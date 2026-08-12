Se sei già registrato ai fini IVA nel tuo paese d'origine, non dovrai registrarti immediatamente ai fini IVA nei paesi dei tuoi clienti per poter vendere. L'Unione europea, che stabilisce le regole generali per l'IVA nei 27 Stati membri, ha fissato soglie minime di registrazione ai fini IVA per i venditori FBA esteri. Se il fatturato resta al di sotto di queste soglie annuali in un determinato paese, non è necessario registrarsi in quel paese ed è possibile addebitare l'IVA con il proprio numero di partita IVA nazionale.
Puoi verificare le soglie di registrazione ai fini IVA per le vendite a distanza qui.
Una volta superata la soglia in un determinato paese, dovrai registrarti ai fini IVA nel paese di destinazione come operatore IVA non residente. In base alle norme del mercato unico UE, questo ti consente di vendere in un dato stato membro dell'UE senza la necessità di costituire una società locale. Sarà comunque necessario applicare l'aliquota IVA locale e versarla alle autorità fiscali del paese, poiché l'UE non ha armonizzato i propri regimi fiscali statali.
La partita IVA è necessaria in caso di superamento delle soglie nelle vendite a distanza, ma anche se tieni merci in giacenza in un magazzino Amazon estero prima della vendita ai consumatori locali. Consulta la nostra sezione dedicata all'IVA per lo stoccaggio presso i magazzini esteri di Amazon.