TaxDocs Monitor 2.0 é a solução completa para Recebimento de Documentos Fiscais eletrônicos​

Capture todos os Documentos Fiscais eletrônicos emitidos contra seu CNPJ direto da SEFAZ e Prefeituras (NFe, NFSe, CTe, MDFe e eventos).​

Benefícios do TaxDocs Monitor 2.0 ​

Controle e gestão em um só lugar​

Todas as notas fiscais emitidas contra o seu CNPJ são centralizadas e integradas ao seu ERP.​

Padronização do layout​

Independentemente do município ou estado, os documentos são convertidos para um formato padronizado, simplificando os processos fiscais.​

Abrangência nacional​

Captura automática de notas fiscais diretamente das prefeituras e da SEFAZ; contamos com mais de 2500 prefeituras homologadas.​

Portal de gestão inteligente​

Organização e monitoramento eficiente dos documentos fiscais, com suporte técnico especializado.

Manifestação eletrônica do destinatário​

Realize o processo de manifestação do destinatário automaticamente, integrando a nossa solução ao seu ERP. ​

100% Cloud/SaaS​

A solução é totalmente baseada em nuvem, garantindo instalação, manutenção e atualizações automáticas sem complicações.​

Diferenciais do DFe e NFSe​

DFe: Monitoramento ilimitado, integração flexível e relatórios avançados.

 

​NFSe em XML, integração automatizada e leitura via OCR eficiente.​

 

Soluções Combinadas para Conformidade Fiscal

Com isso, é possível reduzir o risco de fraudes, tempo operacional e custos, garantindo maior qualidade e confiabilidade na gestão fiscal.

Motor de Cálculo + Emissão de Documentos Fiscais: ​

AvaTax Brasil
Mensageria 2.0​

Recebimento de Documentos Fiscais + Motor de Cálculo:

TaxDocs Monitor 2.0
AvaTax Brasil

Motor de Cálculo + Emissão e Recebimento de Documentos Fiscais: ​

AvaTax Brasil
Mensageria 2.0
TaxDocs Monitor 2.0 ​

Gestão de Documentos Fiscais:

Mensageria 2.0
TaxDocs Monitor 2.0 ​

Compliance Fiscal no Cálculo e Apuração de Tributos:

Tax Compliance
AvaTax Brasil

Compliance Fiscal na Apuração de Tributos e Geração de Obrigações Acessórias:

Tax Compliance
Tax Central ​

