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Simplifiez la conformité à la taxe de vente de votre petite entreprise

Automatisez les processus fiscaux complexes pour gagner du temps, réduire les risques et vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.
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Illustrated thumbnail featuring the Avalara logo on a computer screen, with text stating '1,400+ integrations,' various icons, and a blue and orange color scheme, representing Avalara's integration capabilities for 2025.
Vidéo : les solutions Avalara permettent de simplifier le calcul des taux de taxe, le dépôt des déclarations, le suivi des exemptions, et bien plus encore.
Les petites entreprises de tous les secteurs nous font confiance
Logo Discogs avec texte stylisé et design de disque vinyle.
Logo Hickory Farms avec une icône de grange rouge au-dessus du texte.
Logo Dylan’s Candy Bar avec des icônes colorées sur le thème des confiseries, notamment une sucette, un cornet de glace, une boîte cadeau et un verre à martini.
Logo Firewire noir avec un motif de flèche abstrait.
Logo Wondersign avec « wonder » en noir et « sign » en bleu.
Logo Colortone Audio Visual avec un motif d'onde sonore bleue.

Relevons ensemble vos défis de conformité fiscale

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un spécialiste des solutions fiscales Avalara.

 

Voici ce qui se passera une fois que vous aurez soumis votre demande :

 

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.
  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.
  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité. 

 

Contactez-nous dès maintenant, nous sommes impatients d’échanger avec vous ! Déjà client ? Obtenir une assistance technique.

Avantages

Simplifiez la gestion de la taxe de vente

Calcul des taxes automatisé

Appliquez les taux selon les juridictions à l’aide de la géolocalisation pour des calculs fiscaux plus précis.

Anticipez les changements fiscaux

Bénéficiez de mises à jour automatiques des taux et des réglementations, afin de toujours travailler avec les dernières règles.

Gagner du temps sur la recherche des taux

Évitez les recherches manuelles et les téléchargements : Avalara gère la précision des taux de taxes pour vous.

Simplifier les déclarations et le dépôt

Faites préparer et déposer pour vous des déclarations prêtes à être signées. La taxe SST (Streamlined Sales Tax) couvre le coût de la mise en conformité fiscale pour les entreprises éligibles.

Se connecter facilement à vos systèmes

Utilisez des connecteurs prédéfinis ou importez un fichier CSV pour extraire rapidement des données de vos plateformes, systèmes et outils.

Adapter votre solution fiscale à votre croissance

Créez la solution adaptée à votre entreprise dès maintenant et à mesure qu'elle se développe.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Laissez les agents d’IA faire le travail.

Imaginez une équipe de conformité numérique qui travaille 24 h/24 et 7 j/7, ne se fatigue jamais et connaît toujours les dernières réglementations de toutes les juridictions. C'est la conformité agentique en action.
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Illustration d’un robot d’IA aux couleurs d’Avalara, entouré d’icônes représentant la confiance, l’automatisation et la technologie.
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AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

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Immatriculez-vous dans tous les États où vous avez des obligations en matière de taxe sur les ventes à l’aide d’un seul formulaire d’inscription.
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Formulaires Avalara 1099 et W-9

Gérez les formulaires 1099 pour les indépendants et les sous-traitants et obtenez de l'aide pour les déposer auprès des autorités nationales et fédérales.
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Conseils et préparation de la licence Avalara

Obtenez et renouvelez vos licences, permis, immatriculations fiscales et certifications professionnelles.
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Fond bleu avec un motif de triangles transparents superposés.

Intégrations

Avalara fonctionne avec de nombreuses applications d'entreprise que vous utilisez déjà

Logo Intuit QuickBooks avec une icône « qb » verte.
Logo Shopify représentant un sac de shopping vert avec un « S » blanc et le mot « shopify » en noir.
Logo Amazon avec une flèche jaune formant un sourire.
Logo Etsy en texte orange sur fond blanc.
Logo Stripe en texte violet sur fond blanc.
Afficher toutes les intégrations

« Au moins une fois par semaine, nous recevrons une notification indiquant qu'un État ou une petite juridiction modifie ses tarifs. Il n'y a rien de plus agréable que de déchiqueter ces lettres parce que je sais qu'Avalara s'en occupe. »

  • Mitch Sanders,
  • Directeur des opérations, Thread Wallets

Récompenses

Badge G2 Leader Winter 2025
Logo TrustRadius en texte bleu avec une icône « T  » stylisée.
Badge TrustRadius Buyer’s Choice 2025.
Badge TrustRadius Top Rated 2023 en bleu.
Badge Inc. 500 Honoree avec un motif étoilé en dégradé orange et jaune.
Badge aaS Awards Finalist 2020 avec un design cloud sur fond vert.

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