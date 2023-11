Tecnologia do presente - Bots

Muito se ouve falar sobre os Bots. Mas o que são exatamente, e quais as principais aplicações para este tipo de ferramenta? O significado da palavra Bots vem da abreviação de Robots (Robôs, em inglês), e é auto explicativo. São automações feitas pelas empresas que simulam a atuação humana, muito utilizadas em atividades padronizadas, que incluem repetições. Temos contato, diariamente, com diversas dessas aplicações, sem nem perceber em nosso cotidiano.

Quando falamos com o atendimento ao consumidor de muitas empresas, seja por telefone ou via chat / WhatsApp, muitas vezes estamos conversando com um robô e nem percebemos. Ele possui um padrão de respostas para as perguntas mais comuns, de acordo com a programação que é feita, e consegue solucionar diversas dúvidas sem a necessidade de um ser humano acompanhando.

Da mesma forma, muitas empresas têm investido em bots para atividades cotidianas de pesquisa, geração de relatórios e até mesmo cobrança. A Avalara, de olho no mercado, investe diariamente no aprimoramento de suas ferramentas, para que possamos extrair o máximo dessas tecnologias. Ao contrário do que imaginamos, robôs não são coisas do futuro, eles já vivem entre nós no presente!

E na sua empresa, vocês utilizam bots para alguma atividade? Contem pra nós!