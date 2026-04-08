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En quoi Avalara for Stripe diffère-t-elle des autres solutions de conformité fiscale ?
Avalara for Stripe offre une connexion unique à une plateforme de conformité mondiale, vous permettant d'automatiser et de gérer votre conformité de bout en bout. L’intégration avec Stripe active AvaTax, une solution avancée qui utilise la géolocalisation et la vérification d’adresse pour calculer la taxe sur les ventes à l’adresse précise, en tenant compte de multiples juridictions fiscales au sein d’un même code postal, de structures fiscales complexes et plus encore. Si vous devez calculer la taxe sur les transactions internationales, AvaTax propose également des options adaptées. Avalara propose également des solutions pour préparer et déposer vos déclarations, gérer facilement les certificats d’exonération dans le cloud et déployer la facturation électronique ainsi que le reporting en temps réel.
Pour être éligible au programme SST, votre entreprise doit remplir toutes les conditions suivantes au cours des 12 mois précédant la date d’immatriculation dans chaque État :
- Aucun établissement fixe pendant plus de 30 jours dans l’État membre
- Moins de 50 000 $ d’actifs dans l’État membre
- Moins de 50 000 $ de masse salariale dans l’État membre
- Moins de 25 % des actifs totaux ou de la masse salariale dans l'État membre
Non. Actuellement, seulement 25 États participent au programme SST ou proposent un programme similaire.
Non. Un seul formulaire suffit pour s'immatriculer dans tous les États participant au programme SST. Vous pouvez choisir les États dans lesquels vous souhaitez vous immatriculer, bien qu’Avalara recommande de s’enregistrer dans tous les États disponibles.
Oui. Avalara accompagne gratuitement les entreprises éligibles au programme SST dans leur immatriculation dans tous les États participants lorsqu’elles s’inscrivent au programme via Avalara AvaTax.
Oui. Si votre entreprise est déjà immatriculée dans un État participant ou l'a été auparavant, cela n’affectera pas votre éligibilité au programme SST.
Oui. Même si un État non participant ne prend pas en charge les coûts, vous pouvez toujours utiliser Avalara comme solution rentable de conformité à la taxe sur les ventes.