EFD-Reinf - Nova orientação publicada pela Receita Federal

Foi publicada na última sexta-feira, 09/02/2018, no Portal do SPED da Receita Federal do Brasil, uma nova orientação acerca do cronograma de entrega da EFD-Reinf e sua interligação com a DCTFWeb, considerando as novas disposições trazidas pelas Instruções Normativas nº 1.767/2017 e 1.787/2018.

Especificamente em relação a entrega do Registro “R-2070”, que colhe informações relacionadas às Retenções na Fonte de IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP, ele não deverá ser enviado pelos contribuintes que fazem parte do 1° Grupo, no período inicial da sua obrigatoriedade (maio de 2018). Segundo informações da Receita Federal, “Este evento ainda poderá sofrer alterações e o período previsto para o início de sua exigibilidade deverá ficar para o final do segundo semestre/2018, o que deve ser definido em um novo ato a ser publicado oportunamente.”

As demais informações previstas nos layouts publicados pela Receita Federal em janeiro de 2018 (versão 1.3 do Manual) serão exigidas dentro do cronograma mencionado.

A equipe Avalara continuará monitorando as publicações oficiais para manter você sempre informado sobre as alterações.