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Gestion des certificats d'exemption axée sur l'IA

Avalara Exemption Certificate Management (ECM) automatise une partie essentielle du cycle de conformité, aidant les entreprises à gagner du temps, réduire les risques, évoluer et se préparer aux audits.
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Capture d’écran du tableau de bord d’Avalara Exemptions Compliance Management (ECM) avec les sections Tâches, Analyses et Favoris, comprenant un bouton « Découvrir » et une infobulle mettant en avant la simplicité d’utilisation d’ECM.
Découvrez Avalara Exemption Certificate Management en action avec une démonstration instantanée et autonome, sans argumentaire commercial, sans engagement.
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Gestion des certificats d'exemption axée sur l'IA

Avalara Exemption Certificate Management (ECM) automatise une partie essentielle du cycle de conformité, aidant les entreprises à gagner du temps, réduire les risques, évoluer et se préparer aux audits.
Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
Logo EMSCO avec un motif carré rouge et un texte indiquant « Electric Motor Supply Company ».
Logo PXG avec des ailes stylisées.
Logo Set Solutions avec une icône de clé jaune.
Logo FedEx avec texte violet et orange, avec une flèche entre le « E » et le « x ».
Logo eBay en lettres colorées.

Relevons ensemble vos défis de conformité fiscale

Remplissez ce court formulaire pour entrer en contact avec un spécialiste des solutions fiscales Avalara.

 

Voici ce qui se passera une fois que vous aurez soumis votre demande :

 

  • Nous examinerons les besoins de votre entreprise.
  • L'un de nos spécialistes vous contactera pour discuter de solutions personnalisées.
  • Vous découvrirez comment Avalara peut vous aider à simplifier votre conformité.

 

Contactez-nous dès maintenant, nous avons hâte de discuter avec vous ! Vous êtes déjà client ? Bénéficiez d'une assistance technique.

WEBINAIRE

Le rapport The Total Economic Impact™ d'Avalara

Avalara a mandaté Forrester Consulting pour étudier le retour sur investissement potentiel que les entreprises peuvent obtenir en mettant en place une solution d’automatisation fiscale.
Promotional image for a webinar titled 'The Total Economic Impact™ of Avalara,' featuring a large microphone graphic and a person using a tablet.
Vidéo : découvrez toutes les façons dont les entreprises peuvent tirer parti de l’automatisation de la conformité fiscale avec Avalara.

Avantages

Une plateforme complète pour la gestion de bout en bout des certificats d’exemption

Solution évolutive et approuvée par les autorités fiscales

ECM gère des millions de documents et s’intègre totalement aux solutions de calcul et de déclaration des taxes d'Avalara. Lorsqu’ils sont soumis, les certificats d’exonération sont validés en temps réel et rapprochés directement dans le flux fiscal. Notre solution simplifie la conformité en reliant les données d’exemption aux déclarations automatisées et en les adaptant au format attendu par les autorités fiscales pour la transmission des informations. En conséquence, les clients bénéficient d’une documentation prête pour les audits et des déclarations plus précises, renforçant leur sécurité juridique et la confiance.

S’intègre aux applications métiers que vous utilisez quotidiennement

Conçue pour s’intégrer à pratiquement tous les environnements financiers, la solution ECM prend en charge l’automatisation fluide des certificats sans nécessiter de code personnalisé. Avalara dispose de plus de 1 400 intégrations partenaires validées couvrant les plateformes ERP, e-commerce, achats et points de vente. Avalara AvaTax se connecte également aux systèmes que vous utilisez déjà et les unifie au sein d’une plateforme fiscale et de conformité unique, pilotée par l’IA.

Utilise l'apprentissage automatique pour réduire les risques et accroître l’efficacité

La solution ECM utilise l’apprentissage automatique pour associer les certificats d’exemption aux acheteurs et aux transactions, réduisant ainsi le travail manuel et améliorant la précision. Elle recommande les formulaires requis en fonction des données transactionnelles et juridictionnelles afin d’accélérer le processus de conformité. La validation proactive permet également d’éviter les problèmes avant qu’ils ne deviennent des risques d’audit.

Garantit une précision et une efficacité accrues

La solution ECM est alimentée par un référentiel centralisé d’exigences de conformité qui garantit que les formulaires et règles de certificat sont régulièrement mis à jour, exacts juridiquement et prêts pour l’automatisation. Des outils préconfigurés permettent également aux utilisateurs de demander, suivre et gérer rapidement et efficacement les certificats d’exonération pour des milliers de clients. Cette combinaison d’intelligence de contenu dynamique et d’automatisation permet une collecte plus rapide des certificats auprès des clients et une distribution plus efficace aux fournisseurs.

Des performances dignes des grandes entreprises, sans la complexité qui va avec

L’architecture cloud native d’ECM fait partie du modèle de déploiement mondial distribué d’Avalara, conçu en mode actif-actif. Elle est conçue pour offrir une haute disponibilité, une redondance géographique et une réactivité en temps réel. Elle est certifiée conforme à la norme SOC 2 Type 2 et fait l’objet d’une surveillance continue, ce qui garantit que vos opérations liées aux certificats d’exonération restent opérationnelles même en cas de panne système ou de pic de trafic.

Offre une visibilité à toute épreuve pour les audits

La solution ECM ne se contente pas de stocker des certificats ; elle transforme la gestion des exonérations en une fonction de contrôle des risques en temps réel. Elle signale les certificats expirés, non valides ou manquants et met en évidence les lacunes propres à chaque juridiction, aidant ainsi les équipes de conformité à prendre des mesures préventives avant que les problèmes ne surviennent lors d’un audit. Et grâce à ses tableaux de bord intégrés et à ses alertes configurables, vous pouvez suivre l’exposition par client, zone géographique ou type de document.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Laissez les agents d’IA faire le travail.

Imaginez une équipe de conformité numérique qui travaille 24 h/24 et 7 j/7, ne se fatigue jamais et connaît toujours les dernières réglementations de toutes les juridictions. C'est la conformité agentique en action.
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Illustration d’un robot d’IA aux couleurs d’Avalara, entouré d’icônes représentant la confiance, l’automatisation et la technologie.
Illustration d’un robot d’IA aux couleurs d’Avalara, entouré d’icônes représentant la confiance, l’automatisation et la technologie.

AGENTIC TAX AND COMPLIANCE™

Laissez les agents d’IA faire le travail.

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FONCTIONNEMENT

5 étapes pour la conformité des certificats d’exemption

  • Ajoutez des clients et des certificats grâce à plus de 1 400 intégrations partenaires validées et une API robuste
  • Demandez des certificats à vos clients par e-mail, courrier postal ou collectez-les via notre portail web
  • Vérifier et valider les certificats automatiquement
  • Gérez les certificats arrivant à expiration grâce à des paramètres et rapports automatisés
  • Soyez prêt pour les audits grâce à des rapports et analyses complets
Découvrez dès maintenant le produit grâce à une visite guidée en libre-service !
"Drag-and-drop interface for uploading a Florida resale certificate PDF."
Vidéo : simplifiez la gestion des documents de conformité en automatisant vos processus avec Avalara ECM.

La suite ECM propose des solutions conçues pour relever les défis complexes de divers secteurs

Exemption Certificate Management (ECM) Essentials

Automatisez le processus de collecte et de stockage des certificats d’exemption.
  • Pour les petites et moyennes entreprises avec des exonérations fiscales simples nécessitant un stockage et une gestion de documents basiques
  • AvaTax requis
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Exemption Certificate Management (ECM) Pro

Automatisez la création, la collecte, le stockage, la récupération et le renouvellement des certificats d’exemption.
  • Pour les petites et moyennes entreprises qui ont besoin d’une expertise complémentaire et d’un accompagnement à l’intégration
  • À utiliser avec AvaTax, comme produit autonome ou avec des moteurs fiscaux tiers
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Exemption Certificate Management (ECM) Premium

Bénéficiez de toutes les fonctionnalités d’ECM Pro, avec en plus une configurabilité adaptée aux besoins spécifiques et processus complexes de votre entreprise.
  • Pour les grandes entreprises et les organisations ayant besoin de gérer un nombre illimité de certificats
  • À utiliser avec AvaTax, comme produit autonome ou avec des moteurs fiscaux tiers
  • Intégré directement à un nombre croissant d’applications ERP et e-commerce pour une gestion simplifiée des certificats d’exonération dans les dossiers clients
  • Des outils pour développeurs sont disponibles pour ceux qui souhaitent créer des intégrations personnalisées
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Arrière-plan géométrique bleu avec triangles superposés.

Intégrations

ECM peut se connecter à plus de 35 plateformes comptables et e-commerce, y compris AvaTax

Logo Oracle NetSuite.
Logo Oracle en texte rouge sur fond blanc.
Logo SAP Partner sur fond blanc.
Logo Intuit QuickBooks avec une icône « qb » verte.
Logo Microsoft avec quatre carrés colorés et un texte gris.
Logo Salesforce en forme de nuage bleu.
Logo « Woo » violet sur fond blanc.
Logo Shopify représentant un sac de shopping vert avec un « S » blanc et le mot « shopify » en noir.
Logo d’Epicor en texte turquoise sur fond blanc.
Logo Avalara rouge avec un « A » blanc stylisé au centre.
Afficher plus d'intégrations

Tableau de comparaison des produits

Choisissez le produit adapté à votre entreprise

ECM Essentials

ECM Pro

ECM Premium

Appliquer les exonérations clients

x

x

x

Numériser les certificats

x

x

x

Stocker les certificats sous forme d'images

x (jusqu'à 1 000)

x (illimité)

x (illimité)

Rechercher et générer des rapports

x

x

x

Collecter avec Avalara CertExpress

x

x

x

Effectuer une recherche en langage naturel

x

x

x

Gérer les renouvellements

x (demandes uniques)

x (requêtes automatisées)

x (requêtes automatisées)

Intégrer à Avalara AvaTax

x

x

x

Disponible en tant que produit autonome

x

x

Déploiement étendu de l'API

x

x

Validation de certificat assistée par l'IA

x

x

Demandes de certificats en masse

x

x

Validation du numéro fiscal de l'État

x

x

Bibliothèque de contenu d'aide sur l'exemption fiscale

x

x

Accès à Avalara Vendor Exemption Management (frais de produit applicables)

x

x

E-mails et modèles configurables

x

x (amélioré)

Intégration disponible pour l’e-commerce

x

x

Intégration disponible avec les systèmes de vente au détail

x

Rôle utilisateur configurable/avancé

x

Options de recherche avancée

x

Rapports configurables

x

Justification d’exonération configurable

x

Témoignages clients

Découvrez ce que nos clients en disent

« Disposer d’un logiciel de gestion centralisée des certificats d’exemption, pour nous assurer que ceux que nous utilisons sont légitimes et actifs, a été une avancée majeure. Cela nous a également aidés à améliorer notre défense lors des audits et à réduire les coûts associés, puisque nous avions facilement accès à tous les historiques de déclarations à extraire d’Avalara et à fournir aux auditeurs. »

  • Directeur fiscal senior, Logiciel

« Ce que j’apprécie dans les solutions Avalara, c’est leur intégration, leur simplicité d’utilisation et leur fonctionnement presque entièrement automatisé. « Nous avons commencé avec AvaTax et Returns, puis ajouté Exemption Certificate Management (ECM), car nous gérons actuellement près de 25 000 certificats d’exonération. Nos déclarations fiscales sont également réalisées par l’équipe Avalara. Je recommande vivement cette solution ! »

  • —Linda Tenda
  • Directrice de la planification et de l'administration,FIRST

« Nous sommes une entreprise d'e-commerce en forte croissance, qui est passée très rapidement d’une présence fiscale dans trois États à une présence dans plus de vingt. Nous n'aurions pas pu gérer les implications fiscales de cette croissance sans Avalara et sa solution Exemption Certificate Management ! »

  • — Jere Allen
  • Vice-président,  The Lab Depot
Voir tous les témoignages clients

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Récompenses

Logo TrustRadius en texte bleu avec une icône « T  » stylisée.
trustradius
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Logo de certification AICPA SOC en bleu, indiquant la conformité aux normes de contrôle des organisations de services.

Foire aux questions

Foire aux questions

MCP permet aux utilisateurs d'interroger les dossiers et les certificats des clients, et de demander les statuts directement depuis des systèmes connectés, sans avoir à se connecter à ECM.

Notre agent d'IA analyse les certificats entrants, en extrait les informations clés, vérifie qu’ils sont complets et signale les problèmes avant que vous ne décidiez de les enregistrer automatiquement ou de les vérifier manuellement.

Oui. Avalara Exemption Certificate Management améliore automatiquement et efficacement la précision de validation de vos certificats d’exonération.

Demander des certificats pour des achats antérieurs est chronophage, contraignant et peut retarder le traitement des commandes. En outre, vous risquez d’accorder une exemption fiscale sur la base d’un certificat expiré, non valide ou incomplet, ce qui peut vous mettre en difficulté lors d’un contrôle fiscal.

La solution Avalara Exemption Certificate Management est conçue pour les entreprises qui gèrent un grand nombre de certificats d’exemption, des petits fabricants aux grandes organisations. Cette solution s'adapte facilement à l'évolution et à la croissance de l'entreprise.

Avalara Exemption Certificate Management regroupe les certificats papier et numériques dans un référentiel documentaire unique et facilement accessible. Tous les certificats que vous devez collecter pour des achats futurs peuvent être traités automatiquement au moment de l’achat, et vous pouvez définir des rappels pour les certificats arrivant à expiration ainsi que lancer des campagnes de collecte automatisée. Cela contribue à améliorer l’expérience client et à réduire la charge de travail de vos employés.

Pour les vendeurs pratiquant des exemptions, déterminer si un client est taxable fait partie intégrante du processus de vente et de facturation. Avalara AvaTax et Avalara Exemption Certificate Management fonctionnent ensemble pour évaluer correctement la taxabilité d’une transaction, vérifier si un certificat valide existe et appliquer la taxe ou l’exonération en conséquence.

Avalara Exemption Certificate Management fournit également des informations pour les rapports et fonctionne avec les produits Avalara Returns pour la préparation et le dépôt des déclarations.

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