Caso de Sucesso: Newell Brands América do Sul impulsiona eficiência fiscal com Avalara AvaTax

Desafio

A Newell Brands, referência global em bens de consumo, buscava uma solução robusta de cálculo de impostos para seu canal de vendas B2B no Brasil. O objetivo era não apenas garantir conformidade fiscal e eficiência operacional, mas também criar uma operação modelo que pudesse servir como benchmark para outras unidades da empresa na América do Sul.

Solução

Após uma análise criteriosa, a Newell escolheu a solução AvaTax, da Avalara, para automatizar o cálculo de impostos em sua operação online. A implementação foi conduzida pela parceira estratégica JDMS, que assumiu um papel fundamental no projeto — desde o planejamento inicial até a entrega final. “Desde a apresentação do kick-off até o encerramento do projeto, o atendimento prestado foi de altíssimo nível. A empresa demonstrou organização e comprometimento ao seguir rigorosamente o cronograma proposto e conduzir todas as etapas com excelência.”

— Equipe Newell

Resultados

A implantação da solução AvaTax foi realizada de forma tranquila, ágil e eficiente, graças à combinação entre tecnologia de ponta da Avalara e a expertise da JDMS em projetos fiscais. Durante a fase de testes, os resultados foram extremamente satisfatórios, validando o alto grau de aderência da ferramenta às complexidades tributárias brasileiras. Desde então, a solução tem atendido integralmente às demandas fiscais da Newell no Brasil, proporcionando: Automação precisa no cálculo de tributos

no cálculo de tributos Conformidade contínua com a legislação local

com a legislação local Eficiência operacional para o time de TI e Fiscal

para o time de TI e Fiscal Base sólida para expansão do modelo a outras unidades na região

Por que Avalara?

Com soluções especializadas para a realidade tributária brasileira e um ecossistema de parceiros experientes como a JDMS, a Avalara oferece tecnologia de automação fiscal que se adapta às necessidades de negócios de todos os portes — desde startups a multinacionais.

Sobre Newell Brands

A Newell Brands é uma empresa líder em produtos de consumo com um portfólio de marcas icônicas como Oster, Cadence, Invicta, Coleman, Contigo, Lillo, Nuk, entre outras e cerca de 24.000 funcionários talentosos em todo o mundo. Nosso objetivo é encantar os consumidores, iluminando os momentos do dia a dia.

Sobre Avalara, Inc.

A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a estar em compliance fiscal. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, nossa empresa oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos Estados Unidos e, ao redor do mundo, no Reino Unido, na Índia, no Brasil e na Austrália. Mais informações em Avalara Brasil

Parceiro JDMS

A escolha da JDMS como parceiro de implementação foi baseada em sua vasta experiência com as soluções Avalara e conhecimento sólido em temas fiscais. Durante o projeto, a JDMS destacou-se pela parceria, flexibilidade e valor agregado, atuando não apenas como implementador, mas também como consultor em questões fiscais e tributárias. Para a Newell, a Avalara representa um parceiro de alta qualidade, agrega valor ao negócio e permite maior liberdade e autonomia para buscar a excelência operacional e expandir sua presença no mercado brasileiro e global. Saiba mais sobre estas e outras soluções da suíte de produtos Avalara Brasil! Entre em contato através de nosso link: Contato

