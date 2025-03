A Reforma Tributária no Brasil está prestes a transformar profundamente o sistema de tributação do país. Aprovada em 2023, a proposta busca simplificar a estrutura atual, reduzir a complexidade no pagamento de impostos e aumentar a transparência fiscal. Mas o que muda na prática? Como as empresas devem se preparar para essa nova realidade? Neste artigo, abordamos os principais pontos da reforma e estratégias para adaptação.