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La facturation électronique mondiale simplifiée. Une seule application. Contrôle total.

Avalara E‑Invoicing and Live Reporting vous offre une API unique, des connecteurs ERP prédéfinis et des options de déploiement flexibles, afin que vous puissiez vous développer plus facilement dans d'autres pays, rester en conformité et éviter des complexités coûteuses.
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Graphique promotionnel d'Avalara présentant la facturation électronique et la déclaration en temps réel avec un globe terrestre, un ordinateur portable et une ligne de tendance à la hausse.
Vidéo : La conformité en matière de facturation électronique peut s’avérer complexe pour les entreprises internationales. Découvrez comment la simplifier.

Ensemble, résolvons vos problèmes de facturation électronique

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un spécialiste des solutions fiscales Avalara.

 

Voici ce qui se passera une fois que vous aurez soumis votre demande :

 

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.
  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.
  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité.

 

Contactez-nous dès maintenant, nous avons hâte de discuter avec vous !

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Avantages

Avalara E-Invoicing and Live Reporting assure une conformité et une couverture mondiales via une application unique.

Une plateforme complète pour une solution de conformité fiscale de bout en bout 

Une seule application pour tous vos besoins en matière de facturation électronique

Que vous deviez vous conformer à une obligation réglementaire ou vous connecter à des partenaires commerciaux via des réseaux tels que Peppol, DBNA ou NemHandel, Avalara E-Invoicing and Live Reporting répond à vos besoins.

Déploiements rapides et évolutifs, sans goulots d'étranglement

Évitez les longs délais de mise en œuvre grâce à des options de déploiement flexibles : en autonomie, avec accompagnement ou via un partenaire. Avalara vous permet de contrôler l'installation et la configuration afin de réagir plus rapidement aux obligations locales.

Une seule intégration. Couverture mondiale.

Grâce à l'API unique d'Avalara, aux activations intégrées au produit et au tableau de bord centralisé, vous pouvez activer et gérer tous les pays sans recréer d'intégrations ni multiplier vos efforts.

Intégrations préconfigurées avec les principaux ERP et systèmes de facturation

Nos connecteurs ERP préconfigurés pour Oracle, SAP, Microsoft, NetSuite, Workday et d’autres systèmes courants réduisent la complexité technique et vous aident à démarrer plus rapidement en extrayant les données appropriées de vos systèmes afin de respecter les exigences de chaque pays.

Coûts prévisibles. Pas de surprises.

La tarification transparente d’Avalara, basée sur les transactions, élimine les frais cachés et vous permet de budgétiser en toute confiance, sans frais d’activation ni facturation par pays, obligation réglementaire ou entité. À mesure que davantage de pays adoptent la facturation électronique, vous ne payez que pour l’augmentation du volume de transactions.

Technologie complète en fiscalité indirecte

Avec plus de 20 ans d’expertise en conformité fiscale, Avalara propose une plateforme complète de conformité en fiscalité indirecte couvrant l’ensemble de vos besoins : calcul, déclaration, facturation électronique et dépôt des déclarations.

Fonctionnement

Découvrez comment la solution gère le processus de conformité de bout en bout dans vos systèmes d'entreprise.

  • Intégrez facilement Avalara E-Invoicing and Live Reporting à votre système ERP, d'e-commerce ou autre avec des connecteurs prédéfinis ou une API complète.
  • Utilisez l’interface Avalara pour enregistrer vos entités sur les réseaux d’échange de factures électroniques ou les plateformes des administrations fiscales et activer des processus spécifiques aux obligations réglementaires pour simplifier la facturation électronique.
  • Envoyez les données de facturation depuis votre système vers Avalara afin de les valider, les convertir et les transmettre dans les formats de facturation électronique requis aux plateformes des autorités fiscales et aux réseaux d’échange de factures. De même, Avalara peut recevoir des factures électroniques et les convertir dans un format utilisable par votre système.
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Vidéo : Avalara E-Invoicing and Live Reporting propose une interface intuitive pour gérer efficacement vos besoins en facturation électronique.

Conseils et avis d'experts

Leader reconnu en technologie de conformité à la facturation électronique

Découvrez pourquoi Avalara est reconnu par IDC comme un leader en technologie fiscale.
Lire le rapport
Texte alternatif : illustration montrant le logiciel fiscal basé sur le cloud d'Avalara connectant un ordinateur à des systèmes de conformité fiscale internationaux, avec les drapeaux du Mexique, de l'Italie et de la Pologne.
Texte alternatif : illustration montrant le logiciel fiscal basé sur le cloud d'Avalara connectant un ordinateur à des systèmes de conformité fiscale internationaux, avec les drapeaux du Mexique, de l'Italie et de la Pologne.

Leader reconnu en technologie de conformité à la facturation électronique

Découvrez pourquoi Avalara est reconnu par IDC comme un leader en technologie fiscale.

Plan de conformité stratégique (et non tactique) à la facturation électronique

Avalara aide les entreprises à adopter une vision à long terme, en proposant une conformité centralisée et évolutive qui favorise l’harmonisation des processus, la réduction des coûts et une meilleure automatisation des opérations mondiales.
Couverture d’un eBook Avalara intitulé « How to Successfully Implement an E-Invoicing Solution », présentant des formes abstraites en bleu, orange et jaune.
Couverture d’un eBook Avalara intitulé « How to Successfully Implement an E-Invoicing Solution », présentant des formes abstraites en bleu, orange et jaune.

Plan de conformité stratégique (et non tactique) à la facturation électronique

Avalara aide les entreprises à adopter une vision à long terme, en proposant une conformité centralisée et évolutive qui favorise l’harmonisation des processus, la réduction des coûts et une meilleure automatisation des opérations mondiales.
Arrière-plan géométrique bleu avec triangles superposés.

INTÉGRATIONS

Accélérez l'intégration avec les connecteurs préconfigurés pour les systèmes informatiques courants

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Caractéristiques

Avalara E-Invoicing and Live Reporting

Caractéristiques
Descriptions
Génération et envoi automatisés de factures électroniques aux formats réglementaires
La création de factures, d'avoirs et d'autres documents dans des formats conformes aux réglementations locales et leur transmission aux plateformes de l'administration fiscale permettent de respecter les obligations de facturation électronique et de déclaration en temps réel, notamment la compensation, l'émission centralisée des factures et les modèles de CTC décentralisés.

Validation automatisée du contenu des factures

La prévalidation du contenu des factures électroniques, y compris les contrôles XSD et Schematron, avant leur soumission aux plateformes de l'administration fiscale contribue à réduire les taux de rejet et le risque de contrôles et d'amendes.
Gestion de l’archivage numérique réglementaire et création de codes QR et de PDF
La prise en charge des obligations réglementaires permet aux entreprises d’assurer leur conformité aux spécifications de facturation électronique de chaque pays.
Prise en charge des signatures numériques
Les signatures numériques permettent de garantir l'authenticité et l'intégrité des factures, de renforcer la confiance avec les partenaires et de répondre aux exigences en matière de transactions numériques sécurisées.
Réception des factures électroniques dans les formats réglementaires et conversion en XML
La réception des factures électroniques, des avoirs et autres documents sous différents formats et leur conversion en un format structuré unifié permettent aux entreprises d'automatiser le traitement des factures fournisseurs pour les transactions nationales et internationales, et ainsi d'accroître leur efficacité et de réduire leurs coûts.
Solution de facturation électronique internationale avec mises à jour et extensions automatisées
Une solution centralisée, adaptable aux réglementations internationales et avec activation autonome des obligations, facilite le déploiement mondial de la facturation électronique et l’anticipation des évolutions réglementaires
Activation en libre-service des nouvelles obligations
La possibilité de configurer et d'activer à tout moment d'autres obligations sans effort de développement offre davantage de flexibilité, simplifie la conformité et réduit les coûts informatiques.
Portail unique pour l'analyse et le suivi des factures électroniques
Une solution centralisée avec suivi et analyse des factures en temps réel améliore la visibilité et accélère la résolution des problèmes.
Piste d'audit des factures
Un enregistrement complet de toutes les actions effectuées sur les factures permet de garantir une plus grande conformité, transparence et responsabilité.
Accréditations des autorités fiscales locales
Les accréditations des autorités fiscales locales renforcent la conformité réglementaire et facilitent l’intégration aux systèmes gouvernementaux, garantissant une facturation électronique conforme dans plusieurs juridictions.
Accès à Peppol et DBNA, et sélection des réseaux locaux
Les réseaux d'échange de documents normalisés permettent d'optimiser l'échange des factures, aussi bien au niveau national qu'international, tout en assurant une plus grande conformité aux normes en vigueur.
Infrastructure cloud multilocataire
L'infrastructure hautement disponible offre des mises à jour automatiques sans temps d'arrêt et une rectification automatique des transactions en cas de panne. Cela permet d'assurer un fonctionnement fiable et un traitement des transactions très précis, même en cas de perturbations inattendues.
Certification ISO 27001
La certification ISO 27001 atteste de l'adoption par une entreprise des meilleures pratiques mondiales en matière de sécurité des informations.
Certification SOC 2 de type II
La certification SOC 2 Type II garantit l’engagement d’une entreprise à sécuriser, rendre disponible et protéger l’intégrité des données clients grâce à des contrôles de sécurité continus, surveillés et testés.
Intégrations préconfigurées
Les intégrations préconfigurées avec des systèmes d'entreprise courants tels qu'Oracle, NetSuite, Workday, SAP, etc. permettent de faciliter l'intégration, de réduire les coûts et d'accélérer le retour sur investissement.

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Foire aux questions

Avalara E-Invoicing and Live Reporting est une solution de facturation électronique SaaS (Software as a Service, ou Logiciel en tant que service) qui permet de simplifier les processus de conformité pour les entreprises qui opèrent à l’international. Cette solution peut être intégrée aux systèmes administratifs via une seule interface de programmation d’application (API), et est conçue pour rester conforme aux exigences de déclarations de taxes instantanées et de facturation électronique en constante évolution dans différents pays. Cela permet aux entreprises de s’échanger des factures et de déclarer des données en temps réel via les réseaux d’échange et les plateformes des autorités fiscales.

Les intégrations multiplateformes peuvent entraîner des fonctionnalités incohérentes, des interfaces utilisateur multiples, des intégrations supplémentaires et une maintenance accrue. Cela rend plus difficile la mise à l'échelle, l'harmonisation ou la mise à niveau entre les pays.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting s'intègre dans les systèmes de transactions commerciales tels que les plateformes ERP et de commerce électronique et fonctionnent en arrière-plan sans perturber les flux de travail des utilisateurs. Pour obtenir des informations sur le processus de facturation électronique, les utilisateurs peuvent accéder à des outils de suivi et d'analyse via une interface intuitive ou tirer parti des fonctionnalités disponibles dans leurs applications d'entreprise.

Oui. Chaque client d'Avalara a accès à des comptes d'environnement de test, connectés aux systèmes de test des administrations fiscales lorsque cela est possible. Vous pouvez effectuer des tests avant ou après la mise en service de manière indépendante et sans frais supplémentaires.

Notre modèle de réseau ouvert permet un accès fluide à plus de 2 millions de partenaires commerciaux et à la plupart des infrastructures gouvernementales, ce qui vous permet de vous développer plus rapidement sans intégrations complexes ni coordination tripartite.

Avalara E-Invoicing and Live Reporting est conçue pour respecter les exigences locales de déclaration fiscale, notamment la déclaration en temps réel, la prise en charge de modèles de validation, des modèles de création centralisée des factures et d’autres règles propres à chaque pays.

En tant que fournisseur de services certifié de points d'accès Peppol, Avalara offre à ses clients un accès au réseau Peppol dans les pays européens, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Malaisie et au Japon. Avalara est également un fournisseur certifié pour le nouveau réseau DBNA aux États-Unis et a facilité la première transmission de factures électroniques sur ce réseau.

La solution Avalara E-Invoicing and Live Reporting est conçue pour répondre aux exigences propres à chaque pays en matière de facturation électronique et de reporting en temps réel, avec notamment la prise en charge des signatures électroniques, des codes QR sur les factures et du stockage local des factures.

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