Aliquote e requisiti di conformità IVA in Lussemburgo

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Aliquota
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Tipo
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Beni e servizi interessati
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17%
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Standard
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La maggior parte dei beni e servizi
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14%
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Ridotta
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Determinati vini, combustibili minerali solidi, materiali pubblicitari e servizi specifici
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8%
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Ridotta
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Elettricità, gas naturale, ristrutturazioni immobiliari specifiche, servizi di ristorazione (soggetti a condizioni)
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3%
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Super-ridotta
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Libri, giornali, prodotti farmaceutici, alcuni prodotti alimentari, trasporto passeggeri, servizi ricettivi
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0%
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Zero
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Esportazioni di beni, cessioni intracomunitarie di beni a clienti registrati ai fini IVA, trasporti internazionali, determinate forniture relative a navi e aeromobili impiegati nel traffico internazionale
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