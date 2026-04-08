Avalara E-Invoicing and Live Reporting

Génération et envoi automatisés de factures électroniques aux formats réglementaires La création de factures, d'avoirs et d'autres documents dans des formats conformes aux réglementations locales et leur transmission aux plateformes de l'administration fiscale permettent de respecter les obligations de facturation électronique et de déclaration en temps réel, notamment la compensation, l'émission centralisée des factures et les modèles de CTC décentralisés.

Validation automatisée du contenu des factures La prévalidation du contenu des factures électroniques, y compris les contrôles XSD et Schematron, avant leur soumission aux plateformes de l'administration fiscale contribue à réduire les taux de rejet et le risque de contrôles et d'amendes.

Gestion de l’archivage numérique réglementaire et création de codes QR et de PDF La prise en charge des obligations réglementaires permet aux entreprises d’assurer leur conformité aux spécifications de facturation électronique de chaque pays.

Prise en charge des signatures numériques Les signatures numériques permettent de garantir l'authenticité et l'intégrité des factures, de renforcer la confiance avec les partenaires et de répondre aux exigences en matière de transactions numériques sécurisées.

Réception des factures électroniques dans les formats réglementaires et conversion en XML La réception des factures électroniques, des avoirs et autres documents sous différents formats et leur conversion en un format structuré unifié permettent aux entreprises d'automatiser le traitement des factures fournisseurs pour les transactions nationales et internationales, et ainsi d'accroître leur efficacité et de réduire leurs coûts.

Solution de facturation électronique internationale avec mises à jour et extensions automatisées Une solution centralisée, adaptable aux réglementations internationales et avec activation autonome des obligations, facilite le déploiement mondial de la facturation électronique et l’anticipation des évolutions réglementaires

Activation en libre-service des nouvelles obligations La possibilité de configurer et d'activer à tout moment d'autres obligations sans effort de développement offre davantage de flexibilité, simplifie la conformité et réduit les coûts informatiques.

Portail unique pour l'analyse et le suivi des factures électroniques Une solution centralisée avec suivi et analyse des factures en temps réel améliore la visibilité et accélère la résolution des problèmes.

Piste d'audit des factures Un enregistrement complet de toutes les actions effectuées sur les factures permet de garantir une plus grande conformité, transparence et responsabilité.

Accréditations des autorités fiscales locales Les accréditations des autorités fiscales locales renforcent la conformité réglementaire et facilitent l’intégration aux systèmes gouvernementaux, garantissant une facturation électronique conforme dans plusieurs juridictions.

Accès à Peppol et DBNA, et sélection des réseaux locaux Les réseaux d'échange de documents normalisés permettent d'optimiser l'échange des factures, aussi bien au niveau national qu'international, tout en assurant une plus grande conformité aux normes en vigueur.

Infrastructure cloud multilocataire L'infrastructure hautement disponible offre des mises à jour automatiques sans temps d'arrêt et une rectification automatique des transactions en cas de panne. Cela permet d'assurer un fonctionnement fiable et un traitement des transactions très précis, même en cas de perturbations inattendues.

Certification ISO 27001 La certification ISO 27001 atteste de l'adoption par une entreprise des meilleures pratiques mondiales en matière de sécurité des informations.

Certification SOC 2 de type II La certification SOC 2 Type II garantit l’engagement d’une entreprise à sécuriser, rendre disponible et protéger l’intégrité des données clients grâce à des contrôles de sécurité continus, surveillés et testés.