi di conformità specifici per Paese 
  • Preparazione non uniforme ai formati XRechnung o ZUGFeRD 
Gli step verso la conformità all'obbligo di fatturazione elettronica in Germania
  • Allineamento dei team. Coinvolgere gli uffici Fiscale, Finanziario e IT in un flusso di lavoro condiviso per allinearsi su preparazione, processi e implementazione.
  • Valutazione dell'applicabilità dell'obbligo normativo. Individuare le aziende soggette all'obbligo normativo, le transazioni B2B nazionali, le soglie di fatturato, le esenzioni e le dipendenze dai partner commerciali.
  • Analisi dei flussi di fatturazione attuali. Documentare i sistemi ERP, l'instradamento delle fatture, i canali di scambio con i partner, la gestione delle eccezioni e i requisiti di archiviazione tra le unità aziendali.
  • Scelta di Avalara come modello di piattaforma conforme. Con Avalara al tuo fianco come partner per la conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica sarai pronto fin dal primo giorno. Con Avalara, la tua architettura può adattarsi ai mutevoli requisiti normativi e può crescere in altri mercati al di fuori della Germania.
  • Preparazione dei sistemi ERP e dei dati. Verifica la conformità a XRechnung e ZUGFeRD, la completezza dei dati strutturati, l'acquisizione delle fatture, il monitoraggio del ciclo delle fatture e i requisiti di integrazione.
  • Test e verifiche fatte in anticipo. Con l'avvicinarsi della scadenza del 2027, i tempi per eseguire i test si riducono. La verifica fatta prima delle scadenze imposte per legge riduce il rischio di rifiuto delle fatture e previene future interruzioni operative.

 

L'errore più comune delle aziende è affrontare l'adeguamento agli obblighi della Germania come un intervento a sé stante. Un approccio specifico per Paese può risolvere le esigenze del momento, ma può anche creare complessità, duplicazioni e rilavorazioni, man mano che le aziende si trovano a dover adottare la fatturazione elettronica in altri mercati.
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La Germania è solo l'inizio

L'obbligo di fatturazione elettronica si sta attestando a livello internazionale. Costruisci fin da subito un modello di conformità scalabile, invece di doverlo ricostruire per ogni nuovo mercato in futuro.
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Gestisci l'obbligo normativo in Germania e preparati al futuro

Per le aziende strategiche, la fatturazione elettronica rappresenta un'opportunità di trasformazione operativa, non un semplice adempimento normativo una tantum. Invece di creare soluzioni specifiche per ogni Paese, che generano inefficienze future, stanno standardizzando i flussi di lavoro, connettendo i sistemi e creando operazioni di conformità scalabili nelle diverse giurisdizioni.  

 

Avalara supporta questo approccio attraverso una piattaforma di conformità potenziata dall'intelligenza artificiale, progettata per automatizzare flussi di lavoro fiscali e di fatturazione elettronica complessi in diversi paesi, con diversi sistemi e requisiti normativi in continua evoluzione.  

 

L'obiettivo è semplice: risolvere il problema della fatturazione elettronica alla base ed estendere la conformità a livello globale, man mano che gli obblighi normativi si moltiplicano e si evolvono.

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In una sessione di lavoro di 45 minuti, gli esperti Avalara ti aiuteranno a capire quali attività e transazioni sono soggette, a valutare le criticità dei sistemi e la qualità dei dati, a valutare il tuo livello di esposizione e a dare priorità alle attività da svolgere nei successivi 90 giorni.
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Transazioni soggette all'obbligo

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Transazioni B2G

La fatturazione elettronica è obbligatoria in Germania per le transazioni tra imprese e pubblica amministrazione (B2G) a livello federale (nazionale).

 

La Germania è uno stato federale che concede ai 16 Länder che la compongono un certo grado di indipendenza nella regolamentazione della fatturazione elettronica B2G. I requisiti di fatturazione elettronica B2G possono quindi variare da un Land all'altro.

 

A livello statale, la fatturazione elettronica B2G è obbligatoria in sette Länder: Brema, Amburgo, Baden-Württemberg, Saarland, Renania-Palatinato, Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Assia. La fatturazione elettronica B2G è facoltativa negli altri nove Länder.

 

La Germania utilizza la rete Peppol per la fatturazione elettronica B2G, che consente alle aziende di scambiare fatture elettroniche con alcuni enti pubblici.

 

Le aziende possono anche usare i portali ufficiali del governo federale: il portale centrale ZRE per la presentazione delle fatture e la piattaforma per l'invio delle fatture conforme OZG (OZG-RE).

 

Le fatture elettroniche B2G inviate alle massime autorità federali e agli organi costituzionali centrali devono essere trasmesse tramite il portale ZRE. Le fatture elettroniche B2G destinate agli enti dell’amministrazione federale indiretta, come l'Agenzia federale per il lavoro tedesca, devono essere inviate tramite OZG-RE.

 

Il codice Leitweg-ID è un elemento delle fatture elettroniche B2G in Germania che consente di determinare il portale da utilizzare:

 

  • I codici che iniziano con 991 utilizzano ZRE
  • I codici che iniziano con 992 utilizzano OZG-RE

Transazioni B2B

La Germania ha adottato un approccio graduale all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica tra aziende (B2B) per consentire alle imprese di adeguarsi durante un periodo di transizione.

 

A partire dal 1 gennaio 2025 vige l'obbligo per tutte le aziende tedesche di ricevere fatture elettroniche. I destinatari delle fatture non possono più rifiutare una fattura elettronica, né richiedere che venga inviata in un altro formato. Tuttavia, durante il periodo di transizione è ancora possibile emettere fatture nei formati “tradizionali”, come ad esempio fatture cartacee o PDF standard, se il mittente lo desidera.

 

A partire dal 1 gennaio 2027, le aziende con un fatturato pari o superiore agli 800.000 euro nel 2026 devono essere pronte a emettere fatture elettroniche per le transazioni B2B. Le imprese con un fatturato inferiore a questa soglia possono continuare a emettere fatture cartacee e/o PDF.

 

A partire dal 1 gennaio 2028, tutte le aziende devono essere pronte a emettere fatture elettroniche. L'obbligo normativo sulla fatturazione elettronica in Germania definisce come conformi le fatture elettroniche in formato strutturato trasmesse e ricevute elettronicamente che possono essere elaborate automaticamente dai sistemi informatici. Il formato deve essere conforme alla norma europea EN 16931. I formati strutturati sono leggibili dalle macchine. Le fatture in formato PDF standard non sono leggibili dalle macchine e non sono più considerate fatture elettroniche conformi in Germania.

 

La creazione di una versione leggibile dall'uomo non è obbligatoria; tuttavia, le aziende possono fornirla se lo desiderano. Ciò può essere fatto utilizzando il formato ibrido PDF/A-3 o generando un PDF separato. In caso di discrepanze tra il contenuto del file XML e del PDF, la legge tedesca stabilisce che le informazioni contenute nel file XML hanno la precedenza.

Formati standard utilizzabili per la fatturazione elettronica conforme in Germania

Fatturazione Peppol BIS

XRechnung

ZUGFeRD

Formato XML UBL 2.1 strutturato machine-readable che può essere trasmesso su Peppol.

Formato XML UBL 2.1 strutturato machine-readable che può essere consegnato su Peppol e i portali governativi tedeschi (ZRE, OZG-RE).

Formato ibrido basato sullo standard PDF/A-3 che combina un PDF leggibile con un file XML strutturato incorporato. Il formato può essere inviato via e-mail come allegato o tramite AS2 o portali di interscambio.

Leggibile da una macchina: SÌ

Leggibile da una macchina: SÌ

Leggibile da una macchina: SÌ

Leggibile dall'uomo: NO

Leggibile dall'uomo: NO

Leggibile dall'uomo: SÌ

Il formato può essere utilizzato per la fatturazione elettronica B2B e B2G in Germania e, su base volontaria, per le transazioni transfrontaliere con i paesi dell'UE, l'Australia, la Nuova Zelanda, Singapore, il Giappone e la Malesia.

Il formato può essere utilizzato per la fatturazione elettronica B2G in Germania e per la fatturazione elettronica B2B con alcune aziende in Germania. Mentre questo è un formato standard per il B2G, il suo utilizzo tra aziende (B2B) è limitato.

Il formato può essere utilizzato per la fatturazione elettronica B2B in Germania, specialmente durante i periodi di transizione dai PDF standard. Il formato può essere utilizzato in Germania e Francia, dove è conosciuto come Factur-X.

Il formato è riconosciuto in Germania e a livello internazionale.

Il formato è accettato solo in Germania e non è utilizzabile a livello internazionale.

Il formato è accettato solo in Germania e Francia. Non è utilizzabile a livello internazionale.
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Durante il periodo di transizione, le connessioni EDI già esistenti tra le aziende possono continuare a essere utilizzate. Dal 1° gennaio 2028, le connessioni EDI potranno essere utilizzate solo se conformi alla norma EN 16931.

 

Le fatture elettroniche devono essere conformi ai principi contabili tedeschi in materia di corretta tenuta e conservazione della contabilità e delle registrazioni in formato elettronico (GoBD) nonché ai requisiti tedeschi in materia di fatturazione IVA. Per importi superiori ai 250 euro, le fatture devono includere:

  • Nome e indirizzo completo del fornitore
  • Nome e indirizzo completo del destinatario
  • Partita IVA o codice fiscale del fornitore e dell'acquirente
  • Data di consegna o della prestazione
  • Numero progressivo fattura
  • Data di emissione della fattura
  • Descrizione dei beni o dei servizi
  • Importo netto suddiviso per aliquote fiscali ed esenzioni
  • Importo IVA
  • Aliquota IVA applicata
  • Importo totale addebitato
  • Eventuali riduzioni dell'importo precedentemente concordate (es. sconti)
  • Se applicabile, una nota che indichi l'inversione contabile (responsabilità fiscale del destinatario)

 

Tutte le fatture in Germania, comprese quelle elettroniche, devono essere conservate per 10 anni. Le fatture elettroniche in Germania non devono essere firmate digitalmente.

Requisiti di rendicontazione in tempo reale

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, seguiranno i requisiti di rendicontazione in tempo reale. La Germania è uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) ed è obbligata ad adottare i requisiti di rendicontazione digitale (DRR) previsti dal pacchetto di riforme ViDA (IVA nell'era digitale). Si prevede che la Germania implementerà un sistema di rendicontazione centralizzato paragonabile a quello implementato in Italia. Con questo sistema, le aziende sono tenute a segnalare i dati delle transazioni B2B alle autorità fiscali in tempo reale.

Esenzioni dall'obbligo di fatturazione elettronica B2B

In Germania esiste un numero limitato di esenzioni dall'obbligo di fatturazione elettronica B2B. Fra queste vi sono le transazioni esenti IVA, le fatture per transazioni di importo totale inferiore a 250 euro, alcuni servizi specifici come il trasporto passeggeri e operazioni estere in cui almeno una delle parti non sia un'azienda con sede in Germania.

Risorse aggiuntive

Domande frequenti

Sì. Dal 1° gennaio 2025, la fatturazione elettronica strutturata è obbligatoria per le aziende soggette all'obbligo. L'obbligo di emissione inizia per fasi a partire dal 1° gennaio 2027.

L'obbligo si applica alle transazioni B2B nazionali tra aziende con sede in Germania. In generale, riguarda le cessioni imponibili tra imprese con sede in Germania, con esenzioni per le fatture di importo ridotto e per alcuni titoli di viaggio.

La Germania richiede l'emissione di fatture elettroniche strutturate e leggibili da una macchina, come previsto dalla norma EN 16931. I formati XRechnung e ZUGFeRD sono generalmente ammessi, a condizione che i dati della fattura possano essere elaborati elettronicamente.

Non sul lungo termine, per motivi di conformità. Durante il periodo di transizione, alcune fatture cartacee e in formato PDF potranno ancora essere utilizzate in casi specifici. Tuttavia, una volta entrato in vigore l'obbligo a pieno regime, i PDF e l'invio diretto tramite email non saranno più in regola con i requisiti di fatturazione elettronica strutturata.

La non conformità può comportare il rifiuto delle fatture, ritardi nei pagamenti, interruzioni nei flussi di lavoro, maggiore esposizione alle verifiche fiscali e sanzioni economiche. Le aziende possono inoltre riscontrare criticità nei processi se i sistemi ERP non sono in grado di creare, ricevere, verificare e conservare fatture strutturate.

In Germania l'obbligo di ricezione è già in vigore e i partner commerciali potrebbero iniziare a emettere fatture strutturate prima che per te entri in vigore l'obbligo di emissione. Rimandare la preparazione riduce i tempi a disposizione per i test, aumenta il rischio di integrazione e limita la disponibilità delle piattaforme. Potrebbe anche costringere ad adottare soluzioni specifiche per ciascun Paese, difficilmente utilizzabili per eventuali obblighi normativi futuri.

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