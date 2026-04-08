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Maîtrisez la complexité de la classification des articles grâce à la puissance de l’intelligence artificielle

Catégorisation fiscale rapide et simple sur l’ensemble de votre catalogue produits grâce à un logiciel avancé de classification
Image de taxe
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Maîtrisez la complexité de la classification des articles grâce à la puissance de l’intelligence artificielle

Catégorisation fiscale rapide et simple sur l’ensemble de votre catalogue produits grâce à un logiciel avancé de classification

Relevons ensemble vos défis de conformité fiscale

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un spécialiste des solutions fiscales Avalara.

Voici ce qui se passera une fois que vous aurez soumis votre demande :

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.
  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.
  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité. 

Contactez-nous dès maintenant, nous avons hâte de discuter avec vous !Déjà client ? Bénéficiez d'une assistance technique.

Allégez la charge liée à la classification des articles

Le logiciel de classification des produits simplifie la mise en correspondance des codes fiscaux nationaux et internationaux

  • La classification des articles peut prendre du temps et être différente pour chaque juridiction.
  • À eux seuls, les États-Unis comptent plus de 12 000 juridictions de taxe sur les ventes et l'utilisation.
  • La classification devient encore plus complexe si vous vendez à l'international.
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Allégez la charge liée à la classification des articles

Le logiciel de classification des produits simplifie la mise en correspondance des codes fiscaux nationaux et internationaux

  • La classification des articles peut prendre du temps et être différente pour chaque juridiction.
  • À eux seuls, les États-Unis comptent plus de 12 000 juridictions de taxe sur les ventes et l'utilisation.
  • La classification devient encore plus complexe si vous vendez à l'international.

Accélérer et simplifier votre processus grâce à un logiciel de classification automatique des produits

Une plateforme complète pour une solution de conformité fiscale de bout en bout 

Identifiez les articles de votre secteur

Classez les produits dans des secteurs complexes, notamment le commerce de détail, l'alimentation et les boissons, les logiciels, la fabrication, la construction et les services aux entreprises.
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Identifiez les articles de votre secteur

Classez les produits dans des secteurs complexes, notamment le commerce de détail, l'alimentation et les boissons, les logiciels, la fabrication, la construction et les services aux entreprises.

Classifiez rapidement grâce à la technologie

Bénéficiez d'une classification actualisée grâce à des algorithmes basés sur l'apprentissage automatique, l'expertise humaine et un moteur de classification basé sur l'IA.
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Classifiez rapidement grâce à la technologie

Bénéficiez d'une classification actualisée grâce à des algorithmes basés sur l'apprentissage automatique, l'expertise humaine et un moteur de classification basé sur l'IA.

Appliquer les taxes avec une plus grande précision

Améliorez l’expérience client en réduisant les sous-facturations ou surfacturations fiscales dues à une classification incorrecte.
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Appliquer les taxes avec une plus grande précision

Améliorez l’expérience client en réduisant les sous-facturations ou surfacturations fiscales dues à une classification incorrecte.

Simplifier et gagner du temps

Les fonctionnalités de chargement groupé de catalogues de produits et de services accélèrent votre processus de classification.
Time Stopwatch
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Simplifier et gagner du temps

Les fonctionnalités de chargement groupé de catalogues de produits et de services accélèrent votre processus de classification.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Laissez les agents d’IA faire le travail.

Imaginez une équipe de conformité numérique qui travaille 24 h/24 et 7 j/7, ne se fatigue jamais et connaît toujours les dernières réglementations de toutes les juridictions. C'est la conformité agentique en action.
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Illustration d’un robot alimenté par l’IA aux couleurs d’Avalara, entouré d’icônes représentant la confiance, l’automatisation et la technologie.
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AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

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Logiciel de classification de produits pour votre secteur d'activité et votre catalogue de produits

Avalara Tax Code Classification

automatiser la classification des articles grâce à la reconnaissance d'image basée sur l'IA

Désormais incluse dans Avalara AvaTax, cette fonctionnalité vous permet de télécharger des images de produits et de recevoir instantanément des suggestions de codes fiscaux Avalara.

IDÉAL POUR :

les entreprises ayant des catalogues illustrés ou des descriptions de produits ambiguës ; améliorer la précision et réduire le travail manuel dans le commerce de détail, l’e-commerce, la fabrication et le commerce de gros ;

  • utiliser à la fois les images des produits et les détails des articles pour classer les produits avec plus de précision, sans frais supplémentaires ;
  • réduire le besoin de rechercher les codes individuellement L'IA analyse les images des produits et suggère instantanément des codes fiscaux, même lorsque le texte n'est pas clair ;
  • gagner du temps et améliorer l'efficacité Éliminez les révisions manuelles ou les services de classification tiers grâce à l'automatisation intégrée ;
Illustration d'un écran d'ordinateur portable affichant l'interface du logiciel fiscal d'Avalara avec des codes-barres et la mise en page de documents.
Illustration d'un écran d'ordinateur portable affichant l'interface du logiciel fiscal d'Avalara avec des codes-barres et la mise en page de documents.

Avalara Tax Code Classification

automatiser la classification des articles grâce à la reconnaissance d'image basée sur l'IA

Désormais incluse dans Avalara AvaTax, cette fonctionnalité vous permet de télécharger des images de produits et de recevoir instantanément des suggestions de codes fiscaux Avalara.

IDÉAL POUR :

les entreprises ayant des catalogues illustrés ou des descriptions de produits ambiguës ; améliorer la précision et réduire le travail manuel dans le commerce de détail, l’e-commerce, la fabrication et le commerce de gros ;

  • utiliser à la fois les images des produits et les détails des articles pour classer les produits avec plus de précision, sans frais supplémentaires ;
  • réduire le besoin de rechercher les codes individuellement L'IA analyse les images des produits et suggère instantanément des codes fiscaux, même lorsque le texte n'est pas clair ;
  • gagner du temps et améliorer l'efficacité Éliminez les révisions manuelles ou les services de classification tiers grâce à l'automatisation intégrée ;

Avalara Tariff Code Classification

Attribuer instantanément des codes du Système harmonisé (HS) en toute confiance

IDÉAL POUR : les vendeurs en ligne, les places de marché, les prestataires logistiques tiers et les entreprises exerçant des activités transfrontalières

  • La classification des codes tarifaires en libre-service d'Avalara est un outil intuitif basé sur l'IA qui vous permet de déterminer facilement les codes et ne nécessite aucune expérience préalable en matière de classification SH.
  • La classification des codes tarifaires gérée par Avalara combine l'IA et l'expertise humaine pour attribuer rapidement des codes tarifaires cohérents aux produits de consommation expédiés dans plus de 180 pays.
  • Avalara Managed Tariff Code Classification Premium utilise également l'IA et l'expertise humaine pour déterminer les codes tout en fournissant des informations et des justifications supplémentaires pour soutenir les audits douaniers.
intro
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Avalara Tariff Code Classification

Attribuer instantanément des codes du Système harmonisé (HS) en toute confiance

IDÉAL POUR : les vendeurs en ligne, les places de marché, les prestataires logistiques tiers et les entreprises exerçant des activités transfrontalières

  • La classification des codes tarifaires en libre-service d'Avalara est un outil intuitif basé sur l'IA qui vous permet de déterminer facilement les codes et ne nécessite aucune expérience préalable en matière de classification SH.
  • La classification des codes tarifaires gérée par Avalara combine l'IA et l'expertise humaine pour attribuer rapidement des codes tarifaires cohérents aux produits de consommation expédiés dans plus de 180 pays.
  • Avalara Managed Tariff Code Classification Premium utilise également l'IA et l'expertise humaine pour déterminer les codes tout en fournissant des informations et des justifications supplémentaires pour soutenir les audits douaniers.

Avalara Managed Tax Category Classification

tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) et des services de classification assistée grâce à un logiciel basé dans le cloud.

IDÉAL POUR : les entreprises proposant des produits et services complexes et ajoutant fréquemment de nouveaux articles à leurs catalogues ;

  • déterminer rapidement et facilement les catégories fiscales à l'aide d'un moteur de classification basé sur l'IA ;
  • vérifier les décisions de classification auprès d'experts pour garantir une plus grande précision ;
  • utiliser cet outil comme produit autonome ou l'intégrer à votre solution de conformité fiscale ;
Illustration d'un processus d'automatisation fiscale montrant un produit (t-shirt) en cours de traitement via un système doté d'un écran affichant la conformité fiscale mondiale, aboutissant à un résultat correctement étiqueté.
Illustration d'un processus d'automatisation fiscale montrant un produit (t-shirt) en cours de traitement via un système doté d'un écran affichant la conformité fiscale mondiale, aboutissant à un résultat correctement étiqueté.

Avalara Managed Tax Category Classification

tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) et des services de classification assistée grâce à un logiciel basé dans le cloud.

IDÉAL POUR : les entreprises proposant des produits et services complexes et ajoutant fréquemment de nouveaux articles à leurs catalogues ;

  • déterminer rapidement et facilement les catégories fiscales à l'aide d'un moteur de classification basé sur l'IA ;
  • vérifier les décisions de classification auprès d'experts pour garantir une plus grande précision ;
  • utiliser cet outil comme produit autonome ou l'intégrer à votre solution de conformité fiscale ;

Caractéristiques

Identifier le produit de classification des articles qui vous convient

Avalara Tax Code Classification

Avalara Managed Tariff Code Classification

Avalara Managed Tax Category Classification

Description du produit

Pour les utilisateurs actuels d'AvaTax possédant des catalogues de produits stables

Pour les vendeurs en ligne et les entreprises opérant à l'international

Pour les entreprises dont les produits sont complexes et les catalogues fréquemment mis à jour

Recherche basée sur des identifiants universels (par exemple, UPC, GTIN, EAN, etc.)

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Classification des codes fiscaux Avalara

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Tax Category Classification

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Chargement de l'API

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Plusieurs formats d'entrée (API, FTP, chargements directs vers l'interface utilisateur, etc.)

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Formats de sortie configurables (.csv, Oracle, .xml, webhooks, etc.)

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Rapports et analyses

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Jusqu'à 1 million d'articles par mois

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Gestion des tâches au sein de l'outil

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Considérations spéciales de conformité pour le SNAP, le WIC, etc.

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Accompagnement en services professionnels et cartographie des données

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Classification selon le code SH propre à chaque pays

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Foire aux questions

Les codes fiscaux Avalara nous permettent d'identifier vos produits afin de mieux déterminer des taux de taxes plus précis.

Le Système harmonisé, ou HS, est officiellement connu sous le nom de Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Il s'agit de la norme internationale utilisée pour la classification des produits commercialisés. Ce système a été créé en 1988 et est géré par l'Organisation mondiale des douanes (OMD).

Un code SH, ou code du Système harmonisé, est une norme à six chiffres permettant de classer les produits commercialisés à l'échelle mondiale. Ce code est également utilisé par les autorités douanières pour identifier les droits de douane sur certains produits.

Les services de classification des produits sont particulièrement adaptés aux secteurs qui commercialisent des produits complexes et gèrent des catalogues étendus. Ces secteurs comprennent notamment le commerce de détail (y compris l’e-commerce), l’alimentation et les boissons, les logiciels, les services aux entreprises, la fabrication et la construction. Parmi les exemples d’entreprises figurent les supermarchés, les supérettes, les quincailleries et les pharmacies. Cela inclut également les entreprises de logiciels, les fabricants, les fournisseurs de matériel médical et les prestataires de services commerciaux.

Tout d’abord, le mode de fabrication d’un article, l’endroit où il est vendu et les modalités de livraison peuvent avoir une incidence sur son traitement fiscal. De plus, la taxabilité d'un article peut varier en fonction de la juridiction.

Nous proposons trois produits de classification de codes tarifaires pour répondre aux besoins de différentes entreprises. Notre outil en libre-service est conçu pour les vendeurs proposant un nombre limité de produits ou réalisant des ventes internationales occasionnelles, à la recherche d’un outil intuitif pour l’attribution des codes SH. Avalara Managed Tariff Code Classification s’adresse aux entreprises disposant d’un catalogue plus large ou menant des transactions internationales régulières et souhaitant automatiser davantage le processus. Avalara Managed Tariff Code Classification Premium est une solution destinée aux importateurs, aux commissionnaires en douane et aux entreprises ayant des exigences de conformité plus complexes.

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