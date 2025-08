O que é uma Nota Fiscal Avulsa e quando emitir?

No caso dos MEIs, embora não haja obrigatoriedade legal para emissão da NFA em todas as situações, muitos optam por emitir o documento para facilitar o processo para seus clientes, evitando que precisem gerar uma nota de entrada.

É importante destacar que as regras para emissão da NFA podem variar de acordo com o estado ou município. Portanto, é essencial consultar a legislação antes de proceder com a emissão.

No entanto, o processo geralmente segue uma estrutura comum, principalmente para quem não é contribuinte do ICMS, como pessoas físicas, profissionais autônomos ou artesãos. Confira abaixo os principais pontos que você precisa saber antes de emitir:

Antes de tudo, é necessário se cadastrar no sistema da SEFAZ do estado em que você reside. Para profissionais autônomos e artesãos, esse registro costuma ser feito na prefeitura do município, e não diretamente na SEFAZ.

Durante o cadastro, podem ser exigidos documentos como:

Documento de identidade;

CPF;

Comprovante de residência;

Certificado digital (dependendo da prefeitura).

2. Emissão é individual, nota por nota

Mesmo em ambiente digital, a NFA-e não permite emissão em lote. Cada nota deve ser gerada individualmente, mediante solicitação no portal da SEFAZ.

Além disso, cada nota comporta no máximo 10 produtos. Se a operação envolver mais itens, será necessário emitir um novo documento.

3. Impressão obrigatória em papel comum

Apesar de ser eletrônica, a validade da NFA-e está vinculada à sua impressão. O arquivo XML, isoladamente, não tem valor fiscal. Por isso, é necessário imprimir a nota em papel comum (A4) e armazená-la por, no mínimo, cinco anos.

Se houver perda do documento, é preciso solicitar uma segunda via com nova autorização no portal da SEFAZ. A não apresentação da nota em caso de fiscalização pode resultar em multas de até R$ 1.000,00.

4. CNPJ exibido é o da SEFAZ

Diferente de outros modelos de nota, o CNPJ que aparece na chave de acesso da NFA-e é o da SEFAZ emissora, e não do contribuinte. No entanto, os dados do emitente aparecem corretamente no XML e também nas consultas públicas realizadas pela internet.

5. Processo não permite interrupções

Se o sistema for interrompido por qualquer motivo, como falha de conexão durante a emissão da NFA-e, será necessário recomeçar o preenchimento do zero. Não há salvamento parcial no processo.

6. Emissão é exclusiva para não contribuintes do ICMS

A NFA-e está disponível apenas para quem não está cadastrado como contribuinte do ICMS. Se o emissor já estiver habilitado a emitir NF-e, ele não poderá utilizar a nota avulsa eletrônica.

7. Não há correção: só cancelamento

Se for emitida com erro, a NFA-e não pode ser corrigida, nesse caso, será necessário cancelá-la e emitir uma nova. O cancelamento pode levar até sete dias, o que exige atenção redobrada no preenchimento dos dados.

8. Numeração é sequencial e limitada

A sequência numérica da NFA-e vai de 1 até 999.999.999. Quando atinge esse limite, o contador é reiniciado automaticamente, sem prejuízo à emissão.

9. Consulta pública da nota

É possível verificar a validade da NFA-e no portal da SEFAZ estadual e também no Portal Nacional da NF-e. Lá, o usuário pode conferir o status do documento (normal ou cancelado) e confirmar sua emissão.

10. Não há emissão em contingência

Caso o sistema da SEFAZ esteja indisponível, não é possível emitir a NFA-e em modo de contingência. Será necessário aguardar a normalização do serviço para concluir o processo.

11. Emissões em grande volume não são recomendadas

Por ser um processo manual e documento por documento, a NFA-e não é indicada para quem precisa emitir grandes volumes de notas. A repetição do processo aumenta o risco de erros e demanda mais tempo operacional.

12. Escrita contábil deve considerar emissão por terceiros

O destinatário da nota precisa escriturar a NFA-e como documento emitido por terceiros, utilizando o código “08 – Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica”.

13. Prazo para transporte da mercadoria

A NFA-e permite que a data de saída da mercadoria seja registrada com até três dias de diferença em relação à data de emissão. Após a entrega da mercadoria, o documento não pode mais ser cancelado.