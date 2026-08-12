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Dichiarazioni IVA UE

Le norme che regolano il sistema comune europeo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su beni e servizi sono contenute nella direttiva IVA dell'UE. Questa è stata creata dalla Commissione Europea a Bruxelles e tutti i 27 Stati membri dell'UE sono obbligati a incorporarla nelle loro leggi IVA locali. La direttiva contiene alcuni elementi facoltativi e alcune opportunità di derogare alla direttiva stessa.

 

La sesta direttiva IVA originale è stata aggiornata il 26 novembre 2006 con la direttiva del Consiglio 2006/12/CE.


La Direttiva fornisce il quadro per la determinazione di IVA UE: l'ambito di applicazione; il luogo di fornitura; il momento impositivo; l'imponibile; l'aliquota IVA; l'obbligo di conformità; le esenzioni; i soggetti passivi; e una serie di regimi speciali. Di seguito è riportato un riepilogo delle principali aree coperte dalla direttiva

Ambito

Le operazioni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale sono soggette all'IVA. Anche le importazioni effettuate da qualsiasi persona sono soggette a IVA. Ciò include l'importazione di beni nell'UE e gli acquisti intracomunitari da parte di aziende attraverso i confini interni dell'UE.

 

L'IVA UE si applica a tutti i 27 Stati membri e al Regno Unito. Ci sono diversi territori in cui non si applica, ad esempio Gibilterra e le Isole del Canale (Regno Unito); e le Isole Canarie (Spagna).

 

Si applica a tutti i soggetti passivi, alle società e persone fisiche, che effettuano cessioni regolari, e ciò esclude generalmente gli uffici pubblici, il governo ecc.

 

Una cessione di beni è il trasferimento del diritto di usare e disporre di beni materiali come proprietario; tutte le altre transazioni sono considerate cessioni di servizi. L'importazione di beni in libera circolazione all'interno dell'UE è anch'essa considerata una cessione imponibile e soggetta all'IVA all'importazione.

Luogo di fornitura

È importante determinare il luogo di fornitura di beni o servizi per capire quali norme IVA dei paesi si applicano alla transazione. Per i beni, il luogo di fornitura è:

 

  • Il luogo al momento della fornitura
  • Quando le merci vengono consegnate, il luogo di fornitura è il punto di partenza del viaggio. Tuttavia, per le cessioni intracomunitarie, il luogo di fornitura è il luogo in cui si trova il cliente. Per le importazioni, il luogo di fornitura è il paese in cui le merci sono state immesse in libera pratica
  • Il luogo di fornitura di gas, elettricità e forniture energetiche simili è il luogo in cui si trova il cliente

Il momento impositivo e l'importo dell'imposta

Il momento in cui l'IVA diventa esigibile è noto come "momento impositivo". È generalmente la data più remota tra data di fornitura, regolamento in contanti o fattura.

 

L'importo imponibile è l'intero corrispettivo, inclusi eventuali dazi e spese accessorie, ma escludendo l'IVA. Per le importazioni, è lo stesso valore dichiarato ai fini doganali, inclusi dazi e tasse extra-UE, più l'imballaggio.

Aliquote IVA

I membri dell'UE devono applicare un'aliquota IVA "standard" pari ad almeno il 15%, sebbene tutti i paesi siano ora al di sopra di questo minimo. Vedi tutte le aliquote IVA UE qui. Non ci sono restrizioni sull'aliquota massima e l'Ungheria applica attualmente un'IVA del 27%. I Paesi possono anche applicare due aliquote ridotte sui beni, e queste devono essere pari ad almeno il 5%. I tipi di beni che possono beneficiare delle aliquote ridotte sono previsti dalla direttiva. I Paesi possono anche applicare altre aliquote in vigore alla data della loro adesione all'Unione europea.

Esenzioni IVA

Esistono diversi scenari e beni o servizi per i quali l'IVA non è addebitata. In alcune situazioni (esenzione IVA), le aziende potrebbero non recuperare l'IVA a credito sostenuta al momento dell'acquisto di beni o servizi da incorporare nel loro prodotto finale. Ad esempio: servizi finanziari, servizi immobiliari e trasporto aereo internazionale. In altri casi, l'azienda potrebbe essere in grado di recuperare l'IVA (IVA zero). Ad esempio: forniture mediche, abbigliamento per bambini, istruzione, cibo, libri.

Diritto alla detrazione IVA

La Direttiva IVA fornisce ampie indicazioni su quale IVA a credito è stata sostenuta nell'ambito dell'attività imprenditoriale.

Ciò include la possibilità di recuperare l'IVA da altri Stati membri dell'UE diversi da quello in cui l'azienda ha sede.

Disposizioni per la vendita a distanza ai consumatori

Per ridurre l'onere della conformità IVA nell'UE e incoraggiare il libero scambio intracomunitario, le aziende beneficiano di un'esenzione speciale dalle norme sul luogo di origine. Se un'azienda vende beni tramite Internet o catalogo a un cliente straniero all'interno dell'UE, deve applicare l'aliquota IVA locale. L'azienda può quindi registrarsi nel paese dei suoi consumatori una volta che inizia a vendere importi superiori a una soglia annuale prestabilita. Puoi leggere di più sulle vendite IVA e-commerce UE qui.
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