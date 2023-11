RFB inicia malha fiscal para pessoas jurídicas

A Malha Fiscal consiste no cruzamento de dados de todas as operações contidas na ECF referente ao exercício de 2019 (ano-calendário 2018) que apresentarem valores representativos de receitas inferiores às receitas constantes nas Notas Fiscais Eletrônicas, EFD-ICMS/IPI, EFD-Contribuições e a eDecred. Adicionalmente, os valores informados na e-Financeira também serão objeto do cruzamento de dados para a verificação de inconsistências.

Além do cruzamento de dados entre as escriturações fiscais entregues pelo contribuinte, a Receita Federal se vale de inúmeras validações externas, como por exemplo, o cruzamento de dados entre contribuintes (fornecedores e clientes), sendo possível validá-lo com dados de instituições financeiras através de obrigações acessórias específicas, como a DECRED - Declaração de Operações com Cartões de Crédito, que é entregue por administradoras de cartões de crédito, onde declaram a movimentação de operações efetuadas mensalmente com cartão de crédito de seus usuários, sem falar nas mais diversas validações de auditoria interna que o referido órgão realiza.

Pensando no ônus financeiro, caso seja identificado irregularidades pelo contribuinte, será necessário retificar suas obrigações acessórias, que resumidamente força a realização do recálculo de seus tributos, podendo impactar não apenas nos tributos federais que contemplam o comunicado da Receita, como também nos tributos estaduais e municipais. Lembrando que o pagamento de tributos com valores menores que o recalculado, sujeita o recolhimento da diferença acrescido de juros e multa atualizados até a data da efetivação do pagamento, dando margem para fiscalizações de outros órgãos públicos.

Exemplo: A Receita Federal identificou através do cruzamento de dados que o contribuinte deixou de escriturar uma nota fiscal de revenda de mercadoria, e emitiu um comunicado para retificação da ECF e da DCTF para regularização dos tributos federais.

Ao imputar a nota fiscal omissa em sua escrituração para correção dos impostos federais, o contribuinte automaticamente altera sua apuração de ICMS, sendo forçado a retificar suas obrigações acessórias estaduais e realizar o recolhimento da diferença do ICMS com acréscimos legais.