Paesi con rappresentante fiscale IVA nell'UE

I seguenti paesi dell'UE richiedono rappresentanti fiscali per le aziende non stabilite nell'UE con registrazioni IVA locali nell'UE. I requisiti variano a seconda del paese, della posizione del contribuente e del modello di business, pertanto questa va considerata come un'indicazione di primo livello. L'UE prevede di firmare accordi di cooperazione per l'assistenza fiscale reciproca con Stati non membri che dovrebbero eliminare la necessità di rappresentanza fiscale per le aziende che entrano nell'UE dagli Stati co-firmatari. Finora, ha solo firmato un accordo di questo tipo con la Norvegia. Nell'ambito dei negoziati sulla Brexit per l'uscita del Regno Unito dal regime IVA dell'UE, si sta discutendo di questo aspetto affinché le aziende del Regno Unito non siano obbligate a nominare rappresentanti negli stati indicati di seguito. Avalara può fornire gratuitamente dettagli appropriati per la tua azienda su richiesta. Avalara fornisce servizi di rappresentanza fiscale interna per tutti questi paesi come parte del suo servizio automatizzato di registrazione e dichiarazione IVA. Contattaci per scoprire se la tua azienda ha l'obbligo di servirsi di un rappresentante fiscale.