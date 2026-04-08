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Automatisez la taxe sur les communications pour améliorer la précision, réduire les risques et simplifier la conformité

Simplifiez la conformité fiscale des communications afin de suivre l’évolution des règles et de réduire les risques liés aux produits et services de communications.
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Vidéo : simplifiez la préparation, le dépôt et le paiement des déclarations avec Avalara Returns for Communications.

Des entreprises de tous les secteurs nous font confiance
Logo FuboTV en texte noir.
« Logo Consumer Cellular en texte orange sur fond noir. »
« Logo Outreach avec texte violet et icône en forme de bouclier. »
Logo de Gogo avec un texte rouge et un nuage bleu avec une flèche.
Logo SiriusXM avec texte bleu et icônes d'ondes radio.
Logo Roku avec texte blanc sur fond violet.

Simplifiez la conformité fiscale de vos télécommunications

Voici ce qui se passera une fois que vous aurez soumis votre demande :

 

  • Un spécialiste vous contactera pour discuter de solutions personnalisées pour votre entreprise. 
  • Vous découvrirez comment Avalara for Communications peut vous aider à gérer les impôts multijuridictionnels et à réduire les risques. 
  • Nous évaluerons vos services de communications et vos besoins en matière de conformité. 

 

Contactez-nous dès maintenant, nous sommes impatients d’échanger avec vous ! Déjà client ? Obtenir une assistance technique.

Avantages

Une solution complète, conçue spécifiquement pour maîtriser la complexité de la conformité fiscale des télécommunications

Automatiser les déclarations

Automatisez l’ensemble de vos déclarations, de l’ingestion des données à la préparation, au dépôt et au paiement, avec prise en charge des immatriculations, des déclarations rétroactives et de la gestion des avis.

Améliorer l'expérience client

Offrez à vos clients une expérience d’achat fluide grâce à des calculs fiscaux conçus pour être rapides, fiables et facilement évolutifs.

Réduire les frais généraux

Configurez facilement de puissantes personnalisations, des flux de travail de conformité et des analyses, le tout en quelques clics et sans code.

Intégration aisée

Ajoutez des intégrations prêtes à l'emploi à un vaste écosystème de plateformes de facturation, de gestion des abonnements ou d'ERP, ou tirez parti d'API conviviales pour les développeurs pour vous connecter facilement à des systèmes développés en interne.

Bénéficier d'une assistance personnalisée

Accédez à des experts fiscaux qui comprennent la complexité unique de vos produits, de vos canaux et de vos modèles de tarification à chaque étape.

Produits pour gérer la taxe sur les communications

Avalara AvaTax for Communications

Automatisez les calculs fiscaux grâce à des taux extrêmement précis et régulièrement mis à jour et à des règles spécifiques à chaque juridiction.

Avalara Returns for Communications

Simplifiez la préparation, le dépôt et le paiement des taxes liées aux télécommunications afin de réduire les tâches manuelles et d’améliorer la conformité.

Avalara Exemption Certificate Management Premium

Gérez et stockez les certificats d'exemption pour réduire les risques d'audit et garantir votre conformité fiscale.
Fond géométrique bleu avec des triangles superposés.

Intégrations

Avalara fonctionne avec de nombreux systèmes d'entreprise que vous utilisez déjà

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TÉMOIGNAGES CLIENTS

Découvrez ce que nos clients ont à dire

« Avalara fait tout le gros du travail pour nous. Sinon, nous aurions dû augmenter considérablement nos effectifs et rechercher des personnes possédant cette expertise spécifique. »

  • Larry Wills,
  • Vice-président senior et contrôleur, FuboTV

« Nous avons été audités à plusieurs reprises par différentes juridictions. À chaque fois, nous nous sommes tournés vers Avalara pour fournir les données nécessaires, et à chaque fois, nous avons été jugés conformes .»

  • Jerry Nussbaum,
  • PDG de Preferred Long Distance Inc.

« Nous comptons sur l’expertise d’Avalara et sur leur solution. Leur métier est d'avoir raison, et leur technologie nous facilite la tâche. »

  • Erwin Wilson,
  • Responsable de la fiscalité indirecte, Globalstar

« Je n'aspire pas à être un expert fiscal. Je veux simplement ne plus avoir à m’en occuper. Qui a vraiment envie de savoir comment tout cela fonctionne ? On veut simplement être conforme et faire les choses correctement.. »

  • Aaron Leon,
  • PDG, thinQ
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