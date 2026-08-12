Dichiarazioni IVA UE

Le operazioni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale sono soggette all'IVA. Anche le importazioni effettuate da qualsiasi persona sono soggette a IVA. Ciò include l'importazione di beni nell'UE e gli acquisti intracomunitari da parte di aziende attraverso i confini interni dell'UE.

L'IVA UE si applica a tutti i 27 Stati membri e al Regno Unito. Ci sono diversi territori in cui non si applica, ad esempio Gibilterra e le Isole del Canale (Regno Unito); e le Isole Canarie (Spagna).

Si applica a tutti i soggetti passivi, alle società e persone fisiche, che effettuano cessioni regolari, e ciò esclude generalmente gli uffici pubblici, il governo ecc.

Una cessione di beni è il trasferimento del diritto di usare e disporre di beni materiali come proprietario; tutte le altre transazioni sono considerate cessioni di servizi. L'importazione di beni in libera circolazione all'interno dell'UE è anch'essa considerata una cessione imponibile e soggetta all'IVA all'importazione.

