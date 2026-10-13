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Il prossimo obbligo di fatturazione elettronica entrerà in vigore tra 336 Days : 12 Hrs : 19 Mins : 17 Secs

Fatturazione elettronica obbligatoria in Spagna dal 2027: hai un piano?

In Spagna è obbligatorio comunicare lo stato delle fatture e garantire l’interoperabilità tra le piattaforme autorizzate. È il momento di valutare il tuo grado di preparazione e di elaborare un piano.
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Le tempistiche della fatturazione elettronica in Spagna
Principali scadenze per l'adeguamento
  • 15 gennaio 2015: la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per i fornitori delle pubbliche amministrazioni in Spagna
  • 1 ottobre 2027: le grandi imprese (con fatturato annuo superiore a 8 milioni di euro) devono iniziare a emettere e ricevere fatture elettroniche strutturate e conformi nei rapporti B2B, e a comunicare i relativi dati
  • 1 ottobre 2028: tutte le restanti aziende e i professionisti sono soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica B2B
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La fatturazione elettronica in Spagna

Modello

La Spagna utilizza un modello di fatturazione elettronica B2B decentralizzato, con piattaforme di scambio private e una soluzione pubblica di base gestita dall'AEAT (Agenzia statale dell'amministrazione tributaria). Il modello spagnolo prevede inoltre la comunicazione dello stato delle fatture nel ciclo di fatturazione, estendendo gli obblighi di conformità oltre il solo scambio di fatture.

Piattaforme

Le aziende possono utilizzare piattaforme private, la soluzione pubblica o entrambe. Le piattaforme private devono garantire l'interoperabilità e trasmettere all'AEAT copie fedeli delle fatture.

Formati

Nell'attuale bozza del provvedimento, l'Universal Business Language (UBL) viene indicato come formato ufficiale, in linea con lo standard EN16931. Formati come Facturae, CII ed EDIFACT non sono più citati nella bozza.

Ambito di applicazione

L'obbligo si applica alle transazioni B2B in cui il destinatario è un'azienda o un professionista con sede, residenza o stabile organizzazione in Spagna.
Indicatori di rischio aziendale
  • Ricorso a fatture PDF o inviate tramite e-mail
  • Validazione dei dati strutturati limitata
  • Risoluzione manuale delle eccezioni 
  • Nessuna visibilità in tempo reale del ciclo di fatturazione
  • Ambienti ERP frammentati 
  • Processi di conformità specifici per Paese 
  • Capacità limitata di visualizzare e comunicare lo stato delle fatture
Orange globe with location pins and government building and document icons
Gli step verso la conformità all'obbligo di fatturazione elettronica in Spagna
  • Allineamento dei team. Coinvolgere gli uffici Fiscale, Finanziario e IT in un flusso di lavoro condiviso per allinearsi su preparazione, processi e implementazione.
  • Valutazione dell'applicabilità dell'obbligo normativo. Identificare le persone giuridiche e i tipi di transazione soggetti all'obbligo, le soglie di fatturato e gli obblighi di comunicazione dello stato delle fatture.
  • Analisi dei flussi di fatturazione attuali. Documentare i sistemi ERP, l'instradamento delle fatture, la gestione delle eccezioni, il monitoraggio dello stato dei pagamenti e le dipendenze di reporting tra le unità aziendali.
  • Scelta di Avalara come modello di piattaforma conforme. Affidarsi ad Avalara come partner per la conformità alla fatturazione elettronica ti aiuta a essere pronto fin dal primo giorno. Con Avalara, la tua architettura può adattarsi ai mutevoli requisiti normativi e può crescere in altri mercati al di fuori della Spagna.
  • Preparazione dei sistemi ERP e dei dati. Verificare la preparazione alla gestione dei dati strutturati, la completezza dei dati, il monitoraggio del ciclo di fatturazione, i dati relativi allo stato dei pagamenti e i requisiti di integrazione.
  • Test e verifiche fatte in anticipo. Con l'avvicinarsi della scadenza del 2027, i tempi per eseguire i test si riducono. La verifica fatta prima delle scadenze imposte per legge riduce il rischio di rifiuto delle fatture e previene future interruzioni operative.

 

L'errore più comune delle aziende è affrontare l'adeguamento agli obblighi della Spagna come un caso a sé stante. Un approccio specifico per Paese può risolvere le esigenze del momento, ma può anche creare complessità, duplicazioni e rilavorazioni, man mano che le aziende si trovano a dover adottare la fatturazione elettronica in altri mercati.
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La Spagna si inserisce in un cambiamento più ampio

L'obbligo di fatturazione elettronica si sta attestando a livello internazionale. Costruisci fin da subito un modello di conformità scalabile, invece di doverlo ricostruire per ogni nuovo mercato in futuro.
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Per le aziende leader, la fatturazione elettronica rappresenta un'opportunità di trasformazione operativa, non un semplice adempimento normativo una tantum. Invece di creare soluzioni specifiche per ogni Paese, che generano inefficienze future, stanno standardizzando i flussi di lavoro, connettendo i sistemi e creando operazioni di conformità scalabili nelle diverse giurisdizioni.  

 

Avalara supporta questo approccio attraverso una piattaforma di conformità potenziata dall'intelligenza artificiale, progettata per automatizzare flussi di lavoro fiscali e di fatturazione elettronica complessi in diversi Paesi, con diversi sistemi e requisiti normativi in continua evoluzione. 

 

L'obiettivo è semplice: risolvere il problema della fatturazione elettronica alla base ed estendere la conformità a livello globale, man mano che gli obblighi normativi si moltiplicano e si evolvono.

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Transazioni soggette all'obbligo

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Transazioni B2G

La fatturazione elettronica è obbligatoria in Spagna per le transazioni fra imprese e pubblica amministrazione (B2G). Le imprese, nazionali o estere, che emettono fatture superiori a 5.000 euro nei confronti di un ente pubblico spagnolo devono utilizzare il formato FacturaE tramite il portale FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas) gestito dal governo spagnolo. Le fatture elettroniche B2G devono essere firmate digitalmente con una firma digitale qualificata. Le imprese possono emettere fatture cartacee nei confronti della pubblica amministrazione se l’importo è inferiore a 5.000 euro e se il destinatario pubblico consente l’emissione di fatture cartacee.

Transazioni B2B

La fatturazione elettronica per le transazioni business-to-business (B2B) non è ancora obbligatoria in Spagna. Tuttavia, il governo spagnolo ha preannunciato l'entrata in vigore della legge "Crea y Crece". Questo regolamento intende facilitare la creazione (crea) e la crescita (crece) delle imprese, affrontando il problema dei ritardi nei pagamenti, una delle principali cause di problemi di liquidità e redditività per le aziende spagnole. Il governo spagnolo spera che la fatturazione elettronica risolva questo problema e intende renderla obbligatoria per le transazioni B2B.

 

A tale proposito è stata proposta un'implementazione in due fasi. Le imprese con un fatturato annuo superiore agli 8 milioni di euro dovranno adeguarsi all'obbligo normativo B2B entro un anno dall’approvazione dei requisiti tecnici, mentre le altre imprese avranno a disposizione due anni di tempo. I requisiti tecnici e le specifiche sono ancora in corso di approvazione e saranno probabilmente oggetto di un'ulteriore consultazione pubblica. Tuttavia, poiché la normativa spagnola prevede che le imprese debbano ricevere un preavviso di almeno 12 mesi dall’approvazione del regolamento, è probabile che l'obbligo di fatturazione elettronica sia effettivamente introdotto tra il 2027 e il 2028.

 

Nell'ambito dell'implementazione di un modello B2B, la Spagna sta valutando due possibili modalità di fatturazione elettronica: lo scambio diretto tra acquirenti e fornitori mediante formati strutturati, oppure la trasmissione tramite piattaforme di fatturazione elettronica certificate (PCEF). A questo scopo, potrebbe essere utilizzata una piattaforma centrale pubblica.
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Sanzioni per non conformità

La Spagna adotta un approccio meno severo rispetto ad altri Paesi riguardo alle sanzioni per la non conformità. Le fatture elettroniche B2G errate o inviate in ritardo potrebbero semplicemente essere respinte e i pagamenti potrebbero essere ritardati. Tuttavia, è possibile che vengano introdotte sanzioni per la non conformità man mano che gli obblighi normativi di fatturazione elettronica in Spagna evolvono.

Risorse aggiuntive

Domande frequenti

Sì. La Spagna ha già reso obbligatoria la fatturazione elettronica per le transazioni B2G. In base alla Legge Crea y Crece e al Regio Decreto 238/2026, la Spagna sta estendendo l'obbligo di fatturazione elettronica alle transazioni B2B, con l'obbligo di adeguarsi a partire dal 1° ottobre 2027 per le aziende con un fatturato annuo superiore a 8 milioni di euro.

L'obbligo si applica alle transazioni B2B in cui il destinatario è un'azienda o un professionista con sede, residenza o stabile organizzazione in Spagna.

Nell'attuale bozza del provvedimento, l'Universal Business Language (UBL) viene indicato come formato ufficiale, in linea con lo standard EN16931. Formati come Facturae, CII ed EDIFACT non sono più citati nella bozza.

No. I PDF e le e-mail dirette non sono sufficienti per la conformità. Le fatture in oggetto devono essere emesse, trasmesse e ricevute come fatture elettroniche strutturate tramite il sistema di fatturazione elettronica spagnolo.

La non conformità può comportare il rifiuto delle fatture, ritardi nei pagamenti, interruzioni nei flussi di lavoro, maggiore esposizione alle verifiche fiscali e sanzioni economiche. Le aziende potrebbero anche avere difficoltà a soddisfare i requisiti sullo stato delle fatture e di comunicazione dei pagamenti.

Rimandare la preparazione riduce i tempi a disposizione per i test, aumenta il rischio di integrazione e limita la disponibilità delle piattaforme. I requisiti della Spagna influiscono sui dati ERP, sullo scambio delle fatture, sull'interoperabilità e sulla comunicazione dello stato delle fatture, aspetti che non possono essere risolti in modo affidabile con interventi dell'ultimo minuto. Potrebbe anche costringere ad adottare soluzioni specifiche per ciascun Paese, difficilmente utilizzabili per eventuali obblighi normativi futuri.

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