Jornada do Avalarian: Conheça a trajetória da Luana Leite

Em 2018, Luana Leite iniciou sua trajetória na Avalara como estagiária na área de Facilities, em um momento em que buscava um ambiente que combinasse aprendizado, acolhimento e oportunidade de crescimento. Desde o primeiro contato, percebeu que havia encontrado um lugar onde o desenvolvimento profissional caminhava junto com o aprendizado coletivo, e onde cada experiência contribuía para construir algo maior. O processo seletivo marcou o início de uma jornada pautada pela evolução, pela colaboração e por um propósito claro: crescer junto com a Avalara.

Crescimento e mudança de área

A jornada de Luana é marcada por uma evolução constante, que começou ainda no estágio e ganhou força quando ela se tornou assistente, passando a conhecer mais a fundo a rotina administrativa da empresa.

Com o tempo, migrou para a área de Finanças, um movimento que ampliou sua visão sobre processos e gestão. “Tive também uma breve, mas importante, vivência no Departamento Pessoal, que ampliou meu conhecimento sobre a gestão de pessoas e o impacto delas dentro da organização,” conta. Atualmente, Luana atua como Analista de Finanças, responsável pelo processo de faturamento onde atua com cadastros, bookings (manutenção de contratos) estando em contato direto com os clientes. O olhar analítico e a atenção aos detalhes tornaram-se marcas do seu trabalho, especialmente em um setor que exige precisão e alinhamento com as áreas comercial e de operações.

Superando desafios complexos

O faturamento é uma área que demanda atenção constante e capacidade de adaptação e, para Luana, o maior desafio está em manter os processos ágeis e automatizados, reduzindo tarefas manuais e garantindo eficiência.

Outro ponto de atenção tem sido a Reforma Tributária, que trará ajustes importantes nas rotinas fiscais e financeiras. “Estamos trabalhando nas adequações sistêmicas para atender às novas regras e manter a conformidade nas operações”, explica. Além disso, Luana tem atuado diretamente na migração dos contratos da Oobj para a Avalara, um projeto essencial para integrar as bases de clientes e padronizar processos de faturamento sem impacto nas entregas.

Projetos que fazem diferença

Entre os momentos mais marcantes da carreira, Luana cita sua participação no projeto de automatização no NetSuite, desenvolvido para otimizar o faturamento da base da Oobj e garantir a continuidade das operações sem impacto para os clientes. O sucesso da iniciativa resultou em reconhecimento global: a área de Finanças foi reconhecida durante o Global Accounting Team All Hands indicada pelo gestor Dalton Kuriki, pelo impacto positivo gerado através da automatização do Netsuite para atender a migração Oobj. “Esse reconhecimento reforçou o valor e o impacto do nosso trabalho.” Além disso, Luana também liderou melhorias em rotinas internas que antes eram manuais, reestruturando processos e implementando controles que tornaram o faturamento mais ágil e preciso. Outro projeto de destaque foi o de consumo de excedentes, em que ela ajudou no levantamento, apuração e faturamento de valores adicionais referentes aos contratos que ultrapassaram a volumetria prevista, garantindo precisão e regularidade nas entregas.

Reconhecimento e engajamento

Para Luana, o reconhecimento vai além dos prêmios e está presente na satisfação de ver o resultado do trabalho coletivo e no sentimento de fazer parte de algo que transforma o dia a dia das pessoas. Para ela, cada conquista da área é reflexo da colaboração entre os times e do apoio constante entre colegas e líderes, fatores que fortalecem o engajamento e impulsionam a melhoria contínua.

O ambiente na Avalara

Para Luana, trabalhar na Avalara é sinônimo de aprendizado, colaboração e propósito. “Na Avalara tenho a oportunidade de dar o meu melhor todos os dias. Aqui temos um ambiente que valoriza as pessoas, os processos e incentiva o crescimento.” Ela descreve a cultura da empresa como um espaço onde o desenvolvimento profissional é acompanhado de perto, e onde a autonomia e a cooperação caminham lado a lado. O ambiente colaborativo e o incentivo constante ao aprimoramento são, segundo ela, o que tornam a experiência de ser Avalarian tão especial.