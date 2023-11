Com a crise na economia, os estados vêm buscando meios para contornar a queda na arrecadação tributária, lançando diversas ações e programas de recuperação. O estado do Paraná resolveu estimular a sua economia através do programa Feito no Paraná.

O referido programa foi instituído através do Decreto nº 5.798, de 28/09/2020, publicado no DOE PR do mesmo dia. Nasceu para conscientizar o consumidor da importância do consumo local e incentivá-lo a adquirir mercadorias produzidas no estado por meio da seguinte mensagem:

“Quando você escolhe um produto local, na verdade está escolhendo mais emprego, mais renda, e também uma economia mais forte e sustentável em todas as regiões do estado.”

O estado do Paraná está trabalhando em conjunto com os contribuintes para o crescimento mútuo e propagação do programa Feito no Paraná. Para isso, deverão ser desenvolvidas as seguintes finalidades, dentre outras que se mostrarem necessárias e convenientes durante sua implementação:

Elaboração de campanhas publicitárias que ressaltem os reflexos positivos do consumo de produtos locais para geração de emprego e renda no estado;

Disponibilização de logomarca digital, para inclusão na embalagem dos produtos, identificação dos pontos de venda e demais meios de divulgação utilizados pelas micro e pequenas empresas, indústrias, cooperativas, produtores rurais etc;

Desenvolvimento de plataforma para cadastro e inclusão dos produtos, com o objetivo de facilitar o acesso do consumidor à informação;

Celebração de parcerias com redes varejistas e entidades ligadas à produção industrial e prestação de serviços do estado;

Promoção de encontros e rodadas de negócios, com o objetivo de facilitar o acesso a mercados consumidores e estreitar a relação entre fornecedores e compradores.

Podem participar do programa Feito no Paraná as empresas com CNPJ e instalações fabris em território paranaense. A sua adesão deve ser feita por meio do site www.feitonoparana.pr.gov.br.



A partir da emissão de autorização de uso de marca, enviada por e-mail pelo Governo do Estado, a empresa estará apta a identificar seus produtos e sinalizar seus pontos de venda com os materiais do programa Feito no Paraná.