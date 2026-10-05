La fatturazione elettronica in Svezia

La fatturazione elettronica è obbligatoria in Svezia per le transazioni fra imprese e pubblica amministrazione (B2G).
In base all'implementazione da parte della Svezia della Direttiva UE sulla fatturazione elettronica (2014/55/UE), gli enti del settore pubblico devono essere in grado di ricevere ed elaborare fatture elettroniche strutturate conformi alla norma europea EN 16931. Questo requisito si applica alle fatture emesse in relazione agli appalti pubblici.
La Svezia utilizza la rete Peppol come infrastruttura nazionale di fatturazione elettronica per le transazioni B2G. I fornitori devono emettere fatture in formato Peppol BIS Billing (o altri formati strutturati conformi alla norma EN 16931) e trasmetterle per via telematica tramite un punto di accesso Peppol.
Le fatture cartacee e i PDF non strutturati non sono accettati per le transazioni B2G.