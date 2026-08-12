Ad esempio, se la tua sede è in Francia con un numero di partita IVA francese, vendi i tuoi beni ai consumatori francesi con l'IVA applicata in Francia del 20%.

Se inizi a vendere in Germania e Spagna e le tue vendite rimangono al di sotto delle soglie di registrazione di quei paesi, venderai ai consumatori locali con l'IVA francese al 20% e verserai l'IVA riscossa alle autorità fiscali francesi. Una volta superati i limiti nazionali (100.000 euro/anno per la Germania e 35.000 euro/anno per la Spagna) è necessario registrare la propria azienda francese presso le autorità fiscali in Germania e Spagna. Alla tua azienda francese verranno assegnati numeri di partita IVA tedeschi e spagnoli. In termini fiscali, sei diventato un commerciante o imprenditore "non residente". Dovrai quindi iniziare ad addebitare ai tuoi consumatori tedeschi e spagnoli il 19% e il 21% di IVA, rispettivamente e a versarla alle autorità fiscali locali.