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Ho bisogno di un numero di partita IVA UE per le vendite su Amazon?

Se vendi beni in Internet a consumatori di altri paesi dell'UE tramite Logistica di Amazon ("FBA"), sarai tenuto a registrarti ai fini IVA nei paesi dei tuoi clienti. La buona notizia è che non devi aprire filiali estere per operare sul mercato.

 

NOTA: attualmente non esiste un numero di partita IVA unico in Unione europea per i venditori FBA di beni ai consumatori. Dovrai prendere in considerazione di registrare la tua attività ai fini IVA in ognuno dei 27 Paesi membri dell’UE. Dal 2015 è in corso un esperimento con un'unica registrazione IVA UE per i fornitori di servizi elettronici ai consumatori dell'UE. Questa modalità potrebbe essere estesa ai beni e ai venditori FBA in futuro.

Quando è necessario registrarsi ai fini IVA in un altro paese dell'UE?

Se sei già registrato ai fini IVA nel tuo paese d'origine, non dovrai registrarti immediatamente ai fini IVA nei paesi dei tuoi clienti per poter vendere. L'Unione europea, che stabilisce le regole generali per l'IVA nei 27 Stati membri, ha fissato soglie minime di registrazione ai fini IVA per i venditori FBA esteri. Se il fatturato resta al di sotto di queste soglie annuali in un determinato paese, non è necessario registrarsi in quel paese ed è possibile addebitare l'IVA con il proprio numero di partita IVA nazionale.

 

Puoi verificare le soglie di registrazione ai fini IVA per le vendite a distanza qui.

 

Una volta superata la soglia in un determinato paese, dovrai registrarti ai fini IVA nel paese di destinazione come operatore IVA non residente. In base alle norme del mercato unico UE, questo ti consente di vendere in un dato stato membro dell'UE senza la necessità di costituire una società locale. Sarà comunque necessario applicare l'aliquota IVA locale e versarla alle autorità fiscali del paese, poiché l'UE non ha armonizzato i propri regimi fiscali statali.

 

La partita IVA è necessaria in caso di superamento delle soglie nelle vendite a distanza, ma anche se tieni merci in giacenza in un magazzino Amazon estero prima della vendita ai consumatori locali. Consulta la nostra sezione dedicata all'IVA per lo stoccaggio presso i magazzini esteri di Amazon.

Un esempio di come funzionano le soglie minime per le vendite a distanza

Ad esempio, se la tua sede è in Francia con un numero di partita IVA francese, vendi i tuoi beni ai consumatori francesi con l'IVA applicata in Francia del 20%.

 

Se inizi a vendere in Germania e Spagna e le tue vendite rimangono al di sotto delle soglie di registrazione di quei paesi, venderai ai consumatori locali con l'IVA francese al 20% e verserai l'IVA riscossa alle autorità fiscali francesi. Una volta superati i limiti nazionali (100.000 euro/anno per la Germania e 35.000 euro/anno per la Spagna) è necessario registrare la propria azienda francese presso le autorità fiscali in Germania e Spagna. Alla tua azienda francese verranno assegnati numeri di partita IVA tedeschi e spagnoli. In termini fiscali, sei diventato un commerciante o imprenditore "non residente". Dovrai quindi iniziare ad addebitare ai tuoi consumatori tedeschi e spagnoli il 19% e il 21% di IVA, rispettivamente e a versarla alle autorità fiscali locali.

In sintesi

  • Qualsiasi azienda extra-UE che vende merci all'interno dell'UE dovrà registrarsi nel paese in cui ha le merci in giacenza
  • Qualsiasi azienda dell'UE che abbia superato la soglia di registrazione ai fini IVA prevista localmente dovrà registrarsi a livello locale
  • Qualsiasi azienda dell'UE che abbia superato la soglia per le vendite a distanza in un altro Stato membro dell'UE dovrà registrarsi nel paese di destinazione in cui la soglia è stata superata
  • Qualsiasi azienda UE non residente che detiene merci in magazzino e le vende da un altro Stato membro dell'UE dovrà effettuare la registrazione nel paese in cui le merci sono detenute

 

Scopri di più su come ottenere un numero di partita IVA UE per il tuo commercio FBA.
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