Un altro requisito di rendicontazione supplementare per le aziende che vendono oltre i confini dell'Unione Europea è l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (ESL). Tale elenco fornisce i dettagli delle cessioni o dei trasferimenti di beni e servizi ad altre aziende registrate ai fini IVA in altri paesi dell'UE. Le autorità fiscali di tutta Europa utilizzano gli elenchi ESL per verificare che l'IVA sia dichiarata correttamente e integralmente da tutte le parti nelle transazioni transfrontaliere.

L'elenco era originariamente destinato solo alla vendita di beni, ma è stato esteso alla vendita di servizi nell'ambito del pacchetto IVA 2010.

