L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata introdotta in Portogallo nel 1986 come parte dell'ingresso del paese nella Comunità Economica Europea, ora Unione europea (UE). L'IVA in Portogallo è nota come Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).

Il Portogallo segue le normative UE in materia di registrazioni IVA, conformità, dichiarazioni, Intrastat ed elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie (ESL). Le norme portoghesi sull'IVA sono contenute nel Codice IVA (CIVA). L'IVA è supervisionata dal Dipartimento del Servizio IVA, che dipende dalla Direzione Generale delle Imposte del Ministero delle Finanze. Questa autorità emette circolari e decisioni ufficiali a supporto del Codice IVA.