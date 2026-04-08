Une solution complète, conçue spécifiquement pour maîtriser la complexité de la conformité fiscale des télécommunications
Automatiser les déclarations
Automatisez l’ensemble de vos déclarations, de l’ingestion des données à la préparation, au dépôt et au paiement, avec prise en charge des immatriculations, des déclarations rétroactives et de la gestion des avis.
Améliorer l'expérience client
Offrez à vos clients une expérience d’achat fluide grâce à des calculs fiscaux conçus pour être rapides, fiables et facilement évolutifs.
Réduire les frais généraux
Configurez facilement de puissantes personnalisations, des flux de travail de conformité et des analyses, le tout en quelques clics et sans code.
Intégration aisée
Ajoutez des intégrations prêtes à l'emploi à un vaste écosystème de plateformes de facturation, de gestion des abonnements ou d'ERP, ou tirez parti d'API conviviales pour les développeurs pour vous connecter facilement à des systèmes développés en interne.
Bénéficier d'une assistance personnalisée
Accédez à des experts fiscaux qui comprennent la complexité unique de vos produits, de vos canaux et de vos modèles de tarification à chaque étape.
Produits pour gérer la taxe sur les communications
Avalara AvaTax for Communications
Automatisez les calculs fiscaux grâce à des taux extrêmement précis et régulièrement mis à jour et à des règles spécifiques à chaque juridiction.
Avalara Returns for Communications
Simplifiez la préparation, le dépôt et le paiement des taxes liées aux télécommunications afin de réduire les tâches manuelles et d’améliorer la conformité.
Avalara Exemption Certificate Management Premium
Gérez et stockez les certificats d'exemption pour réduire les risques d'audit et garantir votre conformité fiscale.
Intégrations
Avalara fonctionne avec de nombreux systèmes d'entreprise que vous utilisez déjà
« Avalara fait tout le gros du travail pour nous. Sinon, nous aurions dû augmenter considérablement nos effectifs et rechercher des personnes possédant cette expertise spécifique. »
Larry Wills,
Vice-président senior et contrôleur, FuboTV
« Nous avons été audités à plusieurs reprises par différentes juridictions. À chaque fois, nous nous sommes tournés vers Avalara pour fournir les données nécessaires, et à chaque fois, nous avons été jugés conformes .»
Jerry Nussbaum,
PDG de Preferred Long Distance Inc.
« Nous comptons sur l’expertise d’Avalara et sur leur solution. Leur métier est d'avoir raison, et leur technologie nous facilite la tâche. »
Erwin Wilson,
Responsable de la fiscalité indirecte, Globalstar
« Je n'aspire pas à être un expert fiscal. Je veux simplement ne plus avoir à m’en occuper. Qui a vraiment envie de savoir comment tout cela fonctionne ? On veut simplement être conforme et faire les choses correctement.. »