A jornada fiscal brasileira é uma das mais complexas do mundo, um desafio constante para as empresas. Sabendo disso, no último SAP NOW, realizado nos dias 11 e 12 de setembro, em São Paulo, a Avalara apresentou temas importantes aplicáveis ao setor, mostrando como a tecnologia na nuvem é fundamental para simplificar a jornada fiscal.

Uma das palestras abordou o tema “A tributação na era da revolução do Fisco: desafios se tornam oportunidades” que falou sobre a importância do tratamento do conteúdo tributário nos documentos eletrônicos e a atualização da legislação fiscal em tempo real, mostrando como o contribuinte pode recolher os tributos corretamente e minimizar o pagamento de multas e juros, aproveitando os benefícios da automação, da determinação e do cálculo de impostos nos processos de negócios da empresa.

Outro tema discutido foi “NFSe – Simplifique e automatize seu processo”. Nesta palestra, a Avalara abordou um desafio diário das empresas e mostrou como vem aplicando tecnologia no processo de captura de Nota Fiscal de Serviços (NFSe) e fazendo a integração com SAP, automatizando o recebimento e a escrituração desses documentos.

“Conheça os riscos fiscais e otimize o compliance na sua empresa” foi o tema de outra apresentação da Avalara durante o SAP NOW. Na ocasião, a empresa falou da estratégia adotada pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pelos estados brasileiros para fiscalização do recolhimento dos tributos federais e estaduais, bem como os índices envolvendo as autuações fiscais de 2019, apresentando as melhores práticas para se manter em compliance com o Fisco.

Na prática: simplificação da complexidade fiscal em relação ao cálculo de tributos

Durante o evento, a Delaware Brasil, empresa com atuação global que realiza venda e implementação de SAP no Brasil, falou sobre como resolveu o desafio de lidar com a complexidade fiscal em relação ao cálculo de impostos por conta do seu modelo de negócio.

Por ser uma empresa que presta serviço dentro do escritório dos clientes, em qualquer região do país, e que também atende remotamente às empresas em parceria com os times de negócios, era preciso configurar os impostos de acordo com cada transação realizada, acompanhando as frequentes mudanças na legislação.

Com o objetivo de suprir essa necessidade, a Delaware passou a contar com o apoio da solução Tax Service da Avalara. O resultado foi muito satisfatório. A equipe fiscal, contábil e financeira da Delaware registrou um aumento de 20% de produtividade no dia a dia ao deixar de realizar a gestão de impostos manualmente.