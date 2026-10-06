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Aliquote e requisiti di conformità IVA in Lussemburgo

Aliquote IVA in Lussemburgo

Come Stato membro dell'Unione Europea, il Lussemburgo segue le regole UE in materia di conformità all'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'IVA in Lussemburgo è amministrata dall'Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED).

 

Il Lussemburgo applica un'aliquota IVA standard, oltre ad aliquote ridotte e super-ridotte e l'aliquota zero per beni e servizi specifici.

Aliquota

Tipo

Beni e servizi interessati

17%

Standard

La maggior parte dei beni e servizi

14%

Ridotta

Determinati vini, combustibili minerali solidi, materiali pubblicitari e servizi specifici

8%

Ridotta

Elettricità, gas naturale, ristrutturazioni immobiliari specifiche, servizi di ristorazione (soggetti a condizioni)

3%

Super-ridotta

Libri, giornali, prodotti farmaceutici, alcuni prodotti alimentari, trasporto passeggeri, servizi ricettivi

0%

Zero

Esportazioni di beni, cessioni intracomunitarie di beni a clienti registrati ai fini IVA, trasporti internazionali, determinate forniture relative a navi e aeromobili impiegati nel traffico internazionale

Le aziende registrate ai fini IVA in Lussemburgo devono applicare l'aliquota IVA corretta alle cessioni imponibili e versare l'imposta all'AED presentando dichiarazioni IVA periodiche.

Esenzioni IVA in Lussemburgo

Alcune cessioni sono esenti IVA in Lussemburgo. Normalmente rientrano in questa categoria:

 

  • Specifici servizi finanziari e assicurativi
  • Servizi sanitari e medici
  • Istruzione e formazione professionale
  • Determinate attività culturali e senza scopo di lucro
  • Locazione residenziale di beni immobili

 

Le forniture esenti non generano IVA a debito e in genere non consentono il recupero dell'IVA a credito relativa a tali attività.

Requisiti di registrazione ai fini IVA in Lussemburgo

Le aziende che svolgono attività imponibili in Lussemburgo devono disporre di una partita IVA.

 

Le aziende con sede in Lussemburgo devono registrarsi ai fini IVA quando il fatturato imponibile annuo supera i 35.000 euro. Al di sotto di tale soglia, le aziende possono beneficiare del regime di esenzione per le piccole imprese, a meno che non optino per la registrazione volontaria.

 

Le imprese (estere) non stabilite sul territorio, che effettuano cessioni imponibili in Lussemburgo, normalmente devono registrarsi ai fini IVA fin dalla prima cessione imponibile, a meno che non si applichi integralmente il meccanismo dell'inversione contabile. Per i non residenti non esiste una soglia di fatturato.

 

Per le forniture transfrontaliere B2C di beni e servizi all'interno dell'Unione europea, si applica la soglia di 10.000 euro del regime OSS dell'UE. Una volta superata, deve essere applicata l'IVA richiesta in Lussemburgo, oppure il fornitore può scegliere di utilizzare il regime OSS.

 

Maggiori informazioni sulla registrazione ai fini IVA in Lussemburgo.

Requisiti per le dichiarazioni IVA in Lussemburgo

Le aziende registrate ai fini IVA in Lussemburgo devono presentare dichiarazioni IVA periodiche. La frequenza di presentazione dipende dal fatturato:

 

  • Mensile: applicabile generalmente quando il fatturato annuo supera i 620.000 euro.
  • Trimestrale: applicabile generalmente quando il fatturato annuo è compreso tra 112.000 e 620.000 euro.
  • Annualeapplicabile se il fatturato annuo non supera i 112.000 euro.

 

Le dichiarazioni IVA comprendono l’imposta a debito sulle vendite e l’IVA detraibile sugli acquisti.

Oltre alle dichiarazioni IVA, le aziende potrebbero anche essere tenute a presentare:

 

  • Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie
  • Dichiarazioni Intrastat (per la movimentazione di merci all'interno dell'Unione europea superiori alle soglie previste)

 

Tutte le dichiarazioni vengono inviate in via telematica tramite la piattaforma eTVA dell'AED.

Maggiori informazioni sulle dichiarazioni IVA in Lussemburgo.

Stoccaggio di beni e operazioni in conto deposito

Le aziende estere che hanno merci in deposito in Lussemburgo devono valutare l'opportunità di registrarsi ai fini IVA, se tali merci sono destinate alla vendita.


In Lussemburgo, lo stoccaggio di merci per la successiva rivendita determina obblighi di registrazione ai fini IVA. Le importazioni da paesi extra-UE possono inoltre comportare l'obbligo di registrazione ai fini IVA, in particolare quando l'azienda estera figura come importatore registrato.


Il Lussemburgo recepisce le regole semplificate dell'Unione europea relative al regime call-off stock (a chiamata) in base alla Direttiva IVA europea.

IVA all'importazione in Lussemburgo

L'IVA normalmente è dovuta sull'importazione di merci in Lussemburgo.

 

  • L'IVA all'importazione è dovuta al momento dello sdoganamento.
  • Le aziende registrate ai fini IVA possono recuperare l'IVA all'importazione come IVA a credito, a condizione che i beni siano utilizzati per operazioni imponibili.
  • Il Lussemburgo consente la contabilizzazione differita dell'IVA all'importazione in determinate circostanze, previa autorizzazione e nel rispetto di specifiche condizioni.

IVA sui servizi digitali in Lussemburgo

Le aziende estere che forniscono servizi digitali (telecomunicazioni, trasmissione e servizi forniti digitalmente) ai consumatori in Lussemburgo devono addebitare l'IVA al superamento della soglia di 10.000 euro per transazioni B2C a livello di Unione europea, a meno che non optino per il regime OSS.


Di norma si applica l'aliquota IVA standard del 17%. Le aziende devono registrarsi ai fini IVA in Lussemburgo o aderire al regime OSS, in base al modello delle proprie operazioni transfrontaliere.

Meccanismi di recupero dell'IVA in Lussemburgo

Le aziende stabilite sul territorio dell'Unione europea possono chiedere il rimborso dell'IVA versata in Lussemburgo tramite la procedura di rimborso IVA prevista dall'UE tramite la propria autorità fiscale nazionale, normalmente entro il 30 settembre dell'anno successivo.


Le aziende non appartenenti all'UE possono chiedere il rimborso dell'IVA versata in Lussemburgo tramite la procedura di rimborso prevista dalla 13a Direttiva, soggetta a requisiti di reciprocità e documentazione.


Alcune aziende estere che effettuano solo cessioni con inversione contabile potrebbero non essere tenute a registrarsi localmente ai fini IVA e potrebbero invece utilizzare meccanismi di recupero semplificati.

Non imponibilità IVA sulle esportazioni in Lussemburgo (aliquota zero)

Il Lussemburgo applica l'aliquota zero alle esportazioni di beni e a determinati servizi forniti al di fuori dell'Unione europea che soddisfano i requisiti. L'aliquota zero consente di applicare l'IVA allo 0% pur mantenendo il diritto al recupero della relativa IVA a credito, a condizione che siano soddisfatti i requisiti documentali.

 

Il Lussemburgo non prevede un regime speciale di autorizzazione IVA per le esportazioni paragonabile al sistema Section 56 dell'Irlanda.

La dichiarazione Intrastat in Lussemburgo

Le dichiarazioni Intrastat servono a monitorare il commercio di beni all'interno dell'UE. Le aziende registrate ai fini IVA in Lussemburgo devono presentare i modelli Intrastat quando si superano le soglie annuali definite dalle autorità statistiche lussemburghesi.

 

  • Al superamento delle soglie, le dichiarazioni sono di norma trasmesse mensilmente.
  • Le dichiarazioni includono codici delle merci, valori, quantità e dati relativi allo Stato membro della controparte.
  • Gli invii sono effettuati per via telematica tramite i sistemi designati.

Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in Lussemburgo

Il Lussemburgo richiede la presentazione di elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni e di alcuni servizi a clienti registrati ai fini IVA in altri Stati membri dell'UE.


Le informazioni includono generalmente:

 

  • Numero di partita IVA del cliente
  • Valore totale delle merci o dei servizi forniti
  • Tipo di transazione

 

Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie devono essere trasmessi per via telematica all'AED, di norma su base mensile o trimestrale, a seconda del profilo dichiarativo.

Conformità della fatturazione IVA ed esigibilità

Le aziende devono emettere fatture conformi alla normativa sull'IVA complete di:

 

  • Dati del fornitore e del cliente
  • Numero(i) di partita IVA
  • Descrizione delle merci e/o dei servizi
  • Aliquota/e IVA e importo dell'IVA


Il Lussemburgo non prevede attualmente un sistema di verifica delle fatture in tempo reale o in formato SAF-T ai fini IVA.


Regole di esigibilità dell'imposta:

 

  • Beni: l'IVA diviene generalmente esigibile al momento della consegna dei beni o dell'emissione della fattura, in base a quale evento si verifichi per primo.
  • Servizi: l'IVA è generalmente dovuta al momento della fornitura del servizio o al ricevimento del pagamento, in base alle circostanze.
  • Importazioni: l'IVA è dovuta allo sdoganamento (a meno che non si applichi la contabilizzazione differita).

 

Di norma, i registri IVA devono essere conservati per 10 anni. Le dichiarazioni IVA e i relativi versamenti possono normalmente essere effettuati entro il 15 del mese successivo al periodo di riferimento per i soggetti con dichiarazione periodica.
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