Paesi con rappresentante fiscale IVA nell'UE

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Paese UE
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È richiesto un rappresentante fiscale?
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Commenti
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Austria
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Sì
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Agente IVA richiesto senza responsabilità condivisa
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Sì
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Bulgaria
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Sì
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Croazia
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Sì
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Cipro
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Sì
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Alcune esenzioni per le registrazioni dirette
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Repubblica Ceca
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Danimarca
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Sì
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Estonia
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Sì
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Finlandia
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Alcune eccezioni per i venditori a distanza
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Germania
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Agente IVA richiesto senza responsabilità condivisa
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Grecia
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Sì
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Ungheria
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Sì
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Irlanda
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Sì
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Lettonia
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Lituania
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Sì
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Lussemburgo
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Potrebbe essere necessario un deposito in denaro contante alle autorità fiscali
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Malta
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Alcune eccezioni
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Paesi Bassi
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Sì
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Solo per licenze IVA all'importazione
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Sì
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Portogallo
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Sì
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Romania
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Sì
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Slovacchia
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Slovenia
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Sì
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Sì
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Senza responsabilità solidale
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Svezia
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Sì
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Agente IVA richiesto senza responsabilità condivisa
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Extra UE
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È obbligatorio un rappresentante fiscale?
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Commenti
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Islanda
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Sì
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Norvegia
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Sì
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Non più per le aziende dell'UE
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Svizzera
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Sì
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Regno Unito 42%
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Solo su richiesta delle autorità fiscali