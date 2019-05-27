Integração NetSuite

Se você utiliza o NetSuite como ERP e está preocupado em atender a parte fiscal de acordo com a legislação brasileira, não precisa mais se preocupar.

A solução fiscal em nuvem mais completa e integrada ao NetSuite e ao NetSuite SuiteTax

Agora, você pode ter a solução fiscal em nuvem mais completa do Brasil,  integrada ao seu NetSuite ou NetSuite SuiteTax.

A Avalara é a única empresa no país a possuir uma solução de impostos completa com o selo  BFN – Built for Netsuite. Isso significa que somos parceiros homologados e que as nossas soluções atendem aos padrões de desenvolvimento e às práticas recomendadas na SuiteCloud Platform.

São soluções que reduzem riscos e custos porque utilizam conteúdo combinado com tecnologia para:

  • Validar os dados da empresa e sua cadeia de clientes e fornecedores;
  • Validar produtos e serviços;
  • Calcular impostos em tempo real;
  • Recuperar e emitir documentos fiscais de produtos;
  • Recuperar e emitir documentos fiscais para serviços em mais de 900 municípios; e
  • Gerar, validar e monitorar obrigações acessórias.

Ou seja, do nível transacional ao nível de conformidade fiscal.

Além disso, através do conteúdo gerenciado, a Avalara fornece regras e taxas de tributação monitoradas para todos os seus bens e serviços.

Portanto, se você está implementando ou vai implementar o NetSuite, fale com a Avalara.

Confira o case de integração entre NetSuite e Avalara

O que nossos clientes falam: