Requisiti della fatturazione IVA UE

Le fatture IVA forniscono una registrazione e una prova cruciali della responsabilità, del calcolo, della contabilità e della recuperabilità dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Consentono a fornitori, clienti e autorità fiscali di comunicare e supportare il trattamento IVA europeo per la fornitura di beni o servizi imponibili.



Le autorità fiscali dell'UE e nazionali hanno quindi elaborato un ampio corpus di requisiti per il formato e le informazioni delle fatture IVA, ai quali tutte le parti devono attenersi per garantire che non insorgano problemi in caso di controlli fiscali.



Di seguito è riportata una breve sintesi dei requisiti comuni agli 27 Stati membri dell'UE. Vedi la nostra scheda informativa sui requisiti più recenti per l'uso delle fatture elettroniche IVA qui.

