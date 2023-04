O Estado de MG publicou, em edição extra do DOE de 23/03/2023, o Decreto nº 48.589/2023 que aprova o novo Regulamento do ICMS, com início de vigência em 01/07/2023.

Segundo notícia publicada no site da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA/MG, a mudança do RICMS passou por cinco eixos:

1. reorganização do texto e consolidação das regras relativas aos respectivos temas;

2. regras gerais x regras específicas;

3. padronização do texto;

4. simplificação da norma e das obrigações acessórias;

5. atualização do texto.

A partir da entrada em vigor do Decreto nº 48.589/2023 fica revogado o atual Regulamento do ICMS do Estado de MG aprovado pelo Decreto nº 43.080/2022.

Nossa equipe de conteúdo já está trabalhando neste projeto e o AvaTax Brasil estará com este conteúdo atualizado na data de entrada em vigor do referido Regulamento, possibilitando o cálculo de suas operações fiscais com a base legal vigente.