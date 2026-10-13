La fatturazione elettronica in Spagna

Sì. La Spagna ha già reso obbligatoria la fatturazione elettronica per le transazioni B2G. In base alla Legge Crea y Crece e al Regio Decreto 238/2026, la Spagna sta estendendo l'obbligo di fatturazione elettronica alle transazioni B2B, con l'obbligo di adeguarsi a partire dal 1° ottobre 2027 per le aziende con un fatturato annuo superiore a 8 milioni di euro.
L'obbligo si applica alle transazioni B2B in cui il destinatario è un'azienda o un professionista con sede, residenza o stabile organizzazione in Spagna.
Nell'attuale bozza del provvedimento, l'Universal Business Language (UBL) viene indicato come formato ufficiale, in linea con lo standard EN16931. Formati come Facturae, CII ed EDIFACT non sono più citati nella bozza.
No. I PDF e le e-mail dirette non sono sufficienti per la conformità. Le fatture in oggetto devono essere emesse, trasmesse e ricevute come fatture elettroniche strutturate tramite il sistema di fatturazione elettronica spagnolo.
La non conformità può comportare il rifiuto delle fatture, ritardi nei pagamenti, interruzioni nei flussi di lavoro, maggiore esposizione alle verifiche fiscali e sanzioni economiche. Le aziende potrebbero anche avere difficoltà a soddisfare i requisiti sullo stato delle fatture e di comunicazione dei pagamenti.
Rimandare la preparazione riduce i tempi a disposizione per i test, aumenta il rischio di integrazione e limita la disponibilità delle piattaforme. I requisiti della Spagna influiscono sui dati ERP, sullo scambio delle fatture, sull'interoperabilità e sulla comunicazione dello stato delle fatture, aspetti che non possono essere risolti in modo affidabile con interventi dell'ultimo minuto. Potrebbe anche costringere ad adottare soluzioni specifiche per ciascun Paese, difficilmente utilizzabili per eventuali obblighi normativi futuri.