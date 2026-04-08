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Des capacités de calcul fiscal basées sur l'IA, fiables et évolutives

Avalara AvaTax est le moteur fiscal mondial au cœur de notre plateforme de conformité alimentée par l'IA. Il fournit en temps réel des calculs fiscaux très précis pour les transactions de vente et d'achat dans toutes les juridictions et pour tous les types de taxes.  
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Des capacités de calcul fiscal basées sur l'IA, fiables et évolutives

Avalara AvaTax est le moteur fiscal mondial au cœur de notre plateforme de conformité alimentée par l'IA. Il fournit en temps réel des calculs fiscaux très précis pour les transactions de vente et d'achat dans toutes les juridictions et pour tous les types de taxes.  

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Relevons ensemble vos défis en matière de conformité fiscale

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Voici ce qui se passera une fois que vous aurez soumis votre demande :

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.
  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.
  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité. 

Contactez-nous dès maintenant, nous avons hâte de discuter avec vous ! 

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Vidéo de présentation

Avalara AvaTax utilise l'automatisation pour accélérer, simplifier et affiner la gestion fiscale des taxes applicables.

Taxe de vente américaine
Taxe d'utilisation
Avalara logo connected to various product icons with tax rates (+4%, +3%) and a map of China on the side, illustrating tax compliance for goods.
Vidéo : Calculez les taxes avec plus de précision dans plus de 190 pays

Avantages

Une plateforme complète pour une solution de conformité fiscale de bout en bout 

L'IA agentique simplifie l'utilisation d'AvaTax

Les serveurs MCP d'Avalara rendent la solution AvaTax plus intelligente et plus rapide. MCP permet aux agents d'IA de découvrir et d’appeler les API d'Avalara en langage naturel, de configurer instantanément le critère de rattachement fiscal, d’associer les codes produits et de lancer AvaTax avec un minimum d’effort. Il simplifie l'intégration, améliore la précision et intègre les informations de conformité directement dans vos processus. (En savoir plus)

Un contenu fiscal intelligent et fiable pour une précision mondiale

Au cœur d'AvaTax se trouve le moteur de contenu fiscal basé sur l'IA d'Avalara, géré de manière dynamique avec des mises à jour en temps réel. La solution Avalara Tax Research étant désormais intégrée directement au portail AvaTax, les utilisateurs peuvent accéder à du contenu fiscal détaillé et à des études spécialisées dans le même processus, fournissant des réponses à de nombreuses interrogations fiscales. (En savoir plus)

Une visibilité sur vos données fiscales pilotée par l’IA, pour être prêt en cas d'audit

Grâce aux rapports et à la recherche en langage naturel, AvaTax donne aux équipes financières et fiscales un accès instantané aux données de transaction en temps réel, aux règles de juridiction et à des pistes d'audit fiables reconnues par les autorités.

Adoptée par les entreprises comme par les administrations

Avalara traite plus de 50 milliards de transactions par an et bénéficie de la confiance de plus de 43 000 clients. Les gouvernements s'appuient également sur les données d'Avalara pour publier les taux de taxe officiels et accepter nos déclarations fiscales à grande échelle.   

Garantit une précision fiscale en temps réel pour les ventes et les achats

La solution AvaTax applique les calculs et les déterminations fiscales en temps réel à chaque étape des processus de vente et d'achat, qu'il s'agisse de proposer un devis à un client ou de traiter une facture fournisseur. Elle s'assure que chaque transaction est taxée avec plus de précision en fonction de la juridiction, du type de produit, des règles d'exemption, etc. 

Une solution conçue pour évoluer, avec précision et à grande échelle.

AvaTax, la solution leader du marché du calcul fiscal piloté par l’IA, automatise la classification des produits afin de réduire le travail manuel, de limiter les approximations et d’assurer une taxabilité cohérente. 

S’intègre aux applications métier que vous utilisez quotidiennement

Conçue pour fonctionner dans pratiquement tous les environnements de systèmes financiers, AvaTax propose plus de 1 400 intégrations partenaires signées couvrant les plateformes ERP, d'e-commerce, d'approvisionnement et de points de vente (POS). AvaTax se connecte également aux systèmes que vous utilisez déjà et les unifie au sein d’une plateforme fiscale et de conformité unique, pilotée par l’IA. 

Propose des calculs fiscaux adaptés aux secteurs complexes

AvaTax gère les exigences fiscales complexes et spécifiques à un secteur de manière automatisée et précise, réduisant ainsi les tâches manuelles dans les secteurs les plus complexes. AvaTax prend notamment en charge les secteurs des télécommunications, de l’hôtellerie, de l’énergie et des carburants. 

Offre des performances de niveau entreprise avec une résilience multicloud permanente

AvaTax offre la vitesse, l'évolutivité et la disponibilité qu'exigent les entreprises modernes. Avalara fonctionne en mode actif-actif sur AWS, Azure, GCP et OCI, avec une faible latence et une haute disponibilité. Elle
assure également une continuité de service, même en cas de défaillance d’une région d’un fournisseur cloud. 

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Laissez les agents d’IA faire le travail

Imaginez une équipe de conformité numérique qui travaille 24 h/24 et 7 j/7, ne se fatigue jamais et connaît toujours les dernières réglementations de toutes les juridictions.C'est la conformité agentique en action.
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FONCTIONNEMENT

AvaTax calcule les taux de taxes en fonction de l'article, de l'emplacement, de la législation et des réglementations

Types de taxes et secteurs d'activité :

  • Taxe de vente et sur l’utilisation
  • Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
  • Taxe sur les produits et services (GST)
  • Taxe d'accise
  • Télécommunications
  • Logiciels
  • Hébergement
  • Boissons alcoolisées
  • Tabac et cigarettes électroniques
  • Production
Vidéo : Assurez votre conformité grâce à des calculs automatisés et à l’expertise d’AvaTax

Maintenir une visibilité et un contrôle complets

Consulter les taux de taxe régulièrement mis à jour pour chaque État

Notre carte interactive est optimisée pour les appareils mobiles et met en évidence notre large couverture dans le secteur de la conformité fiscale.
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Simplifiez votre cycle de vente et d'achat

AvaTax s’intègre aux systèmes d’entreprise les plus répandus et échange simultanément des données fiscales entre vos commandes de vente et d’achat afin de fournir des taux plus précis, pour vous comme pour vos clients, au moment du paiement.
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Simplifiez votre cycle de vente et d'achat

AvaTax s’intègre aux systèmes d’entreprise les plus répandus et échange simultanément des données fiscales entre vos commandes de vente et d’achat afin de fournir des taux plus précis, pour vous comme pour vos clients, au moment du paiement.

Calcul des taxes automatisé

Gérez la conformité fiscale depuis une plateforme centralisée tout en réduisant les risques liés aux taxes de vente et d’utilisation.
Obtenir le guide du produit
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Calcul des taxes automatisé

Gérez la conformité fiscale depuis une plateforme centralisée tout en réduisant les risques liés aux taxes de vente et d’utilisation.

INTÉGRATION

AvaTax fonctionne avec de nombreux systèmes d'entreprise que vous utilisez déjà

Oracle
Netsuite
Microsoft
shopifyplus
quickbooks
Salesforce
Woocommerce
Epicor
Sage
Acumatica
Sap
Bigcommerce
Afficher plus d'intégrations

Caractéristiques

Découvrir les fonctionnalités uniques d'AvaTax

Ce qu'il fait
Fonctionnalité
Codes d’assujettissement fiscal des produits

Avalara maintient des codes fiscaux prédéfinis qui permettent de déterminer l’assujettissement à la taxe pour des catégories de logiciels et de services associés, quel que soit le mode de livraison, dans tous les États américains. L’outil de classification des articles basé sur l’IA utilise des images de produits pour suggérer le code fiscal Avalara approprié, améliorant la précision et réduisant les efforts manuels.
Gestion centralisée des politiques fiscales

AvaTax propose une gestion centralisée permettant de mettre en œuvre des politiques fiscales à l’échelle de l’entreprise afin de calculer avec plus de précision la taxe de vente et la taxe d’utilisation sur l’ensemble des canaux.
Technologie géospatiale

AvaTax utilise une technologie géospatiale propriétaire pour valider une adresse et la faire correspondre à une base de données nationale des juridictions fiscales.    
Règles fiscales personnalisées

AvaTax permet d’ajouter des règles fiscales personnalisées afin de déterminer le traitement fiscal des articles associés à des codes fiscaux personnalisés et de remplacer les règles fiscales appliquées aux codes fiscaux Avalara prédéfinis.
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Témoignages clients

Découvrez ce que nos clients ont à dire

« En collaborant avec Avalara et Sage, Set Solutions a économisé plus de 300 000 $ par an et 30 heures par semaine sur les tâches liées à la conformité fiscale. »

  • — Missy Basone
  • Directrice financière (CFO), Set Solutions

« En collaborant avec Avalara et Sage, Set Solutions a économisé plus de 300 000 $ par an et 30 heures par semaine sur les tâches liées à la conformité fiscale. »

  • — Missy Basone
  • Directrice financière (CFO), Set Solutions
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« Avalara change la donne. Grâce à la large gamme de solutions proposées par Avalara, la gestion quotidienne d’une entreprise devient plus simple, plus fluide et, surtout, plus facile. »

  • Jakob Swager
  • Directeur fiscal, Sweetwater

« Avalara change la donne. Grâce à la large gamme de solutions proposées par Avalara, la gestion quotidienne d’une entreprise devient plus simple, plus fluide et, surtout, plus facile. »

  • Jakob Swager
  • Directeur fiscal, Sweetwater

« Avalara a grandement simplifié notre travail en réduisant les tâches manuelles, les risques d’erreurs et la complexité des réglementations spécifiques. Cela nous a permis de consacrer beaucoup moins de temps à la gestion des flux de données ».

  • Ricardo Rodríguez
  • Directeur principal de la fiscalité indirecte, Snowflake

« Avalara a grandement simplifié notre travail en réduisant les tâches manuelles, les risques d’erreurs et la complexité des réglementations spécifiques. Cela nous a permis de consacrer beaucoup moins de temps à la gestion des flux de données ».

  • Ricardo Rodríguez
  • Directeur principal de la fiscalité indirecte, Snowflake

« L’intégration d’AvaTax à notre ERP s’est révélée être une véritable avancée majeure, car elle nous permet d’obtenir facilement et sans effort les informations relatives à la taxe de vente, tout en assurant une conformité dans plusieurs régions avec une efficacité remarquable. »

  • André Johnson
  • Analyste commercial, NEFCO

« L’intégration d’AvaTax à notre ERP s’est révélée être une véritable avancée majeure, car elle nous permet d’obtenir facilement et sans effort les informations relatives à la taxe de vente, tout en assurant une conformité dans plusieurs régions avec une efficacité remarquable. »

  • André Johnson
  • Analyste commercial, NEFCO
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Récompenses

trustradius
les mieux notées
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choix de l'acheteur
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Foire aux questions

Avalara aide à résoudre les problèmes courants en matière de gestion fiscale

AvaTax d'Avalara est une solution de conformité fiscale basée dans le cloud qui automatise le calcul des taxes de vente et sur l’utilisation, de la TVA, de la TPS, de la taxe d’accise, de la taxe sur les communications, de la taxe d’hébergement et d’autres types de taxes indirectes. Elle fonctionne en s’intégrant à vos systèmes d’entreprise (tels que les plateformes ERP, comptables et de commerce électronique) pour calculer les taxes en temps réel, sur la base de règles et de taux régulièrement mis à jour. Cela permet de promouvoir des calculs fiscaux plus précis et plus conformes pour chaque transaction.

Oui. La solution AvaTax d'Avalara proprose plus de 1 200 intégrations partenaires signées et des API personnalisées pour une large gamme de systèmes comptables, ERP et e-commerce. Cette intégration permet d’automatiser le calcul des taxes au sein de vos processus existants, réduisant ainsi la saisie manuelle de données et améliorant la conformité fiscale.

La solution AvaTax est régulièrement mise à jour avec les derniers taux de taxe et les règles de milliers de juridictions fiscales. La plateforme basée sur le cloud applique les mises à jour en temps réel, ce qui vous garantit des informations fiscales toujours précises et vous aide à rester conforme aux évolutions de la législation fiscale, sans intervention manuelle.

AvaTax inclut des fonctionnalités de gestion des certificats d'exonération qui collectent, valident et stockent les certificats d'exemption numériquement. Le système valide automatiquement les certificats lors des transactions, en s'assurant que seules les exemptions valides sont appliquées. Il fournit également un référentiel centralisé pour faciliter l'accès et la préparation aux audits, ainsi que des rappels automatisés pour les renouvellements de certificats.

Oui. AvaTax prend en charge le calcul des taxes internationales, y compris la TVA, la TPS et d'autres taxes sur les transactions. Les fonctionnalités de détermination de la TVA d'AvaTax permettent de calculer plus précisément la TVA et la TPS sur la base de données fiscales régulièrement mises à jour pour les ventes et les achats, afin de se conformer aux lois sur la TVA et la TPS dans plus de 190 pays. Cela en fait une solution idéale pour les entreprises opérant dans le monde entier, car elle les aide à gérer la conformité fiscale dans différentes juridictions avec des règles et réglementations fiscales différentes.

Oui. AvaTax peut s'intégrer à Avalara Tariff Code Classification. L'intégration permet aux entreprises de classer automatiquement les produits avec les codes obligatoires du système harmonisé (HS) à 6 chiffres ou les codes tarifaires à 10 chiffres spécifiques à chaque pays et les codes du barème tarifaire harmonisé (HTS) qui sont essentiels pour déterminer avec précision les droits et taxes pour les transactions transfrontalières. Grâce à cette intégration, AvaTax regroupe les calculs des droits de douane, des taxes à l'importation et des taxes de vente et sur l'utilisation en une seule plateforme, créant une expérience d'achat en ligne transparente et fluide pour les clients internationaux.

AvaTax aide les entreprises à se préparer aux audits fiscaux en conservant des enregistrements détaillés de toutes les transactions et du calcul de leurs taxes. Le système génère des rapports complets qui peuvent être utilisés pour démontrer la conformité de l'entreprise lors des audits. En outre, l'outil de gestion des certificats d'exonération (ECM) d'Avalara permet de garantir que tous les certificats sont valides et facilement accessibles, ce qui renforce la préparation à l'audit.

R : l'IA est omniprésente dans AvaTax. Elle alimente le calcul des taxes, la validation des exonérations, la classification des produits et des codes SH (Système harmonisé), le suivi du critère de rattachement fiscal, la génération de rapports prêts pour l’audit, ainsi que l’intégration des utilisateurs (onboarding). Avi, l’agent IA d’Avalara, est intégré directement aux processus que vous utilisez déjà, en guidant la configuration, en faisant remonter des informations clés et en exécutant les tâches de conformité en temps réel.

R : les serveurs MCP (Model Context Protocol) constituent la base de l’écosystème d’IA d’Avalara. Ils permettent une communication agentique entre IA et l’appel d’API sur l’ensemble de la plateforme Avalara, facilitant des intégrations fluides, des flux de travail adaptatifs et l’interopérabilité avec des systèmes d’IA d’entreprise plus vastes. Avec MCP, la conformité devient accessible et exploitable à travers sur l'ensemble des ERP, places de marché et écosystèmes partenaires.

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