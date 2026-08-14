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Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie (ESL)

Un altro requisito di rendicontazione supplementare per le aziende che vendono oltre i confini dell'Unione Europea è l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (ESL). Tale elenco fornisce i dettagli delle cessioni o dei trasferimenti di beni e servizi ad altre aziende registrate ai fini IVA in altri paesi dell'UE. Le autorità fiscali di tutta Europa utilizzano gli elenchi ESL per verificare che l'IVA sia dichiarata correttamente e integralmente da tutte le parti nelle transazioni transfrontaliere.

 

L'elenco era originariamente destinato solo alla vendita di beni, ma è stato esteso alla vendita di servizi nell'ambito del pacchetto IVA 2010.

Quali elementi devono contenere gli ESL?

  • I nomi dei clienti UE
  • I loro numeri di partita IVA (consultabili nel sistema VIEW)
  • Il loro codice paese
  • Il valore delle cessioni o delle note di credito nel periodo di riferimento

Come si dichiarano gli elenchi ESL?

Gli ESL vengono generalmente presentati con la dichiarazione IVA UE. La frequenza di dichiarazione varia da paese a paese, e può essere mensile o trimestrale. Le dichiarazioni sono ora per lo più presentate per via telematica.
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