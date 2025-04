Natalia Faro, Analista Tributária no time de Research - Tax Content, está completando seu quarto ano na Avalara. Formada em Economia e com experiência na área fiscal, Natalia buscava um novo desafio profissional quando encontrou a oportunidade de trabalhar na empresa. “Quando decidi dar um novo passo na minha carreira, queria buscar um desafio maior, e foi aí que encontrei a oportunidade na Avalara. A ideia de trabalhar na área tributária, mais especificamente no time de conteúdo, me chamou muita atenção, onde iria apoiar tanto a área Federal quanto a Municipal”, conta Natalia.

Uma trajetória de crescimento

Logo no início de sua jornada, o domínio do inglês foi um diferencial importante para Natalia, especialmente em um momento em que a empresa implementava novas ferramentas no time. Começando como Analista Júnior e sendo promovida a Analista Pleno, ela descreve esse processo como “uma jornada incrível de aprendizado e evolução profissional”. Atualmente, Natalia é responsável por analisar as legislações federais e municipais, identificando alterações legais que possam impactar os cálculos tributários realizados pelos clientes da Avalara. Seu trabalho envolve garantir que essas mudanças sejam corretamente refletidas no ambiente de produção, permitindo que os clientes realizem seus cálculos de forma precisa e em conformidade com as exigências legais.

Superando desafios complexos

Um dos aspectos mais desafiadores e ao mesmo tempo gratificantes do trabalho de Natalia é a colaboração com o time de engenharia no desenvolvimento e implementação de novas plataformas de conteúdo. Esse processo exige a comunicação clara das especificidades do sistema tributário brasileiro para as equipes internacionais. “Acredito que, apesar dos desafios, essa interação constante com diversas equipes e a adaptação às particularidades do sistema tributário brasileiro tornam meu trabalho extremamente dinâmico e gratificante”, afirma. Para Natalia, os principais desafios do setor incluem lidar com a complexidade da legislação tributária brasileira, que varia de acordo com o estado e município, garantir a conformidade e credibilidade das informações fornecidas aos clientes, e comunicar efetivamente as especificidades do sistema tributário brasileiro para as equipes internacionais.

Reconhecimento e engajamento

Em 2024, Natalia foi selecionada como Orange Ambassador, representando o Brasil nesse papel. “Estou muito orgulhosa de ter representado o Brasil. Me proporcionou a oportunidade de estreitar ainda mais o vínculo com a cultura e os valores da Avalara, além de me permitir compartilhar minhas perspectivas e aprender com colegas de diferentes regiões”, comenta. Além disso, ela faz parte do WoA (Women of Avalara), grupo que busca ampliar e engajar a comunidade feminina, promovendo o desenvolvimento das mulheres tanto profissional quanto pessoalmente. Para Natalia, participar dessas iniciativas é fundamental pois ajuda a construir uma cultura organizacional mais diversa e inovadora. O ambiente Avalara Quando perguntada sobre como é trabalhar na Avalara, Natalia não hesita em expressar sua satisfação: “Trabalhar na Avalara é maravilhoso. Me permite crescer e me desenvolver constantemente. Gosto muito da comunicação aberta e transparente entre eu e minha líder, algo que faz toda a diferença. Não são todas as empresas que têm essa porta aberta, onde podemos compartilhar ideias e resolver problemas de forma colaborativa, e sem medo de expor nossas opiniões.” O clima organizacional é outro ponto destacado por ela: “Acho que o clima aqui é diferente, eu adoro ir ao escritório e conversar com meus colegas, participar de ações que temos.”

Olhando para o futuro