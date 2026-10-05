Inizia

La fatturazione elettronica in Svezia

Transazioni B2G

La fatturazione elettronica è obbligatoria in Svezia per le transazioni fra imprese e pubblica amministrazione (B2G).

 

In base all'implementazione da parte della Svezia della Direttiva UE sulla fatturazione elettronica (2014/55/UE), gli enti del settore pubblico devono essere in grado di ricevere ed elaborare fatture elettroniche strutturate conformi alla norma europea EN 16931. Questo requisito si applica alle fatture emesse in relazione agli appalti pubblici.

 

La Svezia utilizza la rete Peppol come infrastruttura nazionale di fatturazione elettronica per le transazioni B2G. I fornitori devono emettere fatture in formato Peppol BIS Billing (o altri formati strutturati conformi alla norma EN 16931) e trasmetterle per via telematica tramite un punto di accesso Peppol.

 

Le fatture cartacee e i PDF non strutturati non sono accettati per le transazioni B2G.

Transazioni B2B

Per le transazioni business-to-business (B2B), la Svezia attualmente non prevede un requisito nazionale obbligatorio di utilizzare la fatturazione elettronica.

 

  • Le aziende possono emettere fatture elettroniche su base volontaria previo accordo con i propri partner commerciali.
  • Le fatture elettroniche strutturate (ad es. Peppol BIS o altri formati basati su XML) sono ampiamente utilizzate, ma le fatture cartacee e in PDF rimangono legalmente accettabili ai fini della conformità IVA.
  • Attualmente non sussiste alcun obbligo di emissione di fatture elettroniche strutturate per le forniture B2B nazionali.

 

Le autorità svedesi hanno espresso il loro sostegno per una maggiore digitalizzazione, in particolare in linea con le prossime riforme dell'IVA nell'era digitale (ViDA) dell'UE, ma fino a questo momento non è stata legiferata alcuna data di inizio obbligatoria per l'uso della fatturazione elettronica B2B.

Transazioni B2C

La Svezia non richiede la fatturazione elettronica strutturata per le transazioni business-to-consumer (B2C).

 

  • Le aziende possono emettere ricevute cartacee, PDF o ricevute elettroniche.
  • Le ricevute elettroniche e le soluzioni di fatturazione digitale sono comuni nella pratica ma non obbligatorie.
  • Non è previsto alcun requisito di autorizzazione o convalida per le fatture dei consumatori.

Reportistica live/in tempo reale in Svezia

La Svezia non prevede attualmente un sistema di liquidazione delle fatture o di fiscalizzazione in tempo reale.

 

La dichiarazione IVA si basa su:

 

  • Dichiarazioni IVA periodiche
  • Documenti contabili di supporto
  • Verifica basata su verifica fiscale anziché rendicontazione transazione per transazione

 

Mentre la Svezia partecipa alle discussioni a livello UE sulla rendicontazione digitale dell'IVA e sulla fatturazione elettronica nell'ambito del ViDA, i dati delle fatture non vengono trasmessi all'autorità fiscale in tempo reale al momento dell'emissione, secondo la legge attuale.

Sanzioni per non conformità in Svezia

Le sanzioni relative specificamente alla fatturazione elettronica in Svezia sono attualmente limitate agli obblighi B2G.

 

La mancata conformità ai requisiti di fatturazione elettronica B2G può comportare:

 

  • Rifiuto delle fatture da parte dei clienti del settore pubblico
  • Pagamento ritardato o rifiutato
  • Conseguenze amministrative ai sensi delle norme sugli appalti pubblici

 

Più in generale, il mancato rispetto dei requisiti di fatturazione e tenuta dei registri IVA può comportare:

 

  • Sanzioni per fatture errate o mancanti
  • Interessi e maggiorazioni sull'IVA non pagata
  • Aumento del controllo tramite verifiche fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate svedese (Skatteverket)

 

Se la Svezia dovesse introdurre in futuro la fatturazione elettronica B2B obbligatoria o la rendicontazione in tempo reale, sanzioni specifiche e misure di applicazione verrebbero stabilite in successive legislazioni e linee guida.
Scopri di più sulla fatturazione elettronica
Ricevi assistenza per risolvere le tue sfide legate all’IVA
Contattaci
phone_number
Altre pagine

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

Prenota una demo per conoscere la nostra soluzione.
Richiedi una demo