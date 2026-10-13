Sì. La fatturazione elettronica tra aziende (B2B) è obbligatoria in Polonia dal 1° febbraio 2026 per le imprese residenti e le imprese con una stabile organizzazione in Polonia con fatturato annuo superiore a 200 milioni di PLN. L'obbligo è stato esteso alla maggior parte dei contribuenti il 1° aprile 2026.
L'obbligo si applica alle aziende residenti e alle aziende con stabile organizzazione in Polonia. Anche le società estere che operano tramite una stabile organizzazione in Polonia devono emettere fatture elettroniche tramite KSeF e nominare un rappresentante fiscale.
KSeF sta per Krajowy System e-Faktur, il sistema nazionale polacco di fatturazione elettronica. Il sistema KSeF viene usato dalle aziende per emettere e ricevere fatture elettroniche strutturate tramite la piattaforma centralizzata del governo polacco.
In Polonia le fatture elettroniche devono essere di tipo strutturato in formato XML FA(3).
Le aziende soggette nell'obbligo, devono emettere fatture elettroniche tramite KSeF. Le aziende estere che operano da remoto senza un rappresentante fiscale non sono obbligate a utilizzare KSeF e possono emettere e ricevere fatture in un formato concordato, come il PDF via e-mail.
La Polonia ha previsto un periodo di tolleranza durante il quale non saranno applicate sanzioni per mancata conformità fino alla fine del 2026. Da gennaio 2027, le aziende potrebbero incorrere in sanzioni fino al 100% dell'importo dell'IVA indicato in fattura se non la emettono tramite KSeF. La non conformità ripetuta potrebbe anche comportare ulteriori sanzioni amministrative e controlli.
L'obbligo normativo in Polonia riguarda la creazione, lo scambio, la verifica, la visibilità delle fatture e l'integrazione con l'ERP. Ritardare la preparazione aumenta il rischio di interruzioni nel processo di fatturazione, soluzioni manuali, lacune nei dati e interventi specifici per ogni paese, che non potranno essere estese agli obblighi futuri.
Considerando che le sanzioni scatteranno a gennaio 2027, la domanda è se la tua soluzione attuale ti dà piena fiducia, ovvero ti permette di verificare i dati XML FA(3), di avere la visibilità del ciclo delle fatture e di gestione delle eccezioni, senza richiedere interventi manuali su larga scala. Se operi anche in altri mercati, una soluzione specifica solo per la Polonia potrebbe richiedere integrazioni separate da gestire, man mano che l'obbligo normativo viene applicato negli altri mercati.