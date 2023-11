As ações da Avalara subiram até 10% no pregão depois que a empresa de automação de impostos sobre vendas, com sede em Seattle, superou as estimativas para os lucros do primeiro trimestre.

A Avalara registrou receita de US$ 85 milhões no primeiro trimestre, 38% a mais que no mesmo período do ano anterior, e uma perda líquida não GAAP de US$ 0,01 por ação. Os analistas esperavam uma receita de US$ 79 milhões e uma perda de US$ 0,16.

“Acreditamos que a automação da conformidade fiscal das transações será adotada por um período prolongado, à medida que os clientes atualizam sistemas, expandem seus negócios tanto nacional quanto internacionalmente, e respondem às mudanças nas regras do governo, como as recentes respostas legislativas à decisão da Suprema Corte no Wayfair ”, disse o CEO da Avalara, Scott MacFarlane, em um comunicado.

A Avalara adicionou mais de 600 clientes principais no primeiro trimestre e agora tem quase 10.000. Ela adquiriu sua 11ª empresa em fevereiro e adicionou três novos executivos. Também cresceu para mais de 1.800 funcionários em 12 escritórios em todo o mundo.

Fundada em 2004, a Avalara fabrica software para ajudar as empresas a aderirem melhor às complexas regulamentações tributárias. Ela concorre com empresas como CCH Inc., Sovos, Vertex e Onesource, que é uma unidade da Thomson Reuters.

O valor de mercado da Avalara ultrapassou US$ 4 bilhões em Abril, já que o preço das ações quase dobrou 2019 sozinho. A empresa abriu o capital em junho. As ações caíram nos meses após o IPO, mas voltaram em grande forma este ano.

Fonte: GeekWire