Início na Avalara

O início de Solange Loreto na Avalara aconteceu em um momento de grandes mudanças, no início da pandemia. Apesar dos desafios do período, ela encontrou na empresa um ambiente acolhedor e repleto de oportunidades que se alinhavam aos seus objetivos profissionais. "Quando entrei na Avalara, já estava focando minha carreira em computação em nuvem, e vi aqui uma chance de aplicar meus estudos em um ambiente inovador. Durante o processo de seleção, tive entrevistas com diversos especialistas e líderes da empresa, além de uma acolhida muito especial pela recrutadora Claudia, que me conquistou com sua paixão pela empresa", relata Solange.

Carreira e projetos na Avalara

Solange iniciou sua jornada na área de engenharia, mais especificamente na equipe de Returns, nos projetos do Brasil e em dois anos teve a chance de trabalhar com projetos internacionais, um desejo seu desde o início. Atualmente, ela ocupa o cargo de Tech Lead, sendo responsável por definir as melhores abordagens técnicas para os produtos, além de coordenar a gestão do time. "Na minha função, além de liderar tecnicamente, sou responsável por garantir que cumpramos prazos e entregas que atendam às expectativas dos stakeholders", comenta Solange. Em relação aos desafios do setor, ela destaca a necessidade de se adaptar rapidamente às mudanças, com ênfase na adoção de novas tecnologias como inteligência artificial, o que exige um aprendizado constante.

Projetos e iniciativas inspiradoras

Um dos projetos mais desafiadores e inovadores de sua carreira na Avalara está em andamento "RaaSificação" dos produtos de Returns, cujo objetivo é otimizar e expandir a utilização global dos sistemas da empresa. "Estamos nos estágios finais antes da adoção pelos clientes finais, e os benefícios esperados incluem ganhos expressivos em desempenho e eficiência operacional", explica Solange. Além de sua atuação técnica, Solange também se destaca como Líder do WoA (Women of Avalara), um grupo que tem como missão empoderar as mulheres dentro da empresa. “ Nosso foco é criar um espaço de acolhimento, união e ajuda mútua, onde as mulheres da Avalara possam se sentir seguras para compartilhar experiências, buscar desenvolvimento e apoiar umas às outras. Através de iniciativas como mentorias, eventos e discussões estratégicas, trabalhamos para fortalecer a representatividade feminina na empresa, impulsionando o crescimento e a visibilidade das mulheres dentro da organização.", explica.

Reconhecimentos e Realizações

Em seu primeiro ano, Solange foi reconhecida com o prêmio global "Rookie of the Year", um marco importante em sua trajetória. "Receber esse prêmio foi muito gratificante, especialmente pelos feedbacks positivos de quem trabalhou comigo. Isso me motiva a seguir em frente, entregando sempre o meu melhor", compartilha ela.

Como é trabalhar na Avalara?

Para Solange, trabalhar na Avalara é uma experiência enriquecedora. Ela descreve o ambiente como colaborativo e dinâmico, com inúmeras oportunidades de aprendizado e inovação. "Nosso CTO, Danny Fields, sempre diz que a Avalara deve ser 'o melhor time em que já trabalhamos', e posso confirmar que essa cultura de apoio mútuo e busca pela excelência se reflete no nosso dia a dia", diz Solange.

Projetos futuros e planos para a área