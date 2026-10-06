Aliquote e requisiti di conformità IVA in Lussemburgo

Come Stato membro dell'Unione Europea, il Lussemburgo segue le regole UE in materia di conformità all'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'IVA in Lussemburgo è amministrata dall'Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED).

Il Lussemburgo applica un'aliquota IVA standard, oltre ad aliquote ridotte e super-ridotte e l'aliquota zero per beni e servizi specifici.