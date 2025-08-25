Case de Sucesso Avalara: Comexi Brasil

Sobre a Comexi Brasil

A Comexi Brasil é uma das subsidiárias globais da Comexi, multinacional especializada no desenvolvimento e fabricação de soluções para embalagem flexível. Com mais de 6.000 m² de estrutura fabril e uma equipe com mais de 100 colaboradores, a unidade brasileira atua com excelência em engenharia, vendas, logística e assistência técnica, atendendo amplamente o mercado nacional e a América Latina. A produção no Brasil segue os mesmos padrões de qualidade e sustentabilidade da sede na Espanha, oferecendo ao mercado equipamentos eficientes, flexíveis, confiáveis e sustentáveis.

Desafio inicial

Antes de adotar a solução da Avalara, a Comexi operava com uma plataforma sem integração com seu ERP (SAP), o que exigia a geração e importação manual de arquivos mensais para apuração tributária. Essa limitação trazia impactos diretos na rotina fiscal: Falta de visibilidade prévia de erros de integração;

Atrasos no processo de apuração;

Dependência de intervenção manual, com riscos de falhas e retrabalho; Ausência de escalabilidade e integração com as demais áreas da empresa.



A escolha pela Avalara

A conexão entre Comexi e Avalara começou em um evento corporativo. Após conversas com clientes da base e análises comparativas com outras empresas do setor, a Comexi identificou na Avalara diferenciais relevantes: suporte técnico qualificado, uma plataforma robusta e um modelo de implantação estruturado. Com a atualização do SAP, a Comexi iniciou, em 2024, a adoção da solução de apuração de impostos. Em 2025, a parceria foi ampliada com a implementação dos módulos de Inbound e Outbound. “Buscamos a Avalara novamente porque tivemos uma experiência muito positiva no primeiro projeto. O atendimento superou as expectativas.”

Solução implantada

A primeira etapa da parceria foi a implementação do módulo de Apuração Fiscal, concluída em 2024. No ano seguinte, a Comexi expandiu o escopo da solução com os módulos de Inbound e Outbound, voltados à automação das operações de entrada e saída de documentos fiscais. Todo o processo foi integrado diretamente ao ERP SAP, com conexão nativa entre o sistema e a plataforma da Avalara. Essa integração permite o envio diário dos dados fiscais, garantindo agilidade operacional, visibilidade imediata de inconsistências e eliminação de tarefas manuais, reduzindo o risco de erros e retrabalho. A implantação foi conduzida em parceria com a Comtax, que atuou de forma próxima às equipes fiscal e de TI da Comexi. Com acompanhamento técnico especializado, a execução ocorreu de forma fluida e alinhada aos cronogramas estabelecidos.

Resultados e impactos

A Comexi colheu resultados consistentes logo nas primeiras entregas do projeto. A implantação foi concluída dentro do prazo e com acompanhamento próximo da Comtax, garantindo total transparência ao longo de todo o processo. Com a automação da apuração fiscal e a integração direta ao SAP, a empresa passou a contar com mais agilidade no fechamento contábil, maior confiabilidade nos dados e uma operação mais estável. O ganho em eficiência veio acompanhado de uma rotina mais fluida e com menos dependência de processos manuais. “As mudanças passaram despercebidas operacionalmente, graças ao suporte completo e à estabilidade da solução.”

— Deise Nonnenmacher Sperb | Especialista Contábil e Tributário, Comexi do Brasil A experiência dos usuários também evoluiu. Com uma ferramenta intuitiva e centralizada, a equipe rapidamente se adaptou ao novo modelo, sem a necessidade de treinamentos extensivos. “Agora temos uma apuração mais rápida, segura e centralizada. Nossos usuários dominam a ferramenta com facilidade, sem a necessidade de diversos treinamentos.”

— Deise Nonnenmacher Sperb | Especialista Contábil e Tributário, Comexi do Brasil

Recomendação

A Comexi recomenda a Avalara a outras empresas que buscam excelência nas entregas, suporte técnico qualificado e compromisso com prazos. A atuação próxima, somada à robustez da solução, contribuiu diretamente para elevar a performance da área fiscal e contábil.

Parceria Avalara + Comexi

Essa jornada mostra como tecnologia integrada, consultoria especializada e comprometimento com o cliente podem transformar processos críticos em pilares de eficiência e confiabilidade. Quer alcançar os mesmos resultados?

Fale com a equipe Avalara e descubra como transformar a rotina tributária da sua empresa.

