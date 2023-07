Myrian Krexu foi a primeira cirurgiã cardiovascular indígena do Brasil. Nascida no município de Xanxerê, no interior de Santa Catarina, ainda bebê foi levada pela família para a aldeia indígena. Ela viveu na comunidade Terra Indígena Rio das Cobras, maior aldeia em tamanho e população do estado do Paraná com um pouco mais de 3000 pessoas, pertencente à etnia Guarani Mbyá e localizada na margem esquerda do rio Guarani.

A índia aprendeu a ler e escrever com a avó, pois os mais velhos são considerados os membros mais importantes e sábios na aldeia. O sonho de fazer medicina começou com apenas quatro anos de idade, quando ela quebrou o braço e foi obrigada a conhecer um médico. Três anos mais tarde, Myrian precisou sair da aldeia para estudar, mas a cultura indígena nunca saiu dela.

Ela concluiu os estudos em uma escola pública e ingressou em medicina na universidade pública, a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), por meio de uma política chamada Vestibular dos Povos Indígenas, criada no estado paranaense em 2006. Os candidatos concorriam por apenas cinco vagas e o curso era escolhido somente após a realização da prova.

Após se formar, em 2013, a Dra. Myrian não sabia qual especialização seguir e decidiu atuar por três anos na saúde indígena. Passados os anos com a família na comunidade, ela voltou a estudar, e a facilidade pelas atividades manuais assim como a paixão pela cardiologia influenciaram a médica na escolha pela cirurgia cardíaca. Atualmente, a médica está concluindo o quarto ano de especialização no Instituto de Neurologia e Cardiologia (INC), em Curitiba.