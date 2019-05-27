Agora, você pode ter a solução fiscal em nuvem mais completa do Brasil, integrada ao seu NetSuite ou NetSuite SuiteTax.

A Avalara é a única empresa no país a possuir uma solução de impostos completa com o selo BFN – Built for Netsuite. Isso significa que somos parceiros homologados e que as nossas soluções atendem aos padrões de desenvolvimento e às práticas recomendadas na SuiteCloud Platform.



São soluções que reduzem riscos e custos porque utilizam conteúdo combinado com tecnologia para:

Validar os dados da empresa e sua cadeia de clientes e fornecedores;

Validar produtos e serviços;



Calcular impostos em tempo real;



Recuperar e emitir documentos fiscais de produtos;

Recuperar e emitir documentos fiscais para serviços em mais de 900 municípios; e



Gerar, validar e monitorar obrigações acessórias.



Ou seja, do nível transacional ao nível de conformidade fiscal.



Além disso, através do conteúdo gerenciado, a Avalara fornece regras e taxas de tributação monitoradas para todos os seus bens e serviços.

Portanto, se você está implementando ou vai implementar o NetSuite, fale com a Avalara.