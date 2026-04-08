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ECM Essentials
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ECM Pro
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ECM Premium
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Appliquer les exonérations clients
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Numériser les certificats
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Stocker les certificats sous forme d'images
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x (jusqu'à 1 000)
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x (illimité)
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x (illimité)
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Rechercher et générer des rapports
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Collecter avec Avalara CertExpress
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Effectuer une recherche en langage naturel
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Gérer les renouvellements
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x (demandes uniques)
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x (requêtes automatisées)
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x (requêtes automatisées)
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Intégrer à Avalara AvaTax
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Disponible en tant que produit autonome
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Déploiement étendu de l'API
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Validation de certificat assistée par l'IA
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Demandes de certificats en masse
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Validation du numéro fiscal de l'État
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Bibliothèque de contenu d'aide sur l'exemption fiscale
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Accès à Avalara Vendor Exemption Management (frais de produit applicables)
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E-mails et modèles configurables
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x (amélioré)
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Intégration disponible pour l’e-commerce
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Intégration disponible avec les systèmes de vente au détail
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Rôle utilisateur configurable/avancé
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Options de recherche avancée
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Rapports configurables
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Justification d’exonération configurable
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