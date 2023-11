Louis Pasteur, cientista francês com importantes descobertas para a história da química e da medicina

Louis Pasteur, renomado cientista francês com importantes descobertas para a história da química e da medicina, nasceu dia 27 de dezembro de 1822, em Dole, na região Leste da França. Ainda bebê, Louis e a família se mudaram para Arbois, região próxima a Dole. Quando era jovem, dedicou-se a pintar diversos retratos de sua família, e ao atingir a maioridade, abandonou a pintura e passou a se aplicar à carreira científica, que perdurou por toda a vida.

O cientista iniciou os estudos no Colégio Real de Besançon, em 1843 transferiu-se para a Escola Normal Superior de Paris, estudando química, física e cristalografia. Depois de quatro anos, ele completou os estudos de doutorado na escola de física e química em Paris. Com 26 anos, Louis exerceu o cargo de professor de física elementar em Dijon e depois de química na Universidade de Estrasburgo, nesse mesmo ano Pasteur casou com Marie Laurent, filha do reitor da universidade. Em 1854, o francês deixou Estrasburgo e assumiu a cadeira de Química da Universidade Lille.

Louis Pasteur realizou estudos na indústria vinícola e desenvolveu a teoria da fermentação como consequência da ação de micróbios. Nas pesquisas realizadas sobre as alterações do vinho e da cerveja, o cientista observou que o vinho se transformava em vinagre sob a ação do fermento Mycoderma aceti. Para evitar a degeneração, criou o processo chamado de pasteurização, que consiste em aquecer o líquido a 55º C, temperatura fatal para grande parte dos microrganismos encontrados, mas mantendo as propriedades da bebida. A pasteurização passou a ser usada na conservação do leite, cerveja e de outras substâncias, tornando-se um processo fundamental para a indústria de alimentos e bebidas fermentadas.

Além de ser importante para a indústria alimentícia e de bebidas, Louis Pasteur foi essencial para a medicina, produzindo duas vacinas, a da raiva e da cólera das galinhas, para proteger a sociedade de agentes patogênicos. Em meados de 1885, o cientista aplicou pela primeira vez a vacina contra a hidrofobia “raiva”, salvando um menino de 9 anos. Louis, três anos depois, inaugurou o “Instituto Pasteur de Paris", centro de pesquisas inteiramente dedicado ao estudo de doenças infecciosas. Pasteur faleceu na França no dia 28 de setembro de 1895.