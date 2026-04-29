Plus efficace, plus rentable
Défi :
les entreprises comptent sur votre cabinet pour gérer la taxe sur les ventes avec précision et dans les délais. Pourtant, le temps et les coûts consacrés au dépôt et au paiement auprès de milliers de juridictions fiscales étatiques et locales mobilisent des ressources qui pourraient être dédiées à des missions plus rentables.
Solution :
Avalara vous permet de déléguer le processus complexe de dépôt des déclarations fiscales afin de vous permettre de vous concentrer davantage sur la préparation des audits, l'évaluation du rattachement fiscal et d'autres services de conseil fiscal qui peuvent être plus rentables pour votre entreprise.
Plus de services, sans alourdir votre charge
Défi :
de nombreux clients soumis aux obligations de taxe sur les ventes ne disposent ni de l’expertise ni du temps nécessaire pour les gérer eux-mêmes, tandis que les cabinets comptables manquent souvent de ressources pour les accompagner efficacement.
Solution :
offrez à vos clients les conseils stratégiques dont ils ont réellement besoin et automatisez le processus fastidieux de déclaration grâce à la même technologie qui traite plus de 2 millions de déclarations et prépare 8,4 milliards de dollars de taxes à reverser chaque année.
Meilleure conformité, moins de risques
Défi :
avec plus de 12 000 juridictions fiscales aux États-Unis, la gestion des déclarations peut être source d’erreurs, les calendriers, exigences et obligations fiscales variant d’une juridiction à l’autre.
Solution
: la console cloud d’Avalara donne accès à une base de données fiscale complète. Tous les taux, formulaires et exigences de dépôt dont vous avez besoin sont intégrés et mis à jour régulièrement.