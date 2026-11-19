tuesday, december 1st at 8 am PT/11 am ET
Filing monthly sales tax returns shouldn’t mean racing against the clock. Behind every deadline lies tedious operational friction: formatting disparate transaction files from billing engines and marketplaces, reconciling liabilities under tight cutoffs, and tracking down unremitted tax exposure across jurisdictions. For most finance teams, these recurring steps consume days of manual effort. Join us to see the Returns Agent, a purpose-built AI agent for Avalara Returns, in action.