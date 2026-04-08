Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
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Aspect
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VAT Reporting (Faites-le vous-même)
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VAT Reporting (Nous nous en occupons pour vous)
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À qui cette solution s'adresse-t-elle ?
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Entreprises disposant d’équipes fiscales internes qui ont besoin d’un accompagnement pour gérer l’augmentation de leurs obligations en matière de TVA.
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Entreprises qui ne disposent pas de spécialistes fiscaux internes qui souhaitent externaliser la conformité à la TVA afin de réduire la charge de travail interne.
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Immatriculations à la TVA
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Idéal pour les entreprises déjà immatriculées à la TVA.
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Assistance complète pour l’immatriculation à la TVA et à l’IOSS dans plusieurs pays.
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Automatisation
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Automatiser la conformité mondiale à la TVA pour réduire les erreurs et garantir un dépôt plus rapide.
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Fournit une plateforme en libre-service pour l'externalisation de la conformité à la TVA, y compris la gestion des données.
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Couverture mondiale.
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Pris en charge dans 48 pays à travers les Amériques, l'EMEA et l'APAC.
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Pris en charge dans 53 pays à travers les Amériques, l'EMEA et l'APAC.
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Manipulation des données
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Prend en charge les API, les outils de mappage de données et les chargements manuels pour une intégration fluide des données.
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Chargez manuellement vos données à l’aide de modèles prédéfinis.
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Vérification des erreurs
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Plus de 150 contrôles automatisés pour une identification et une correction détaillées des erreurs.
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Plus de 150 contrôles automatisés pour une identification et une correction détaillées des erreurs.
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Rapports et rapprochement
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Fournit des rapports de rapprochement pour faire correspondre les déclarations de TVA avec votre grand livre (GL).
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Offre les mêmes rapports de rapprochement avec une assistance supplémentaire.
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Dépôt et soumission
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Soumission directe dans les formats requis, conforme à la phase II de la MTD et aux autres réglementations.
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Gère toutes les déclarations et soumissions, y compris les listes récapitulatives des ventes européennes et les déclarations Intrastat.
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Assistance
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Intégration aux systèmes existants et solution centralisée basée sur le cloud.
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Accompagnement complet avec une équipe dédiée qui gère vos obligations de conformité.
Nous avons introduit un contrôle des documents assisté par l’IA dans Managed VAT Reporting afin de simplifier l’immatriculation à la TVA. Cet outil valide automatiquement les documents téléversés, signale les informations manquantes ou incomplètes et réduit les délais d’intégration.
Les principales caractéristiques à rechercher incluent l'extraction automatique des données, l'intégration avec les systèmes existants, la conformité aux réglementations mondiales en matière de TVA et de solides capacités de déclaration.
VAT Reporting automatise l'extraction des données, la validation et la soumission des déclarations de TVA, tout en offrant des rapports détaillés et une préparation aux audits.
VAT Reporting s'intègre parfaitement aux systèmes ERP et comptables courants, simplifiant ainsi le téléchargement et la consolidation des données.
Avalara VAT Reporting centralise les données relatives à la TVA, fournit des pistes d'audit détaillées et met en évidence les divergences potentielles, garantissant ainsi aux entreprises une meilleure préparation aux contrôles.
Oui. L’AvaTax Extractor d’Avalara s’intègre désormais directement à Managed VAT Reporting, automatisant l’importation des données de calcul de TVA — en commençant par les transactions de services numériques et en s’étendant prochainement à d’autres cas d’usage. Cette connexion supprime les importations manuelles et les feuilles de calcul, permettant une préparation des déclarations de TVA plus rapide et plus précise. Managed VAT Reporting est la solution entièrement gérée d’Avalara pour la préparation et le dépôt des déclarations de TVA, garantissant la conformité dans différentes juridictions avec un minimum d’effort.
Making Tax Digital est une initiative du gouvernement britannique visant à permettre aux entreprises de conserver plus facilement leurs déclarations fiscales sous forme numérique et de soumettre leurs déclarations de TVA en ligne. Avalara aide les entreprises à réduire les risques d'erreurs, à remplir leurs déclarations à temps et à se conformer aux réglementations MTD.