La fatturazione elettronica business-to-business (B2B) è ora obbligatoria in Polonia per le aziende residenti e le aziende con una sede fissa in Polonia. Dal 1° gennaio 2027, l'obbligo si estenderà agli "esclusi digitali". Si tratta di contribuenti che hanno difficoltà di accesso all'infrastruttura digitale, e sono quindi impossibilitati ad adempiere all'obbligo di emettere e ricevere fatture tramite KSeF, e che eseguono transazioni di importo ridotto, fino a 450 złoty per singola fattura e fino a 10.000 złoty di vendite totali al mese.

La Polonia ha posticipato numerose volte l'implementazione dell'obbligo di fatturazione elettronica. A seguito di verifiche tecniche, le autorità polacche hanno giudicato necessario rinnovare l'architettura dotandola di una documentazione più accurata e una pianificazione della manutenzione, oltre a formazione e assistenza per i contribuenti polacchi.