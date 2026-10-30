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Paesi con rappresentante fiscale IVA nell'UE

I seguenti paesi dell'UE richiedono rappresentanti fiscali per le aziende non stabilite nell'UE con registrazioni IVA locali nell'UE. I requisiti variano a seconda del paese, della posizione del contribuente e del modello di business, pertanto questa va considerata come un'indicazione di primo livello. L'UE prevede di firmare accordi di cooperazione per l'assistenza fiscale reciproca con Stati non membri che dovrebbero eliminare la necessità di rappresentanza fiscale per le aziende che entrano nell'UE dagli Stati co-firmatari. Finora, ha solo firmato un accordo di questo tipo con la Norvegia. Nell'ambito dei negoziati sulla Brexit per l'uscita del Regno Unito dal regime IVA dell'UE, si sta discutendo di questo aspetto affinché le aziende del Regno Unito non siano obbligate a nominare rappresentanti negli stati indicati di seguito. Avalara può fornire gratuitamente dettagli appropriati per la tua azienda su richiesta. Avalara fornisce servizi di rappresentanza fiscale interna per tutti questi paesi come parte del suo servizio automatizzato di registrazione e dichiarazione IVAContattaci per scoprire se la tua azienda ha l'obbligo di servirsi di un rappresentante fiscale.

Paese UE

È richiesto un rappresentante fiscale?

Commenti

Austria

Agente IVA richiesto senza responsabilità condivisa

Belgio

Bulgaria

Croazia

Cipro

Alcune esenzioni per le registrazioni dirette

Repubblica Ceca

Danimarca

Estonia

Finlandia

Alcune eccezioni per i venditori a distanza

Francia

Germania

Agente IVA richiesto senza responsabilità condivisa

Grecia

Ungheria

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Potrebbe essere necessario un deposito in denaro contante alle autorità fiscali

Malta

Alcune eccezioni

Paesi Bassi

Solo per licenze IVA all'importazione

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Senza responsabilità solidale

Svezia

Agente IVA richiesto senza responsabilità condivisa

Extra UE

È obbligatorio un rappresentante fiscale?

Commenti

Islanda

Norvegia

Non più per le aziende dell'UE

Svizzera

Regno Unito 42%

Solo su richiesta delle autorità fiscali
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