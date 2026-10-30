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Aliquote IVA e conformità IVA in Lituania

Aliquote IVA in Lituania

In quanto stato membro dell'UE, la Lituania segue le norme dell'UE in materia di conformità all'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'IVA in Lituania è amministrata dall'Ispettorato fiscale statale (Valstybinė mokesčių inspekcija – VMI).

 
La Lituania applica un'aliquota IVA standard, oltre ad aliquote ridotte e a un'aliquota zero per beni e servizi specifici. 

Aliquota

Tipo

Quali beni o servizi

21%

Standard

La maggior parte dei beni e servizi

9%

Ridotta

Teleriscaldamento, trasporto passeggeri, libri, servizi di alloggio, alcuni servizi culturali

5%

Ridotta

Determinati prodotti farmaceutici e ausili medici 

0%

L'aliquota zero 

Esportazioni di beni, cessioni intracomunitarie di beni a clienti registrati ai fini IVA, trasporti internazionali, alcune forniture relative a navi e aeromobili impiegati nel traffico internazionale 

Le aziende registrate ai fini IVA in Lituania devono applicare l'aliquota IVA corretta alle forniture imponibili e versare l'imposta al VMI presentando dichiarazioni IVA periodiche. 

Esenzioni IVA in Lituania

Alcune cessioni sono esenti da IVA in Lituania. Normalmente rientrano in questa categoria: 

 

  • Determinati servizi finanziari e assicurativi 
  • Servizi sanitari e medici 
  • Istruzione e formazione professionale 
  • Determinate attività culturali e senza scopo di lucro 
  • Locazione residenziale di beni immobili 

 

Le transazioni esenti non generano IVA a debito e generalmente non consentono il recupero dell'IVA a credito relativa a tali attività. 

Requisiti di registrazione IVA in Lituania

In Lituania avere un numero di partita IVA è obbligatorio per le aziende che svolgono attività imponibili. 

 

Le aziende stabilite in Lituania devono registrarsi ai fini IVA una volta che il fatturato imponibile annuo supera i 45.000 euro nell'arco di 12 mesi. Al di sotto di tale soglia, la registrazione non è obbligatoria a meno che specifiche operazioni imponibili non attivino la registrazione obbligatoria.

 

Le imprese non stabilite sul territorio (imprese estere) che effettuano cessioni imponibili in Lituania devono generalmente registrarsi ai fini IVA dalla prima cessione imponibile. Non esiste una soglia di fatturato per i non residenti. 

 

Per le forniture transfrontaliere B2C di beni e servizi all'interno dell'UE, si applica la soglia dello sportello unico (OSS) dell'UE di 10.000 euro. Una volta superata la soglia, va addebitata l'IVA alla relativa aliquota vigente in Lituania oppure il fornitore può scegliere di utilizzare il regime OSS.  

 

Ulteriori informazioni sulla registrazione IVA in Lituania

Requisiti per le dichiarazioni IVA in Lituania

Le aziende registrate ai fini IVA in Lituania devono presentare dichiarazioni IVA mensili. Le dichiarazioni includono l'IVA a debito sulle vendite e l'IVA a credito recuperabile sugli acquisti. 

 

Oltre alle dichiarazioni IVA, le aziende potrebbero anche essere tenute a presentare elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie (ESL) e dichiarazioni Intrastat (per i movimenti di beni intra-UE superiori alle soglie). 

 

Tutte le dichiarazioni vengono inviate per via telematica tramite i sistemi online di VMI (My VMI/EDS). 

 

Ulteriori informazioni sulle dichiarazioni IVA in Lituania

Stoccaggio di merci e accordi per le merci in conto deposito (consignment stock)

Le aziende straniere che immagazzinano merci in Lituania devono considerare la registrazione IVA se tali merci sono destinate alla vendita. 

 

La detenzione di scorte in Lituania per la rivendita comporta in genere obblighi di registrazione IVA. Anche le importazioni da paesi extra-UE possono far scattare l'obbligo di registrazione IVA, in particolare quando l'azienda straniera agisce come importatore registrato. 

 

La Lituania applica le norme di semplificazione per il call-off stock dell'UE in linea con la Direttiva IVA dell'UE. 

IVA all'importazione lituana

L'IVA è generalmente dovuta sull'importazione di beni in Lituania.

 

  • L'IVA all'importazione è dovuta al momento dello sdoganamento.
  • Le aziende registrate ai fini IVA possono recuperare l'IVA all'importazione come IVA a credito se i beni sono utilizzati per attività imponibili.
  • La Lituania applica la contabilità differita per l'IVA all'importazione, consentendo alle aziende idonee registrate ai fini IVA di contabilizzare l'IVA all'importazione nella loro dichiarazione IVA anziché pagarla anticipatamente in dogana.

IVA lituana sui servizi digitali

Le aziende straniere che forniscono servizi digitali (telecomunicazioni, radiodiffusione e servizi forniti per via telematica) ai consumatori lituani devono applicare l'IVA lituana una volta superata la soglia B2C di 10.000 euro a livello UE, a meno che non scelgano di utilizzare il regime dello sportello unico (OSS). 

 

Si applica generalmente l'aliquota IVA standard del 21%. Le aziende devono registrarsi per l'IVA in Lituania o utilizzare l'OSS a seconda del loro modello di fornitura transfrontaliera. 

Meccanismi di recupero dell'IVA lituana

Le aziende stabilite nell'UE possono richiedere il rimborso dell'IVA lituana tramite la procedura di rimborso IVA dell'UE attraverso la propria autorità fiscale nazionale, generalmente entro il 30 settembre dell'anno successivo. 

 

Le aziende extra-UE possono richiedere il rimborso dell'IVA lituana ai sensi della 13a Direttiva, a condizione di reciprocità e di rispetto dei requisiti di documentazione. 

 

Alcune aziende estere che effettuano solo forniture con inversione contabile potrebbero non essere tenute a registrarsi a livello locale e potrebbero invece fare affidamento su meccanismi di recupero semplificati. 

Esenzione IVA per le esportazioni lituane (aliquota zero)

La Lituania applica l'aliquota zero alle esportazioni di beni e a determinati servizi forniti al di fuori dell'UE che soddisfino i requisiti. L'aliquota zero consente di applicare l'IVA allo 0% preservando il diritto al recupero dell'IVA a credito correlata, a condizione che siano soddisfatti i requisiti documentali. 

 

La Lituania non applica un regime speciale di autorizzazione IVA all'esportazione paragonabile al sistema della Sezione 56 irlandese. 

Intrastat in Lituania

Le dichiarazioni Intrastat servono a monitorare il commercio di beni all'interno dell'UE. Le aziende lituane registrate ai fini IVA devono presentare le dichiarazioni Intrastat se vengono superate le soglie annuali stabilite dalle autorità lituane. 

 

  • Una volta superate le soglie, la dichiarazione è solitamente a cadenza mensile.
  • Le dichiarazioni includono codici merceologici, valori, quantità e dettagli dello stato membro partner. 
  • Le dichiarazioni vengono presentate per via telematica tramite i sistemi di segnalazione statistica designati. 

Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie (ESL) in Lituania

La Lituania richiede elenchi riepilogativi ESL per le forniture di beni e alcuni servizi a clienti registrati ai fini IVA in altri Stati membri dell'UE. 

 

Generalmente questi devono contenere: 

  • Numeri di partita IVA del cliente 
  • Valore totale dei beni o servizi forniti 
  • Tipo di transazione 

 

Gli elenchi ESL devono essere presentati per via telematica al VMI, generalmente su base mensile. 

Dichiarazioni i.MAS e SAF-T in Lituania

La Lituania gestisce un sistema elettronico di dichiarazione fiscale noto come i.MAS (Išmanioji mokesčių administravimo sistema).

 

La piattaforma i.MAS include diversi sottosistemi progettati per migliorare il monitoraggio dell'IVA e le capacità di verifica fiscale: 

 

  • i.SAF (Standard Audit File for Tax – SAF-T): Le aziende registrate ai fini IVA devono presentare i dati strutturati del registro delle fatture (registri di vendita e acquisto) in formato XML SAF-T su base mensile. 
  • i.VAZ: Richiede la segnalazione elettronica dei movimenti di merci nazionali al di sopra di determinate soglie. 
  • i.SAF-T (SAF-T su richiesta): Su richiesta del VMI, le aziende potrebbero essere tenute a presentare un file SAF-T completo contenente dati contabili dettagliati a fini di verifica fiscale. 

 

Questi requisiti di dichiarazione digitale operano parallelamente alle dichiarazioni IVA e aumentano significativamente la trasparenza a livello di transazione per l'autorità fiscale. 

 

La non conformità agli obblighi di dichiarazione i.MAS può comportare sanzioni e un aumento del rischio di verifica fiscale. 

Conformità alle regole di fatturazione e di esigibilità IVA

Le aziende devono emettere fatture conformi all'IVA che includano: 

 

  • Dati del fornitore e del cliente 
  • Numero(i) di partita IVA
  • Descrizione delle merci e/o dei servizi 
  • Aliquota/e IVA e importo IVA 

 

La Lituania non gestisce un sistema di verifica delle fatture in tempo reale, ma i dati delle fatture devono essere comunicati tramite i.SAF nell'ambito del sistema i.MAS.

 

Regole di esigibilità:

 

  • Beni: l'IVA diventa generalmente esigibile al momento della consegna dei beni o dell'emissione della fattura, a seconda di quale evento si verifichi per primo. 
  • Servizi: l'IVA è generalmente dovuta quando il servizio è fornito o quando il pagamento è ricevuto, a seconda delle circostanze.
  • Importazioni: l'IVA è dovuta al momento dello sdoganamento (a meno che non si applichi la contabilità differita).

 

I registri IVA devono essere generalmente conservati per 10 anni. Le dichiarazioni e i pagamenti IVA sono generalmente dovuti entro il 25° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
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