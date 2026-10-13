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Fatturazione Peppol BIS
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XRechnung
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ZUGFeRD
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Formato XML UBL 2.1 strutturato machine-readable che può essere trasmesso su Peppol.
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Formato XML UBL 2.1 strutturato machine-readable che può essere consegnato su Peppol e i portali governativi tedeschi (ZRE, OZG-RE).
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Formato ibrido basato sullo standard PDF/A-3 che combina un PDF leggibile con un file XML strutturato incorporato. Il formato può essere inviato via e-mail come allegato o tramite AS2 o portali di interscambio.
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Leggibile da una macchina: SÌ
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Leggibile da una macchina: SÌ
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Leggibile da una macchina: SÌ
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Leggibile dall'uomo: NO
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Leggibile dall'uomo: NO
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Leggibile dall'uomo: SÌ
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Il formato può essere utilizzato per la fatturazione elettronica B2B e B2G in Germania e, su base volontaria, per le transazioni transfrontaliere con i paesi dell'UE, l'Australia, la Nuova Zelanda, Singapore, il Giappone e la Malesia.
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Il formato può essere utilizzato per la fatturazione elettronica B2G in Germania e per la fatturazione elettronica B2B con alcune aziende in Germania. Mentre questo è un formato standard per il B2G, il suo utilizzo tra aziende (B2B) è limitato.
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Il formato può essere utilizzato per la fatturazione elettronica B2B in Germania, specialmente durante i periodi di transizione dai PDF standard. Il formato può essere utilizzato in Germania e Francia, dove è conosciuto come Factur-X.
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Il formato è riconosciuto in Germania e a livello internazionale.
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Il formato è accettato solo in Germania e non è utilizzabile a livello internazionale.
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Il formato è accettato solo in Germania e Francia. Non è utilizzabile a livello internazionale.
Sì. Dal 1° gennaio 2025, la fatturazione elettronica strutturata è obbligatoria per le aziende soggette all'obbligo. L'obbligo di emissione inizia per fasi a partire dal 1° gennaio 2027.
L'obbligo si applica alle transazioni B2B nazionali tra aziende con sede in Germania. In generale, riguarda le cessioni imponibili tra imprese con sede in Germania, con esenzioni per le fatture di importo ridotto e per alcuni titoli di viaggio.
La Germania richiede l'emissione di fatture elettroniche strutturate e leggibili da una macchina, come previsto dalla norma EN 16931. I formati XRechnung e ZUGFeRD sono generalmente ammessi, a condizione che i dati della fattura possano essere elaborati elettronicamente.
Non sul lungo termine, per motivi di conformità. Durante il periodo di transizione, alcune fatture cartacee e in formato PDF potranno ancora essere utilizzate in casi specifici. Tuttavia, una volta entrato in vigore l'obbligo a pieno regime, i PDF e l'invio diretto tramite email non saranno più in regola con i requisiti di fatturazione elettronica strutturata.
La non conformità può comportare il rifiuto delle fatture, ritardi nei pagamenti, interruzioni nei flussi di lavoro, maggiore esposizione alle verifiche fiscali e sanzioni economiche. Le aziende possono inoltre riscontrare criticità nei processi se i sistemi ERP non sono in grado di creare, ricevere, verificare e conservare fatture strutturate.
In Germania l'obbligo di ricezione è già in vigore e i partner commerciali potrebbero iniziare a emettere fatture strutturate prima che per te entri in vigore l'obbligo di emissione. Rimandare la preparazione riduce i tempi a disposizione per i test, aumenta il rischio di integrazione e limita la disponibilità delle piattaforme. Potrebbe anche costringere ad adottare soluzioni specifiche per ciascun Paese, difficilmente utilizzabili per eventuali obblighi normativi futuri.