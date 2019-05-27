Integração NetSuite
Se você utiliza o NetSuite como ERP e está preocupado em atender a parte fiscal de acordo com a legislação brasileira, não precisa mais se preocupar.
A solução fiscal em nuvem mais completa e integrada ao NetSuite e ao NetSuite SuiteTax
Agora, você pode ter a solução fiscal em nuvem mais completa do Brasil, integrada ao seu NetSuite ou NetSuite SuiteTax.
A Avalara é a única empresa no país a possuir uma solução de impostos completa com o selo BFN – Built for Netsuite. Isso significa que somos parceiros homologados e que as nossas soluções atendem aos padrões de desenvolvimento e às práticas recomendadas na SuiteCloud Platform.
São soluções que reduzem riscos e custos porque utilizam conteúdo combinado com tecnologia para:
- Validar os dados da empresa e sua cadeia de clientes e fornecedores;
- Validar produtos e serviços;
- Calcular impostos em tempo real;
- Recuperar e emitir documentos fiscais de produtos;
- Recuperar e emitir documentos fiscais para serviços em mais de 900 municípios; e
- Gerar, validar e monitorar obrigações acessórias.
Ou seja, do nível transacional ao nível de conformidade fiscal.
Além disso, através do conteúdo gerenciado, a Avalara fornece regras e taxas de tributação monitoradas para todos os seus bens e serviços.
Portanto, se você está implementando ou vai implementar o NetSuite, fale com a Avalara.
O que nossos clientes falam:
"O maior desafio foi entender o que era de responsabilidade de cada empresa e o que ambos os lados pretendiam com a parceria. Após este mapeamento e alinhamento das expectativas o processo transcorreu de forma tranquila e hoje opera com muita eficiência."
Maurício Navega - Polaris
“Já utilizamos Avalara em nossas operações nos EUA com excelentes resultados, e a escolha pela Avalara no Brasil foi natural, pois ela tem a solução mais completa para o país.”
Paul Kirch - Vice
"A solução Avalara traz um ganho de aproximadamente 20% no tempo de produtividade dos times envolvidos."
Fabio Carneiro - delaware Brasil