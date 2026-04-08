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Avalara Tax Code Classification
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Avalara Managed Tariff Code Classification
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Avalara Managed Tax Category Classification
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Description du produit
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Pour les utilisateurs actuels d'AvaTax possédant des catalogues de produits stables
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Pour les vendeurs en ligne et les entreprises opérant à l'international
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Pour les entreprises dont les produits sont complexes et les catalogues fréquemment mis à jour
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Recherche basée sur des identifiants universels (par exemple, UPC, GTIN, EAN, etc.)
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Classification des codes fiscaux Avalara
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Tax Category Classification
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Chargement de l'API
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Plusieurs formats d'entrée (API, FTP, chargements directs vers l'interface utilisateur, etc.)
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Formats de sortie configurables (.csv, Oracle, .xml, webhooks, etc.)
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Rapports et analyses
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Jusqu'à 1 million d'articles par mois
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Gestion des tâches au sein de l'outil
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Considérations spéciales de conformité pour le SNAP, le WIC, etc.
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Accompagnement en services professionnels et cartographie des données
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Classification selon le code SH propre à chaque pays
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Les codes fiscaux Avalara nous permettent d'identifier vos produits afin de mieux déterminer des taux de taxes plus précis.
Le Système harmonisé, ou HS, est officiellement connu sous le nom de Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Il s'agit de la norme internationale utilisée pour la classification des produits commercialisés. Ce système a été créé en 1988 et est géré par l'Organisation mondiale des douanes (OMD).