Il Lussemburgo adotta un sistema di imposta sul valore aggiunto (IVA) noto localmente come Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il Lussemburgo è uno degli stati fondatori dell'Unione europea (UE) e il suo quadro normativo in materia di IVA rispecchia i principi della Direttiva IVA dell'UE.

L'IVA in Lussemburgo è disciplinata principalmente dalla legge IVA modificata del 12 febbraio 1979 (Loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée) e dai relativi regolamenti. L'IVA è amministrata dall'Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED). L'AED è responsabile dell'emissione di linee guida, dell'elaborazione delle registrazioni e delle dichiarazioni IVA, della supervisione degli obblighi di conformità e dell'applicazione delle norme IVA in Lussemburgo.

Le aziende, residenti o non residenti, che svolgano attività imponibili in Lussemburgo devono ottemperare agli obblighi IVA del Lussemburgo. Ciò include la registrazione IVA ove richiesta, l'applicazione delle aliquote IVA corrette, l'emissione di fatture conformi all'IVA, la tenuta di registri contabili appropriati e la presentazione di dichiarazioni IVA periodiche in conformità con le norme IVA del Lussemburgo e dell'UE.