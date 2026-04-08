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Automatisez la conformité à la taxe d’utilisation pour votre entreprise

Gérez votre obligation liée à la taxe d’utilisation sans recourir à des feuilles de calcul complexes ou à des solutions personnalisées coûteuses.
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AvaTax Accounts Payable
Vidéo : découvrez comment notre solution simplifie les évaluations fiscales complexes, s’intègre à vos systèmes et permet une allocation des taxes plus précise.
Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
Logo The Vitamin Shoppe avec un « V » bleu stylisé et un texte en lettres majuscules bleues.
Logo Aseptico avec un motif de tourbillon bleu et du texte noir.
Logo Zillow avec une icône de maison bleue et du texte.
« Logo Set Solutions avec une icône représentant une clé jaune »

Relevons ensemble vos défis de conformité fiscale

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un spécialiste des solutions fiscales Avalara.

 

Vous pouvez vous attendre à ce qui suit une fois que vous aurez soumis :

 

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.
  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.
  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité.

 

Contactez-nous dès maintenant, nous avons hâte de discuter avec vous !

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Laissez les agents d’IA faire le travail.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Imaginez une équipe de conformité numérique qui travaille 24 h/24 et 7 j/7, ne se fatigue jamais et connaît toujours les dernières réglementations de toutes les juridictions. C'est la conformité agentique en action.
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Illustration d’un robot alimenté par l’IA aux couleurs d’Avalara, entouré d’icônes représentant la confiance, l’automatisation et la technologie.
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Avantages

Optimisez vos processus d’auto-audit, d’identification et d’auto-évaluation afin d’accroître l’efficacité et de réduire les coûts

Une plateforme complète pour une solution de conformité fiscale de bout en bout 

Améliorer la trésorerie

Évitez les paiements excessifs en identifiant les taxes surfacturées sur vos achats. Évaluez et payez plus facilement la taxe d’utilisation due Afin de réduire le risque d'amendes et de pénalités liées aux sous-paiements.

Détecter rapidement les erreurs des fournisseurs

Vérifiez automatiquement les factures selon les taux et règles des juridictions afin de détecter les erreurs de taxe sur les ventes des fournisseurs et de vous assurer que le bon taux est appliqué.

Simplifier la génération de rapports

Importez des données de transaction provenant de différentes sources pour générer des rapports complets tels que l'analyse du passif et des dépenses.

Réduire les processus manuels

Automatisez l'auto-évaluation de l'assujettissement à la taxe sur l'utilisation pour gagner du temps et concentrer vos ressources sur les tâches génératrices de revenus.

Prendre en charge les achats centralisés

Vérifiez les taux de taxes en fonction du lieu d’achat et du lieu d’utilisation des biens. Calculez les taxes dues pour plusieurs localisations avec différents taux.

Centraliser vos données

Centralisez les données relatives à la taxe d’utilisation dans une base de données unique afin de créer une piste d’audit claire et facilement accessible par toutes les équipes et via tous les canaux.

EXPLICATION

Découvrez comment fonctionne Avalara AvaTax for Accounts Payable

Capture d'écran de l'interface du logiciel fiscal d'Avalara montrant les paramètres « Calcul de la taxe d'utilisation », avec des options pour configurer les fournisseurs, les centres de coûts et les utilisateurs.
Vidéo : connectez vos processus à AvaTax for Accounts Payable pour automatiser la conformité à la consumer use tax.

Produits inclus dans votre solution

Avalara AvaTax for Accounts Payable

Automatisez l'évaluation et la comptabilisation de la taxe d'utilisation.
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Avalara AvaTax

Appliquez des taux d'imposition plus précis et actualisés en fonction de la région, de la fiscalité, de la législation, etc.
En savoir plus

Avalara Returns

Libérez-vous des contraintes liées à la préparation, au dépôt, au paiement et au suivi des déclarations.
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Avalara Exemption Certificate Management (ECM)

Traitez, collectez et accédez aux documents d'exemption.
En savoir plus

Avalara AvaTax Cross-Border

Calculez ou estimez en temps réel les droits de douane et les taxes à l'importation au moment du paiement.
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Avalara Business Licenses

Répondez à vos obligations en matière de licences d'exploitation et d’immatriculation fiscale grâce à des solutions adaptées à votre entreprise.
En savoir plus
Arrière-plan géométrique bleu avec triangles superposés.

INTÉGRATIONS

Avalara fonctionne avec de nombreux systèmes d'entreprise que vous utilisez déjà

Logo Oracle NetSuite.
Logo Microsoft avec quatre carrés colorés et un texte gris.
Logo Shopify Plus représentant une icône de sac de shopping et un texte stylisé.
Logo Avalara rouge avec un « A » blanc stylisé au centre.
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TÉMOIGNAGES CLIENTS

Découvrez ce que nos clients ont à dire

« En collaborant avec Avalara et Sage, Set Solutions a économisé plus de 300 000 $ par an et 30 heures par semaine sur les tâches liées à la conformité fiscale. »

  • — Missy Basone
  • Directrice financière (CFO), Set Solutions
Set Solutions customer story
Vidéo : Avalara a aidé Set Solutions à gérer de nouvelles obligations fiscales lors de l’expansion de ses activités, passant d’un à 27 États.

« Il me faudrait trois jours pour rechercher et classer seulement 100 articles. Pouvez-vous imaginer combien de temps il me faudrait pour en traiter plus de 20 000 ? »

  • Diana Rancy
  • Responsable de la taxe sur les ventes, The Vitamin Shoppe

« Si le SST n’existait pas, je paierais Avalara pour ces transactions et déclarations. Il est stupéfiant de voir combien d’entreprises ne comprennent pas ces avantages. »

  • — Paul Jackson
  • Directeur financier, Aseptico

Le non-respect de la conformité peut rapidement avoir de lourdes conséquences. À cet égard, Avalara m'aide à mieux dormir la nuit. »

  • — Jason Heckel
  • Directeur de la fiscalité, Zillow Group
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