Apenas para efeito de ilustração, em 2018 o comércio eletrônico correspondeu a 14,3% do total de vendas do varejo, no mercado americano. Com a pandemia causada pela COVID-19 e o fechamento de lojas, em 2020 este número subiu para 21,3%, um crescimento de 44% em relação ao ano de 2019. Como lidar com este rápido (e em muitos casos não planejado) crescimento e se manter em dia com as obrigações fiscais respeitando as peculiaridades de cada distrito, cada região?

As regras de compliance fiscal nos EUA não são exatamente simples. São mais de 13 mil jurisdições diferentes, entre cidades, estados e distritos, muitas dessas com atualização diária de regras ou alíquotas. Com o crescimento expressivo do comércio eletrônico, a expansão dos requisitos de arrecadação de impostos sobre vendas também ganhou importância, o que ocasionou sérios problemas para os varejistas online. Imagine a dificuldade de monitorar diariamente milhares de taxas e códigos de relatórios diferentes na hora de precificar e faturar seus produtos!

Pelo menos uma taxa de imposto sobre vendas e uso está associada a cada jurisdição, e algumas jurisdições - como muitas no Missouri - permitem taxas diferentes para impostos de uso, alimentos, serviços públicos e muito mais. Para cada transação, os vendedores devem coletar a taxa combinada total em vigor onde a venda é originada: a taxa estadual (exceto no Alasca) mais todas as taxas locais e distritais especiais aplicáveis.

Este é o grande desafio! Quarenta e cinco estados e Washington, D.C., têm um imposto sobre vendas em todo o estado e 38 estados têm impostos sobre vendas locais. Não há imposto geral sobre vendas no Alasca, Delaware, Montana, New Hampshire e Oregon, embora o Alasca permita impostos locais sobre vendas. Imagine calcular manualmente tudo isso e aplicar em sua plataforma de vendas! Para se ter uma ideia, só no Texas são cerca de 1.500 jurisdições fiscais diferentes.

Se é impossível resolver este problema de forma manual, como proceder para ter um e-commerce viável e ficar dentro das regras de compliance fiscal? A solução está em uma tecnologia de fácil acesso e já estabelecida em diversas outras aplicações: a Geolocalização.

Com ela, as empresas aplicam as taxas e regras mais atualizadas a cada transação. Ela tem a chamada precisão de nível de telhado, que é essencial para este tipo de cálculo. Em Colorado Springs, por exemplo, a taxa de imposto sobre vendas no lado leste de uma rua é de 8,2%, enquanto a taxa no lado oeste da mesma rua é de 5,13%. Com a geolocalização é possível ter o cálculo preciso de acordo com o endereço correto.

Mais um exemplo da complexidade do cálculo: durante o feriado anual do imposto sobre vendas do Tennessee, que normalmente ocorre no último fim de semana de julho, roupas, computadores e certos materiais escolares ficam isentos de impostos sobre vendas no lado do Tennessee, mas estão sujeitos ao imposto sobre vendas no lado da Virgínia. No fim de semana seguinte, os produtos qualificados para o feriado fiscal sobre vendas da Virgínia ficam isentos de imposto sobre vendas no lado da Virgínia, mas tributáveis ​​no lado do Tennessee. Sendo assim, a geolocalização acaba sendo a melhor – se não a única – ferramenta para resolver essa disparidade de cálculos.