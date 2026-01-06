Contactez-nous

Agentic Tax and Compliance™, une solution fiable et évolutive

Confiez le travail fiscal à l'IA agentique. Avalara automatise vos tâches de conformité pour vous garantir rapidité, précision et évolutivité. 
Agentic Tax and Compliance™, une solution fiable et évolutive

Confiez le travail fiscal à l'IA agentique. Avalara automatise vos tâches de conformité pour vous garantir rapidité, précision et évolutivité. 

INTÉGRATIONS

Solution conçue pour les systèmes que vous utilisez, aujourd'hui et demain

Avalara dispose de plus de 1 400 intégrations partenaires signées avec les principaux ERP, solutions d'e‑commerce, PDV, places de marché et autres systèmes financiers.
Et avec notre API ouverte, vous pouvez vous connecter à pratiquement n'importe quel système qui n'est pas déjà préconfiguré. 
Rejoignez plus de 43 000 utilisateurs d'Avalara dans plus de 75 pays.
Solutions de conformité

Nous vous aidons à résoudre vos problèmes de conformité fiscale

Grâce à l'automatisation qui facilite la gestion des déclarations et des rapports de taxe de vente, à une technologie qui favorise la croissance et les ventes transfrontalières, ainsi qu'à des produits qui simplifient la conformité des achats, nos solutions soutiennent tous les aspects de votre entreprise.
Vidéo : Avalara accompagne votre activité avec des solutions complètes de conformité fiscale.

Rapport d'Avalara sur les entreprises mondiales

Convaincant, simple

Les entreprises qui commercialisent leurs produits ou services à l'international comptent sur le rapport sur les évolutions fiscales d'Avalara pour y voir plus clair grâce à des recherches approfondies, des avis d'experts et l'actualisation des informations, y compris des mises à jour clés sur l'expansion mondiale de la facturation électronique obligatoire et d'autres développements fiscaux essentiels.
Obtenez votre exemplaire gratuit
Rapport d'Avalara sur les entreprises mondiales

Convaincant, simple

Les entreprises qui commercialisent leurs produits ou services à l'international comptent sur le rapport sur les évolutions fiscales d'Avalara pour y voir plus clair grâce à des recherches approfondies, des avis d'experts et l'actualisation des informations, y compris des mises à jour clés sur l'expansion mondiale de la facturation électronique obligatoire et d'autres développements fiscaux essentiels.

Résoudre des problèmes de conformité majeurs pour les entreprises de toute taille

Vendre dans l'Union européenne

Automatisez les tâches fastidieuses liées à la TVA et tirez parti de l’IOSS pour vendre plus facilement, que vous soyez dans l’UE ou en dehors.
Voir notre solution de déclaration de TVA

Vendre aux États-Unis

Utilisez une technologie qui est au fait de milliers de taux de taxe différents et de réglementations régionales, pour ne pas avoir à vous en soucier.
Voir notre solution de gestion de la taxe sur les ventes

Vendre au reste du monde

Faites des affaires avec des clients partout dans le monde grâce à des solutions internationales qui déterminent les taux et calculent les droits de douane.
Voir nos solutions transfrontalières

QUELS AVANTAGES LES SOLUTIONS AVALARA PEUVENT‑ELLES VOUS OFFRIR ?

L’étude Total Economic Impact™ d’Avalara

Avalara a mandaté Forrester Consulting pour évaluer le retour sur investissement, les économies réalisées et les avantages des solutions d’automatisation et de conformité fiscale d'Avalara. Une organisation composite représentant les clients interrogés a constaté
90 %

d'augmentation de l'efficacité des recherches fiscales   

90 %

d'augmentation de l'efficacité des recherches fiscales   

85 %

de réduction du temps consacré à la gestion des déclarations 
85 %

de réduction du temps consacré à la gestion des déclarations 

50 %

de réduction du temps consacré à la gestion des certificats d'exonération  

50 %

de réduction du temps consacré à la gestion des certificats d'exonération  

85 %

d'augmentation de l'efficacité de la préparation aux audits 

85 %

d'augmentation de l'efficacité de la préparation aux audits 
Témoignages clients

Découvrez ce que nos clients disent

« H&Rman est une petite entreprise, et je ne peux pas imaginer devoir gérer la conformité fiscale sans utiliser de logiciel, ce serait pratiquement impossible. AvaTax fait tout le travail. »

  • Nora Marsh
  • Comptable (É.-U.), Ehrman

  • Nora Marsh
  • Comptable (É.-U.), Ehrman
« H&Rman est une petite entreprise, et je ne peux pas imaginer devoir gérer la conformité fiscale sans utiliser de logiciel, ce serait pratiquement impossible. AvaTax fait tout le travail. »

  • Nora Marsh
  • Comptable (É.-U.), Ehrman

« Avalara est connecté à notre magasin Shopify, effectue tous les calculs pertinents pour la taxe sur les ventes, puis s'occupe de nos déclarations fiscales tous les mois. »

  • Ann Masson
  • Directeur financier, Iconic Londres

  • Ann Masson
  • Directeur financier, Iconic Londres
« Avalara est connecté à notre magasin Shopify, effectue tous les calculs pertinents pour la taxe sur les ventes, puis s'occupe de nos déclarations fiscales tous les mois. »

  • Ann Masson
  • Directeur financier, Iconic Londres
Ressources et actualités

BLOG

L'IA agentique remplacera-t-elle le SaaS ?

L'IA agentique d'Avalara ne se contente pas de prendre en charge les tâches fiscales et de conformité, elle fait également le travail. Découvrez comment tout cela fonctionne et pourquoi il est temps d'intégrer l'IA agentique à vos flux de travail. 
Lire l'article
BLOG

L'IA agentique remplacera-t-elle le SaaS ?

L'IA agentique d'Avalara ne se contente pas de prendre en charge les tâches fiscales et de conformité, elle fait également le travail. Découvrez comment tout cela fonctionne et pourquoi il est temps d'intégrer l'IA agentique à vos flux de travail. 

EBOOK

L'avenir de la facturation électronique

Découvrez sans attendre les moteurs derrière la facturation électronique ainsi que les prochaines étapes, pour ne pas vous laisser surprendre par les procédures qui entreront en vigueur à l’avenir.
EBOOK

L'avenir de la facturation électronique

Découvrez sans attendre les moteurs derrière la facturation électronique ainsi que les prochaines étapes, pour ne pas vous laisser surprendre par les procédures qui entreront en vigueur à l’avenir.

GUIDE

Un guide étape par étape pour l’internationalisation

Découvrez comment gérer les exigences internationales en matière de conformité et de douanes pour tirer parti sans accroc de votre expansion à l’international.
GUIDE

Un guide étape par étape pour l’internationalisation

Découvrez comment gérer les exigences internationales en matière de conformité et de douanes pour tirer parti sans accroc de votre expansion à l’international.
