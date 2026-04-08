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Simplifiez la gestion de la TVA grâce aux déclarations et aux rapports de TVA d'Avalara

Automatisez le dépôt de vos déclarations de TVA pour générer des déclarations plus précises et plus rapides. Nos solutions basées dans le cloud simplifient la déclaration de la TVA à l'échelle mondiale.
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Relevons ensemble vos défis de conformité fiscale

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un spécialiste des solutions fiscales Avalara.

 

Vous pouvez vous attendre à ce qui suit une fois que vous aurez soumis votre demande : 

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.
  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.
  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité.

 

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Relevons ensemble vos défis de conformité fiscale

Simplifiez l’immatriculation à la TVA à l’international

Managed VAT Reporting inclut l’immatriculation à la TVA dans plus de 50 pays et vous guide étape par étape pour des résultats précis et conformes.
Illustration d'une calculatrice, d'un crayon et d'un graphique à barres avec des symboles fiscaux et financiers, représentant des solutions fiscales pour les entreprises.
Découvrez via une démo autonome comment Avalara simplifie et sécurise l’immatriculation TVA. Sans argumentaire commercial, sans engagement.
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Simplifiez l’immatriculation à la TVA à l’international

Managed VAT Reporting inclut l’immatriculation à la TVA dans plus de 50 pays et vous guide étape par étape pour des résultats précis et conformes.

Avantages

Relevez les défis de conformité à l’échelle mondiale tout en développant votre entreprise

Automatisez le dépôt de vos déclarations de TVA pour générer des déclarations plus précises et plus rapides. Nos solutions basées dans le cloud simplifient la déclaration de la TVA à l'échelle mondiale.

Améliorez la précision

Plus de 150 contrôles de validation automatisés garantissent des déclarations de TVA plus précises, tandis que les journaux prêts à être audités offrent une visibilité et un contrôle accrus.

Respectez les délais de déclaration

Avalara VAT Reporting se connecte aux systèmes comptables les plus répandus pour générer et préparer les déclarations de TVA, accélérant ainsi le processus de soumission.

Gagnez du temps et réduisez vos coûts

Avec Avalara, vos registres sont centralisés, exacts et toujours à jour, pour vous permettre de préparer vos audits en un rien de temps et d’éviter les frais liés à l'embauche d’auditeurs tiers.

Produisez des déclarations prêtes à être déposées

Avec le dépôt direct, tout devient plus simple grâce aux formats numériques et à des déclarations claires, disponibles en anglais et dans les langues locales.

Développez votre activité pour soutenir votre croissance

Facilitez votre expansion mondiale avec l'automatisation des déclarations de TVA, Intrastat, les listes de ventes CE, OSS/IOSS, SAF-T, etc., dans plus de 45 pays.

Simplifiez vos opérations mondiales

La gestion centralisée de la TVA facilite le suivi des ventes, des achats et des positions en matière de TVA sur le continent américain, dans la zone EMEA et dans la zone APAC.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Laissez les agents d’IA faire le travail.

Imaginez une équipe de conformité numérique qui travaille 24 h/24 et 7 j/7, ne se fatigue jamais et connaît toujours les dernières réglementations de toutes les juridictions.C'est la conformité agentique en action.
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Illustration of an AI robot with Avalara branding, surrounded by icons representing trust, automation, and technology.
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Fonctionnement

Conformité de bout en bout à la TVA sur une seule plateforme

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Vidéo : simplifiez votre processus de chargement des données grâce à notre outil de transformation et de mapping des données.
  • Identifiez les pays dans lesquels vous avez des obligations en matière de TVA. Les exigences en matière de TVA diffèrent en fonction de la nature des produits ou services vendus, du lieu de vente, du type de client et des canaux de distribution utilisés. Managed VAT Reporting vous permet de savoir dans quels pays vous êtes redevable de la TVA et quelles activités peuvent générer ces obligations.
  • Vous immatriculer pour déclarer la TVAEnregistrez-vous auprès des autorités fiscales compétentes dans les pays où vous pourriez avoir des obligations de TVA. Simplifiez votre conformité dans l’UE avec Avalara IOSS Registration , une seule immatriculation pour gérer la TVA dans les 27 États membres de l’Union européenne.Désormais, grâce à l’intégration assistée par l’IA dans Managed VAT Reporting, vous pouvez simplifier l’immatriculation à la TVA en validant automatiquement les documents, en préremplissant les informations de l’entreprise selon les exigences des administrations fiscales et en détectant rapidement les problèmes afin d’accélérer l’enregistrement et d’éviter les retards.
  • Comprendre l'assujettissement et calculer la TVA Déterminez des taux de TVA plus précis pour vos produits dans chaque pays grâce à plus de 150 contrôles automatisés qui vérifient la logique TVA, la conformité législative, les doublons de factures et les codes fiscaux.
  • Déclarez la TVA et gardez le contrôle de vos obligations Déposez des déclarations de TVA plus précises dans tous les pays pris en charge. Consolidez vos données de TVA pour une supervision claire et centralisée.
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INTÉGRATIONS

Solution conçue pour les systèmes que vous utilisez, aujourd'hui comme demain

Avalara dispose de plus de 1 400 intégrations partenaires signées avec les principaux ERP, solutions d'e-commerce, PDV, marketplaces et autres systèmes financiers.
Et avec notre API ouverte, vous pouvez vous connecter à pratiquement n'importe quel système qui n'est pas déjà préconfiguré. 
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Logo Oracle Netsuite
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Aspect
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À qui cette solution s'adresse-t-elle ?

Entreprises disposant d’équipes fiscales internes qui ont besoin d’un accompagnement pour gérer l’augmentation de leurs obligations en matière de TVA. 

Entreprises qui ne disposent pas de spécialistes fiscaux internes qui souhaitent externaliser la conformité à la TVA afin de réduire la charge de travail interne.

Immatriculations à la TVA

Idéal pour les entreprises déjà immatriculées à la TVA. 

Assistance complète pour l’immatriculation à la TVA et à l’IOSS dans plusieurs pays.

Automatisation

Automatiser la conformité mondiale à la TVA pour réduire les erreurs et garantir un dépôt plus rapide. 

Fournit une plateforme en libre-service pour l'externalisation de la conformité à la TVA, y compris la gestion des données.

Couverture mondiale.

Pris en charge dans 48 pays à travers les Amériques, l'EMEA et l'APAC.

Pris en charge dans 53 pays à travers les Amériques, l'EMEA et l'APAC.

Manipulation des données

Prend en charge les API, les outils de mappage de données et les chargements manuels pour une intégration fluide des données.

Chargez manuellement vos données à l’aide de modèles prédéfinis.

Vérification des erreurs

Plus de 150 contrôles automatisés pour une identification et une correction détaillées des erreurs. 

Plus de 150 contrôles automatisés pour une identification et une correction détaillées des erreurs.

Rapports et rapprochement

Fournit des rapports de rapprochement pour faire correspondre les déclarations de TVA avec votre grand livre (GL). 

Offre les mêmes rapports de rapprochement avec une assistance supplémentaire.

Dépôt et soumission

Soumission directe dans les formats requis, conforme à la phase II de la MTD et aux autres réglementations. 

Gère toutes les déclarations et soumissions, y compris les listes récapitulatives des ventes européennes et les déclarations Intrastat.

Assistance

Intégration aux systèmes existants et solution centralisée basée sur le cloud. 

Accompagnement complet avec une équipe dédiée qui gère vos obligations de conformité.

Produits connexes

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Avalara Avatax

Appliquez des taux de taxe plus précis et actualisés en fonction de la région, de la taxabilité, de la législation, etc.
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Avalara E-Invoicing and Live Reporting

Respectez les exigences mondiales en matière de facturation électronique et automatisez vos processus de déclaration financière et fiscale.
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Avalara VAT Registration

Immatriculez-vous à la TVA dans plus de 53 pays afin de garantir votre conformité à mesure que votre entreprise se développe.
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Contenu, données et informations Avalara

Accédez à des données, des informations et des contenus complets pour développer votre activité en toute confiance et en conformité.
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Avalara Returns

Libérez-vous des contraintes liées à la préparation, au dépôt, au paiement et au suivi des déclarations.
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Récompenses

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A digital badge displaying the G2 Leader accolade for Winter 2025.
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Foire aux questions

Nous avons introduit un contrôle des documents assisté par l’IA dans Managed VAT Reporting afin de simplifier l’immatriculation à la TVA. Cet outil valide automatiquement les documents téléversés, signale les informations manquantes ou incomplètes et réduit les délais d’intégration.

Les principales caractéristiques à rechercher incluent l'extraction automatique des données, l'intégration avec les systèmes existants, la conformité aux réglementations mondiales en matière de TVA et de solides capacités de déclaration.

VAT Reporting automatise l'extraction des données, la validation et la soumission des déclarations de TVA, tout en offrant des rapports détaillés et une préparation aux audits.

VAT Reporting s'intègre parfaitement aux systèmes ERP et comptables courants, simplifiant ainsi le téléchargement et la consolidation des données.

Avalara VAT Reporting centralise les données relatives à la TVA, fournit des pistes d'audit détaillées et met en évidence les divergences potentielles, garantissant ainsi aux entreprises une meilleure préparation aux contrôles.

Oui. L’AvaTax Extractor d’Avalara s’intègre désormais directement à Managed VAT Reporting, automatisant l’importation des données de calcul de TVA — en commençant par les transactions de services numériques et en s’étendant prochainement à d’autres cas d’usage. Cette connexion supprime les importations manuelles et les feuilles de calcul, permettant une préparation des déclarations de TVA plus rapide et plus précise. Managed VAT Reporting est la solution entièrement gérée d’Avalara pour la préparation et le dépôt des déclarations de TVA, garantissant la conformité dans différentes juridictions avec un minimum d’effort.

Making Tax Digital est une initiative du gouvernement britannique visant à permettre aux entreprises de conserver plus facilement leurs déclarations fiscales sous forme numérique et de soumettre leurs déclarations de TVA en ligne. Avalara aide les entreprises à réduire les risques d'erreurs, à remplir leurs déclarations à temps et à se conformer aux réglementations MTD.

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