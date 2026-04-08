VAT Reporting (Nous nous en occupons pour vous)

À qui cette solution s'adresse-t-elle ? Entreprises disposant d’équipes fiscales internes qui ont besoin d’un accompagnement pour gérer l’augmentation de leurs obligations en matière de TVA. Entreprises qui ne disposent pas de spécialistes fiscaux internes qui souhaitent externaliser la conformité à la TVA afin de réduire la charge de travail interne.

Immatriculations à la TVA Idéal pour les entreprises déjà immatriculées à la TVA. Assistance complète pour l’immatriculation à la TVA et à l’IOSS dans plusieurs pays.

Automatisation Automatiser la conformité mondiale à la TVA pour réduire les erreurs et garantir un dépôt plus rapide. Fournit une plateforme en libre-service pour l'externalisation de la conformité à la TVA, y compris la gestion des données.

Couverture mondiale. Pris en charge dans 48 pays à travers les Amériques, l'EMEA et l'APAC. Pris en charge dans 53 pays à travers les Amériques, l'EMEA et l'APAC.

Manipulation des données Prend en charge les API, les outils de mappage de données et les chargements manuels pour une intégration fluide des données. Chargez manuellement vos données à l’aide de modèles prédéfinis.

Vérification des erreurs Plus de 150 contrôles automatisés pour une identification et une correction détaillées des erreurs. Plus de 150 contrôles automatisés pour une identification et une correction détaillées des erreurs.

Rapports et rapprochement Fournit des rapports de rapprochement pour faire correspondre les déclarations de TVA avec votre grand livre (GL). Offre les mêmes rapports de rapprochement avec une assistance supplémentaire.

Dépôt et soumission Soumission directe dans les formats requis, conforme à la phase II de la MTD et aux autres réglementations. Gère toutes les déclarations et soumissions, y compris les listes récapitulatives des ventes européennes et les déclarations Intrastat.