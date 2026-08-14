I beni trasferiti come una fornitura possono anche richiedere assemblaggio o installazione. Se tale operazione è effettuata in uno Stato estero membro dell'UE, può sussistere l'obbligo di registrazione come contribuente non residente.
La cessione e installazione di beni (ad es. hardware informatico, impianti elettrici ecc.) è considerata una cessione nel paese in cui avviene l'assemblaggio. Ciò generalmente comporta l'obbligo di registrarsi ai fini IVA ai sensi della Direttiva IVA dell'UE.
Tuttavia, la maggior parte degli Stati membri dell'UE offre ora esenzioni ai sensi delle norme sull'inversione contabile IVA oppure prevede un meccanismo basato su soglie, pertanto la registrazione IVA da parte di un fornitore estero è raramente richiesta.