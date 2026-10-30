Aliquote IVA e conformità IVA in Lituania

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Aliquota
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Tipo
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Quali beni o servizi
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21%
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Standard
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La maggior parte dei beni e servizi
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9%
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Ridotta
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Teleriscaldamento, trasporto passeggeri, libri, servizi di alloggio, alcuni servizi culturali
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5%
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Ridotta
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Determinati prodotti farmaceutici e ausili medici
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0%
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L'aliquota zero
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Esportazioni di beni, cessioni intracomunitarie di beni a clienti registrati ai fini IVA, trasporti internazionali, alcune forniture relative a navi e aeromobili impiegati nel traffico internazionale
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