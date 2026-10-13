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L'obbligo di fatturazione elettronica KSeF in Polonia è in vigore

Preparati a usare il sistema Krajowy System e-Faktur (KSeF), riduci il rischio di sanzioni e interruzioni del processo di fatturazione e crea un approccio scalabile per la Polonia e tutti gli obblighi futuri, sia che tu parta da zero o che tu debba sostituire una soluzione che non funziona.
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LE TAPPE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN POLONIA
Principali tappe dell'implementazione e regime sanzionatorio
  • 1 febbraio 2026: entra in vigore la fatturazione elettronica fra aziende (B2B) obbligatoria per imprese con fatturato annuo superiore a 200 milioni di PLN 
  • 1 aprile 2026: l'obbligo viene esteso alla maggior parte delle aziende
  • 1 gennaio 2027: l'obbligo viene esteso ai contribuenti cosiddetti “esclusi digitali” che rientrano nelle soglie previste per le operazioni di importo ridotto
  • 1 gennaio 2027: parte il regime sanzionatorio, con sanzioni fino al 100% dell'importo IVA sulle fatture non conformi
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Gestisce in modo centralizzato gli obblighi dei diversi Paesi

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La fatturazione elettronica in Polonia

Modello e piattaforma

La Polonia adotta un modello centralizzato tramite KSeF, in cui le fatture strutturate vengono trasmesse alla piattaforma governativa e ricevono un identificativo univoco.

Integrazione software

Le aziende possono utilizzare KSeF direttamente o connettersi tramite software commerciali integrati con l'API KSeF per supportare lo scambio di fatture e la visibilità del loro stato.

Formati

In Polonia le fatture elettroniche emesse tramite KSeF devono essere di tipo strutturato in formato XML FA(3).

Ambito di applicazione

L'obbligo vige per le transazioni tra aziende (B2B) per le aziende residenti e le aziende con una stabile organizzazione in Polonia. Gli obblighi delle società estere dipendono dalla loro presenza fisica in Polonia.
Indicatori di rischio aziendale
  • Ricorso a fatture PDF o inviate tramite e-mail
  • Preparazione insufficiente dei dati delle fatture nel formato XML FA(3)
  • Risoluzione manuale delle eccezioni
  • Visibilità limitata sullo stato delle fatture in KSeF
  • Ambienti ERP frammentati
  • Rischio di sanzioni al termine del periodo transitorio previsto dalla Polonia per il 2026
  • Processi relativi alle stabili organizzazioni in Polonia e alle entità estere non ancora completamente definiti
  • Una soluzione specifica per la Polonia che non sia scalabile quando gli obblighi si estenderanno ad altri mercati
Gli step verso la conformità all'obbligo di fatturazione elettronica in Polonia
  • Allineamento tra i team. Coinvolgere i reparti Fiscale, Finanziario e IT in un percorso condiviso per definire il livello di preparazione, le responsabilità sui processi e le attività di implementazione.
  • Valutazione dell'applicabilità dell'obbligo normativo. Individuare le aziende soggette all'obbligo normativo, le stabili organizzazioni, un rappresentante fiscale (se necessario), le soglie di fatturato, le categorie di contribuenti, i tipi di transazione e le tempistiche.
  • Analisi dei flussi di fatturazione attuali. Documentare i sistemi ERP, l'instradamento delle fatture, i processi di approvazione, la gestione delle eccezioni e i requisiti per l'integrazione con KSeF.
  • Selezione di una piattaforma scalabile. Avalara può aiutarti a rispettare l'obbligo previsto in Polonia e a costruire un'architettura scalabile a livello internazionale, in grado di adattarsi all'evoluzione delle normative.
  • Preparazione dei sistemi ERP e dei dati. Verificare la conformità XML FA(3), la completezza dei dati, il monitoraggio del ciclo di fatturazione e i requisiti di integrazione tra i principali sistemi.
  • Test e verifiche fatte in anticipo. Una verifica fatta per tempo può ridurre il rischio di rifiuto delle fatture, limitare le interruzioni operative e aiutare l'azienda a prepararsi prima dell’entrata in vigore del regime sanzionatorio nel 2027.

La Polonia è solo l'inizio

L'obbligo di fatturazione elettronica si sta attestando a livello internazionale. Costruisci un modello adatto alla Polonia oggi e in grado di adattarsi all'entrata in vigore dell'obbligo normativo in altri Paesi domani.
Gestisci l'obbligo normativo per la Polonia e preparati al futuro

Per le aziende leader, la fatturazione elettronica rappresenta un'opportunità di trasformazione operativa, non un semplice adempimento normativo una tantum. Invece di creare soluzioni specifiche per ogni Paese, che generano inefficienze future, stanno standardizzando i flussi di lavoro, connettendo i sistemi e creando operazioni di conformità scalabili nelle diverse giurisdizioni.

 

Avalara supporta questo approccio attraverso la sua piattaforma Agentic Tax and Compliance™, progettata per automatizzare complessi flussi di lavoro fiscali e di fatturazione elettronica in paesi, sistemi e requisiti normativi in continua evoluzione.

 

L'obiettivo: gestire le complessità della fatturazione elettronica una volta per tutte, poi estendere la conformità a livello globale, man mano che gli adempimenti si moltiplicano e si evolvono.

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Transazioni soggette all'obbligo

Abstract dark navy background with a subtle repeating scalloped wave texture.

Transazioni B2B

La fatturazione elettronica business-to-business (B2B) è ora obbligatoria in Polonia per le aziende residenti e le aziende con una sede fissa in Polonia. Dal 1° gennaio 2027, l'obbligo si estenderà agli "esclusi digitali". Si tratta di contribuenti che hanno difficoltà di accesso all'infrastruttura digitale, e sono quindi impossibilitati ad adempiere all'obbligo di emettere e ricevere fatture tramite KSeF, e che eseguono transazioni di importo ridotto, fino a 450 złoty per singola fattura e fino a 10.000 złoty di vendite totali al mese.

 

La Polonia ha posticipato numerose volte l'implementazione dell'obbligo di fatturazione elettronica. A seguito di verifiche tecniche, le autorità polacche hanno giudicato necessario rinnovare l'architettura dotandola di una documentazione più accurata e una pianificazione della manutenzione, oltre a formazione e assistenza per i contribuenti polacchi.

KSeF

Le imprese possono emettere e ricevere fatture elettroniche tramite una piattaforma strutturata centralizzata, predisposta dal governo per la fatturazione elettronica, Krajowy System e-Faktur (KSeF), nel formato XML FA(3).

 

Ad ogni fattura elettronica inviata, viene assegnato un identificativo univoco. Una volta approvata da KSeF e considerata valida, il destinatario può scaricarla direttamente dalla piattaforma.

 

Le società estere che operano in Polonia tramite una stabile organizzazione sono tenute a emettere fatture elettroniche attraverso il sistema KSeF e a nominare un rappresentante fiscale. Le società estere che operano in Polonia da remoto, senza un rappresentante fiscale, non sono tenute a utilizzare il sistema KSeF. In questo caso, la società straniera può emettere e ricevere fatture nel formato concordato tra le parti, ad esempio in PDF via e-mail. 
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Sanzioni per non conformità

La Polonia ha previsto un periodo di tolleranza per la mancata conformità. Fino alla fine del 2026 non saranno applicate sanzioni alle imprese che emettono fatture non conformi. Da gennaio 2027 le imprese che non emettono fattura tramite il sistema KSeF potrebbero essere soggette a sanzioni fino al 100 % dell’importo dell'IVA indicato in fattura. La non conformità ripetuta potrebbe comportare ulteriori sanzioni amministrative e controlli.

Risorse aggiuntive

Domande frequenti

Sì. La fatturazione elettronica tra aziende (B2B) è obbligatoria in Polonia dal 1° febbraio 2026 per le imprese residenti e le imprese con una stabile organizzazione in Polonia con fatturato annuo superiore a 200 milioni di PLN. L'obbligo è stato esteso alla maggior parte dei contribuenti il 1° aprile 2026.

L'obbligo si applica alle aziende residenti e alle aziende con stabile organizzazione in Polonia. Anche le società estere che operano tramite una stabile organizzazione in Polonia devono emettere fatture elettroniche tramite KSeF e nominare un rappresentante fiscale.

KSeF sta per Krajowy System e-Faktur, il sistema nazionale polacco di fatturazione elettronica. Il sistema KSeF viene usato dalle aziende per emettere e ricevere fatture elettroniche strutturate tramite la piattaforma centralizzata del governo polacco.

 In Polonia le fatture elettroniche devono essere di tipo strutturato in formato XML FA(3).

Le aziende soggette nell'obbligo, devono emettere fatture elettroniche tramite KSeF. Le aziende estere che operano da remoto senza un rappresentante fiscale non sono obbligate a utilizzare KSeF e possono emettere e ricevere fatture in un formato concordato, come il PDF via e-mail.

La Polonia ha previsto un periodo di tolleranza durante il quale non saranno applicate sanzioni per mancata conformità fino alla fine del 2026. Da gennaio 2027, le aziende potrebbero incorrere in sanzioni fino al 100% dell'importo dell'IVA indicato in fattura se non la emettono tramite KSeF. La non conformità ripetuta potrebbe anche comportare ulteriori sanzioni amministrative e controlli.

L'obbligo normativo in Polonia riguarda la creazione, lo scambio, la verifica, la visibilità delle fatture e l'integrazione con l'ERP. Ritardare la preparazione aumenta il rischio di interruzioni nel processo di fatturazione, soluzioni manuali, lacune nei dati e interventi specifici per ogni paese, che non potranno essere estese agli obblighi futuri.

Considerando che le sanzioni scatteranno a gennaio 2027, la domanda è se la tua soluzione attuale ti dà piena fiducia, ovvero ti permette di verificare i dati XML FA(3), di avere la visibilità del ciclo delle fatture e di gestione delle eccezioni, senza richiedere interventi manuali su larga scala. Se operi anche in altri mercati, una soluzione specifica solo per la Polonia potrebbe richiedere integrazioni separate da gestire, man mano che l'obbligo normativo viene applicato negli altri mercati.
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