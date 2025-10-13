Jornada do Avalarian: Conheça a trajetória do Alex Seino

A história de Alex Seino na Avalara começou em abril de 2018, quando ele ingressou como estagiário de TI. O processo seletivo ocorreu pelo CIEE e incluiu etapas técnicas e entrevista em inglês. Desde então, já se passaram sete anos de muito aprendizado, promoções e reconhecimento, construindo uma carreira sólida dentro da área de tecnologia.

Crescimento dentro da área de TI

Desde o início, Alex construiu sua trajetória na área de Global Service Desk (GSD). Foram um ano e meio como estagiário, a efetivação como Júnior, a promoção ao Pleno e, mais recentemente, a chegada à posição de IT Support Specialist 3. Hoje, Alex é responsável por cuidar da infraestrutura dos escritórios de São Paulo e Goiânia, além de apoiar a expansão da empresa em toda a América Latina. Entre suas atribuições estão o gerenciamento de contratos com fornecedores, o controle de estoques de equipamentos e a supervisão das aquisições de TI.

Superando desafios complexos

Um dos principais pontos do trabalho de Alex é garantir que a tecnologia esteja sempre a favor dos colaboradores. “Acredito que o maior desafio na minha área é acompanhar a tecnologia para garantir que meus ‘clientes’ (nossos colaboradores internos) tenham sempre o que há de mais moderno e novo no mercado para executar com excelência suas tarefas do dia-a-dia.” Na prática, isso significa lidar desde demandas simples, como a substituição de um mouse, até incidentes de maior impacto, como falhas em servidores. “Tento sempre manter uma relação leve e bem-humorada com todos, tentando amenizar o estresse e também a preocupação que cada um deles tem”, explica.

Projetos que fazem diferença

Entre as experiências que marcaram sua trajetória, Alex destaca a integração de uma empresa adquirida em Goiânia, quando cerca de 80 novos colaboradores passaram a fazer parte da Avalara. Ele participou de todas as etapas, desde a mudança de espaço físico até a migração de e-mails e sistemas. “Me deparei com desafios como a mudança do espaço de trabalho deles em outro estado, migração de emails, suporte aos novos colegas de trabalho, integração aos sistemas que utilizamos, entre muitos outros que foram desafios solucionados com muita maestria em com um excelente trabalho em time, garantindo assim uma fusão sem disrupção”, conta Alex.

Reconhecimento e engajamento

O esforço e a dedicação renderam resultados visíveis para ele, pois, em 2025, Alex foi reconhecido com o prêmio Business Champion, que lhe deu a oportunidade de representar o Brasil no Avalara Club, realizado em Fiji. “Fui neste ano de 2025 premiado com o prêmio Business Champion da empresa, sendo assim o representante Brasileiro a ir com um acompanhante para o Avalara Club in Fiji, onde pude vivenciar junto ao meu namorado dias memoráveis em um país paradisíaco, conhecer outros vencedores e colegas do mundo todo que também estiveram presentes nesta viagem, assim como curtir festas e conhecer mais a cultura local.”

O ambiente na Avalara

Entre desafios e conquistas, Alex destaca que o que mais o motiva é a cultura da Avalara. Para ele, o ambiente de trabalho transmite a sensação de pertencimento a uma “família laranja de Avalarians”, onde a colaboração entre os times acontece de forma natural e torna a rotina mais leve. Esse espírito de proximidade é o que reforça sua decisão de permanecer na empresa: “Escolho todos os dias fazer parte de uma empresa que preza pelo colaborador, bons resultados, sem esquecer que desempenho pessoal e profissional andam lado a lado.”

Olhando para o futuro