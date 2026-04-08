Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
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Ce qu'il fait
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Fonctionnalité
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Codes d’assujettissement fiscal des produits
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Avalara maintient des codes fiscaux prédéfinis qui permettent de déterminer l’assujettissement à la taxe pour des catégories de logiciels et de services associés, quel que soit le mode de livraison, dans tous les États américains. L’outil de classification des articles basé sur l’IA utilise des images de produits pour suggérer le code fiscal Avalara approprié, améliorant la précision et réduisant les efforts manuels.
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Gestion centralisée des politiques fiscales
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AvaTax propose une gestion centralisée permettant de mettre en œuvre des politiques fiscales à l’échelle de l’entreprise afin de calculer avec plus de précision la taxe de vente et la taxe d’utilisation sur l’ensemble des canaux.
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Technologie géospatiale
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AvaTax utilise une technologie géospatiale propriétaire pour valider une adresse et la faire correspondre à une base de données nationale des juridictions fiscales.
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Règles fiscales personnalisées
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AvaTax permet d’ajouter des règles fiscales personnalisées afin de déterminer le traitement fiscal des articles associés à des codes fiscaux personnalisés et de remplacer les règles fiscales appliquées aux codes fiscaux Avalara prédéfinis.
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Règles avancées de transaction
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AvaTax permet aux entreprises de créer, modifier et appliquer des règles spécifiques à leur activité et à l’assujettissement à la taxe, exécutées avant le calcul de la taxe.
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Évaluation et calcul des comptes fournisseurs
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Toutes les transactions des comptes fournisseurs, quelle que soit leur origine ou leur statut de traitement, apparaissent dans une liste de transactions enrichie dans AvaTax. Cette fonctionnalité permet également d’examiner les écarts liés aux transactions sur- ou sous-facturées et d’agir sur une ou plusieurs transactions.
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Configuration unique des comptes fournisseurs pour les règles en temps réel et de sourcing
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Toutes les configurations sont centralisées au sein de la solution de comptes fournisseurs dans AvaTax et s’appliquent aux transactions en temps réel comme aux transactions par lot, selon une architecture hybride.
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Règles de sourcing
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Le traitement de la taxe de vente fondé sur les règles de sourcing (selon que la taxe de vente est déterminée à partir de l’origine ou de la destination de la transaction) varie d’un État à l’autre. AvaTax prend en compte ces variations entre les États en appliquant automatiquement les règles de sourcing en fonction de l’adresse du vendeur et du lieu de livraison (« ship-to ») fourni par l’acheteur.
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Lien fiscal par juridiction
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Avalara maintient des juridictions prédéfinies (États américains et juridictions locales aux États-Unis, ainsi que pays hors États-Unis) permettant aux utilisateurs de modifier facilement leur profil fiscal à mesure que leur activité se développe et s’étend. Les profils fiscaux peuvent être configurés afin de déterminer où et quand AvaTax calcule et déclare les taxes (taxe de vente, taxe d’utilisation, TVA déductible et TVA collectée) pour votre entreprise.
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Déclaration
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Utilisez la bibliothèque de rapports d’Avalara avec des rapports basés sur l’IA et une recherche en langage naturel pour générer des analyses, des tableaux de bord et des pistes d’audit prêtes à l’emploi en quelques secondes.
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Intégrations prêtes à l’emploi
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Connectez AvaTax à plus de 1 400 systèmes ERP, e-commerce, achats et CRM. Grâce aux serveurs MCP d’Avalara, les agents d’IA peuvent découvrir et appeler des API sur différentes plateformes, permettant des intégrations fluides, des workflows adaptatifs et une conformité cohérente, quel que soit l’environnement commercial.
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API REST
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L’API REST d’AvaTax expose les fonctionnalités les plus couramment utilisées pour interagir avec le service AvaTax, notamment le calcul des taxes, la modification des documents et la validation des adresses. Elle permet aux vendeurs de connecter facilement leurs applications métier et leurs technologies de commande en ligne, afin d’offrir une expérience d’achat unifiée aux clients.
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Recherche fiscale et assistance intégrées
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Avalara Tax Research fournit un contenu fiscal fiable, étayé par des sources, directement dans le portail AvaTax. Accédez, dans leur contexte, aux règles, interprétations et exemptions propres à chaque juridiction — pour aider les équipes fiscales à prendre des décisions éclairées et à répondre à leurs questions sans quitter leur workflow.