Entrevista com parceiro - Prompt

A Avalara entrevistou Jorge Boeira, CEO da PROMPT e atuante há mais de 20 anos no ramo de desenvolvimento e implantação de sistemas. Ao longo da sua jornada profissional, fez parte de equipes de localização Brasil do ERP IFS Applications. Além de participar de vários projetos de implantação de ERP como desenvolvedor e gerente de projetos, hoje comanda mais de 40 pessoas dentro da companhia.

Como foi o ano de 2021 para a PROMPT? As dificuldades trazidas pela pandemia foram plenamente superadas?

Tivemos um ano bastante desafiador, com muitos desafios mas também com boas oportunidades. A pandemia trouxe luz ao tema: O uso da Tecnologia em benefício do crescimento e sustentação dos negócios. De um dia para o outro tivemos que mudar a forma de se trabalhar em equipe e apenas com o uso de ferramentas ágeis e atuais isso foi possível. Nos adaptamos rapidamente e acreditamos que já superamos o pior.

Qual a expectativa para 2022? A PROMPT acredita na retomada do crescimento econômico?

2022 será um ano de eleições, então atenção e cuidado aos movimentos político e econômico não será preciosismo. A nossa Economia hoje já está bastante fragilizada, mas estamos bastante otimistas com uma movimentação do mercado superior a 2021 e acreditamos na força da iniciativa privada, já demonstrada em 2020/2021, para retomarmos minimamente o crescimento.

Qual a visão da PROMPT a respeito do mercado de tecnologia, sobretudo na área fiscal?

Mais um grande desafio, ainda mais se tratando de Brasil. A complexidade da legislação brasileira torna praticamente impossível um compliance fiscal sem o uso de uma ferramenta flexível e preparada para mudanças rápidas de cenários fiscais.

De que forma a PROMPT acredita que a parceria com a Avalara pode impulsionar os negócios da empresa?

A Prompt oferece soluções aos seus clientes. É importante termos alianças estratégicas que permitam que possamos entregar soluções robustas e abrangentes que apoiem o crescimento dos negócios dos nossos clientes. A solidez da Avalara, alinhada com o atendimento de todos os processos fiscais de uma organização, ajuda a Prompt a manter o seu foco de integradora de soluções empresariais.

Para a PROMPT, o quanto a automação fiscal vem beneficiando seus clientes?

A automação vem diretamente associada à diminuição de custos e retrabalhos. Fica muito mais fácil e seguro, atender a todos os requisitos legais exigidos no Brasil com uma ferramenta que possa mitigar riscos.