Inutilização da NFe: o que é, quando fazer e como regularizar erros de numeração

Ao emitir documentos fiscais eletrônicos, é comum ocorrerem falhas que afetam a sequência numérica das notas. Essas falhas, muitas vezes causadas por erros técnicos ou operacionais, precisam ser regularizadas para evitar inconsistências e possíveis autuações. É nesse contexto que entra a inutilização da NFe, um procedimento obrigatório para manter a conformidade fiscal da empresa. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre inutilização da NFe, como fazer e em quais casos utilizar esse recurso:

O que é a inutilização da NFe?

Toda Nota Fiscal Eletrônica (NFe) segue uma numeração sequencial. Isso significa que, se a nota nº 1000 foi emitida, a próxima obrigatoriamente deve ser a nº 1001. Quando há uma quebra nessa sequência, por exemplo, se uma nota não chega a ser autorizada pela SEFAZ, é necessário comunicar o fato ao Fisco por meio do processo de inutilização. A inutilização da NFe serve para informar que determinados números não serão utilizados em futuras emissões. Assim, a empresa demonstra transparência e evita suspeitas de sonegação fiscal. O pedido deve ser feito até o décimo dia do mês subsequente ao da ocorrência do erro. Após esse prazo, a solicitação pode ser rejeitada pela SEFAZ. É válido ressaltar que existe a possibilidade do Fisco não reconhecer o pedido de inutilização, caso seja identificado algum tipo de fraude.

Qual é a diferença entre cancelar e inutilizar uma NFe?

O cancelamento acontece após a autorização da nota, quando há erro nas informações, como valor, produto ou destinatário. Já a inutilização é usada antes da autorização, quando há falha na sequência numérica que impede a continuidade das emissões. Em outras palavras: Cancelar é corrigir um erro em uma nota já emitida.

Inutilizar é informar que uma numeração foi pulada e não será usada. Ou seja, para os órgãos responsáveis, como a SEFAZ e a Receita Federal, não houve emissão e envio da nota fiscal para comprovar o rendimento da venda de produtos ou prestação de serviços.

Principais motivos para inutilizar uma NFe

Além da quebra na sequência, há outras situações em que o processo de inutilização é necessário, como: Usuários que substituem os modelos antigos 1 ou 1A de documentos fiscais pela Nota Fiscal Eletrônica (NFe), mantendo a sequência numérica anterior;

Situações em que algum imprevisto impede o envio ou recebimento do documento fiscal eletrônico;

Casos em que a empresa decide inutilizar números fiscais que não foram utilizados em um determinado período;

Quebra na sequência não ser intencional, com intencional (fraude);

A numeração da NFe não foi utilizada anteriormente em outra Nota Fiscal, mesmo que tenha sido de um documento cancelado ou autorizado. Em todos esses casos, apenas a numeração da nota foi criada, mas o documento fiscal não chegou a ser emitido. Essa situação pode levar o Fisco a entender que a empresa está omitindo parte de seu faturamento. A ausência de regularização pode levantar suspeitas de omissão de receita, uma prática considerada sonegação fiscal, conforme a Lei nº 8.846/1994, sujeita a multas e até prisão.

Quando não é permitido inutilizar uma NFe

A inutilização não deve ser feita quando: Não houve quebra de sequência;

A nota já foi autorizada, cancelada, devolvida, rejeitada ou complementar. Nesses casos, o número já está registrado no sistema da SEFAZ e não pode ser reaproveitado.

Como inutilizar uma nota fiscal

O processo de inutilização é simples, mas precisa seguir regras específicas: Comunique à SEFAZ sobre a quebra de sequência até o 10º dia do mês seguinte; Acesse o sistema emissor que sua empresa utiliza; Preencha os campos obrigatórios, como: emitente, modelo, ambiente, ano, série, número inicial e final, além da justificativa; Envie a solicitação e aguarde a validação da SEFAZ.

No caso do sistema da Avalara, o processo é automatizado e permite que o usuário preencha os campos diretamente no emissor, garantindo que o pedido de inutilização seja registrado corretamente e dentro do prazo. Após a autorização, os números inutilizados devem ser lançados nos livros fiscais, sem valores monetários, respeitando as normas de escrituração fiscal.