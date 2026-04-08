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Le programme SST (Streamlined Sales Tax) peut vous aider à rester en conformité tout en économisant du temps et de l’argent.

25 États prennent en charge le coût d'utilisation d'Avalara pour aider les vendeurs éligibles à gérer la taxe de vente dans plusieurs États
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Texte « SST » blanc sur fond orange, représentant le programme SST.
Vidéo : le SST est un programme géré par les États visant à rendre la conformité à la taxe de vente plus simple et plus abordable.

Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
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Résolvons ensemble vos défis de conformité fiscale

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Voici ce qui se passera une fois que vous aurez soumis votre demande :

 

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.
  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.
  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité.

 

Contactez-nous dès maintenant, nous avons hâte de discuter avec vous !

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Avantages

Simplifiez la conformité aux taxes de vente grâce au programme SST

Gagnez du temps dans les États membres du programme SST

Simplifiez la déclaration et le paiement des taxes grâce à un identifiant unique et assurez une conformité plus fluide avec l’aide à la configuration et à la gestion des avis.

Économiser de l'argent grâce à des services gratuits

Bénéficiez de services de conformité gratuits tels que le calcul de la taxe sur les ventes, l’immatriculation des vendeurs à distance, le traitement des certificats d’exonération, ainsi que la préparation, le dépôt et le paiement des déclarations.

Rester en conformité pour éviter les risques d'audit

Bénéficiez de taux, limites territoriales et codes fiscaux régulièrement mis à jour, ainsi que de formulaires déclaratifs harmonisés et d’un accompagnement en cas d’audit.

FONCTIONNEMENT

Le programme SST couvre les coûts de mise en conformité fiscale des entreprises éligibles

  • L’objectif du programme SST est de simplifier la collecte et l’administration de la taxe sur les ventes et d’utilisation pour les commerçants et les États, en particulier pour les entreprises qui vendent dans plusieurs États.
  • Notre solution certifiée est simple à utiliser et vous aide à faire face aux évolutions constantes des lois et réglementations étatiques et locales en matière de taxe sur les ventes.
  • Vingt-cinq États prennent en charge le coût d’utilisation d’Avalara comme solution complète de calcul de la taxe de vente, de préparation et de dépôt des déclarations, de paiement et de protection en cas d’audit pour les vendeurs éligibles.
Vidéo : découvrez-en plus sur le programme SST et déterminez s’il convient à votre entreprise.

Comment puis-je me qualifier pour le programme SST ?

Pour être éligible au programme SST en tant que vendeur à distance, votre entreprise doit remplir toutes les conditions suivantes au cours des 12 mois précédant la date d’immatriculation dans chaque État :

Comment puis-je me qualifier pour le programme SST ?

Pour être éligible au programme SST en tant que vendeur à distance, votre entreprise doit remplir toutes les conditions suivantes au cours des 12 mois précédant la date d’immatriculation dans chaque État :
  • Aucun établissement fixe pendant plus de 30 jours dans l’État membre
  • Moins de 50 000 $ d’actifs dans l’État membre
  • Moins de 50 000 $ de masse salariale dans l’État membre
  • Moins de 25 % des actifs totaux ou de la masse salariale dans l'État membre

États participants

De nombreux États américains compensent le coût des solutions de taxe de vente pour les entreprises éligibles.

 

Les États dans lesquels votre entreprise a une obligation fiscale sans y avoir de présence physique peuvent prendre en charge le coût d’une solution de conformité fiscale comme Avalara.

 

États participants au programme SST

 

Arkansas                Dakota du Nord    
Géorgie                  Ohio
Indiana                   Oklahoma
Iowa                        Pennsylvanie
Kansas                    Rhode Island
Kentucky                Dakota du Sud
Michigan                Tennessee
Minnesota              Utah
Nebraska                Vermont
Nevada                   Washington
New Jersey            Virginie-Occidentale
Caroline du Nord      Wisconsin
Wyoming

 

*La Pennsylvanie gère indépendamment un programme géré par l'État similaire au SST. Avalara est également fière de collaborer avec ce programme.
Carte des États américains classés selon leur participation à la taxe de vente : orange pour les États participants, bleu turquoise pour les États utilisant Avalara en tant que fournisseur de services certifié (CSP), bleu pour les États sans taxe de vente et gris pour les États non participants.
Carte des États américains classés selon leur participation à la taxe de vente : orange pour les États participants, bleu turquoise pour les États utilisant Avalara en tant que fournisseur de services certifié (CSP), bleu pour les États sans taxe de vente et gris pour les États non participants.

États participants

De nombreux États américains compensent le coût des solutions de taxe de vente pour les entreprises éligibles.

 

Les États dans lesquels votre entreprise a une obligation fiscale sans y avoir de présence physique peuvent prendre en charge le coût d’une solution de conformité fiscale comme Avalara.

 

États participants au programme SST

 

Arkansas                Dakota du Nord    
Géorgie                  Ohio
Indiana                   Oklahoma
Iowa                        Pennsylvanie
Kansas                    Rhode Island
Kentucky                Dakota du Sud
Michigan                Tennessee
Minnesota              Utah
Nebraska                Vermont
Nevada                   Washington
New Jersey            Virginie-Occidentale
Caroline du Nord      Wisconsin
Wyoming

 

*La Pennsylvanie gère indépendamment un programme géré par l'État similaire au SST. Avalara est également fière de collaborer avec ce programme.
Arrière-plan géométrique bleu avec triangles superposés.

Intégrations

Avalara fonctionne avec de nombreux systèmes d'entreprise que vous utilisez déjà

Logo Avalara rouge avec un « A » blanc stylisé au centre.
Logo Shopify Plus représentant une icône de sac de shopping et un texte stylisé.
Logo Stripe en texte violet sur fond blanc.
Logo Wix sur fond blanc.
Logo WooCommerce dans une bulle violette.
Logo Xero, avec un texte blanc sur un fond circulaire bleu.
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TÉMOIGNAGES CLIENTS

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« Sans le programme SST, je paierais Avalara pour ces transactions et ces déclarations. Il est étonnant de voir combien d’entreprises ne comprennent pas ces avantages. »

  • — Paul Jackson,
  • Directeur financier, Aseptico

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Foire aux questions

En quoi Avalara for Stripe diffère-t-elle des autres solutions de conformité fiscale ?

 

Avalara for Stripe offre une connexion unique à une plateforme de conformité mondiale, vous permettant d'automatiser et de gérer votre conformité de bout en bout. L’intégration avec Stripe active AvaTax, une solution avancée qui utilise la géolocalisation et la vérification d’adresse pour calculer la taxe sur les ventes à l’adresse précise, en tenant compte de multiples juridictions fiscales au sein d’un même code postal, de structures fiscales complexes et plus encore. Si vous devez calculer la taxe sur les transactions internationales, AvaTax propose également des options adaptées. Avalara propose également des solutions pour préparer et déposer vos déclarations, gérer facilement les certificats d’exonération dans le cloud et déployer la facturation électronique ainsi que le reporting en temps réel. 

Pour être éligible au programme SST, votre entreprise doit remplir toutes les conditions suivantes au cours des 12 mois précédant la date d’immatriculation dans chaque État :

  • Aucun établissement fixe pendant plus de 30 jours dans l’État membre
  • Moins de 50 000 $ d’actifs dans l’État membre
  • Moins de 50 000 $ de masse salariale dans l’État membre
  • Moins de 25 % des actifs totaux ou de la masse salariale dans l'État membre

Non. Actuellement, seulement 25 États participent au programme SST ou proposent un programme similaire.

Non. Un seul formulaire suffit pour s'immatriculer dans tous les États participant au programme SST. Vous pouvez choisir les États dans lesquels vous souhaitez vous immatriculer, bien qu’Avalara recommande de s’enregistrer dans tous les États disponibles.

Oui. Avalara accompagne gratuitement les entreprises éligibles au programme SST dans leur immatriculation dans tous les États participants lorsqu’elles s’inscrivent au programme via Avalara AvaTax.

Oui. Si votre entreprise est déjà immatriculée dans un État participant ou l'a été auparavant, cela n’affectera pas votre éligibilité au programme SST.

Oui. Même si un État non participant ne prend pas en charge les coûts, vous pouvez toujours utiliser Avalara comme solution rentable de conformité à la taxe sur les ventes.

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