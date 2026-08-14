Inizia

Requisiti della fatturazione IVA UE

Scopo delle fatture IVA

Le fatture IVA forniscono una registrazione e una prova cruciali della responsabilità, del calcolo, della contabilità e della recuperabilità dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Consentono a fornitori, clienti e autorità fiscali di comunicare e supportare il trattamento IVA europeo per la fornitura di beni o servizi imponibili.

Le autorità fiscali dell'UE e nazionali hanno quindi elaborato un ampio corpus di requisiti per il formato e le informazioni delle fatture IVA, ai quali tutte le parti devono attenersi per garantire che non insorgano problemi in caso di controlli fiscali.

Di seguito è riportata una breve sintesi dei requisiti comuni agli 27 Stati membri dell'UE. Vedi la nostra scheda informativa sui requisiti più recenti per l'uso delle fatture elettroniche IVA qui.

Requisiti di base per la fattura IVA

Tutte le aziende registrate ai fini IVA nell'UE devono emettere fatture IVA per la fornitura di beni o servizi. Stanno diffondendosi soglie di fatturazione di valori modesti per le quali potrebbe essere richiesta una fattura IVA completa. Tali soglie si aggirano generalmente intorno ai 200 euro.

 

Sebbene sia solitamente il fornitore a dover creare e inviare la fattura, è possibile concordare che sia il cliente a farlo in base a un'esenzione nota come autofatturazione.

Quali informazioni sono obbligatorie su una fattura IVA UE

Sebbene esistano ancora alcune differenze tra gli Stati membri dell'UE per quanto riguarda i requisiti delle fatture, i seguenti requisiti di base sono comuni:

 

  • La data della fattura
  • Un numero di fattura univoco, che deve essere sequenziale
  • Il nome e l'indirizzo del fornitore e del cliente
  • La partita IVA del fornitore
  • Una descrizione dei beni forniti, incluse le quantità
  • La data di fornitura dei beni o servizi, se materialmente diversa dalla data della fattura
  • L'importo netto addebitato
  • L'aliquota IVA UE applicata, l'importo e l'addebito lordo
  • Tasso di cambio della valuta estera se viene utilizzata una valuta alternativa alla valuta nazionale del fornitore; tale tasso deve basarsi sulla legislazione fiscale locale, ad esempio un tasso della Banca Centrale in Francia
Fai clic per informazioni su importazione gratuita di merci e IVA UE
Ricevi assistenza per risolvere le tue sfide legate all’IVA
Contattaci
phone_number
Menu

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

Prenota una demo per conoscere la nostra soluzione.
Richiedi una demo