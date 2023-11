Venda de cerveja cresce mesmo com a inflação altíssima

Mesmo que o movimento nos bares e restaurantes permaneça bem diferente do padrão da era pré-Covid, o consumo de cerveja no Brasil continua crescendo na pandemia. Em 2022, é esperado um novo recorde no volume de vendas, apesar da inflação estar nas alturas.



Segundo dados do IBGE, o preço da cerveja subiu 9,38% em 12 meses, abaixo da inflação oficial do país, que está na casa dos 11,73%. Apesar do brasileiro continuar bebendo, mesmo com a inflação mais alta, a população tem sido obrigada a analisar bem onde e o que beber.



Segundo a pesquisa da Euromonitor, fornecedora mundial de inteligência empresarial, análise de mercado e percepções dos consumidores globais, a volta do consumo fora de casa impulsionou a venda de cervejas no ano passado, saltando 9,2% em comparação com 2020. Ao seguir a tendência, a expectativa é que o volume total de vendas da bebida cresça 8% em 2022, alcançando 15,4 bilhões de litros e marcando o 4º ano consecutivo de alta. Até então, o melhor resultado tinha sido em 2014, ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo.



Entre os diversos fatores que podem explicar esse crescimento nas vendas de cerveja, mesmo com um momento econômico desfavorável, estão:

O hábito cultural de beber cerveja no país - o Brasil é o terceiro maior mercado de cervejas do mundo;

A população voltou a consumir fora de casa, após ter ficado isolada por conta da pandemia;

Preços ainda relativamente acessíveis para grande parte da população;

Grande número de lançamentos pelos fabricantes: cervejas premium; cervejas sem álcool ou de baixa caloria.

