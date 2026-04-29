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Préparation et dépôt des déclarations de taxes de vente pour les cabinets comptables

Découvrez la solution adaptée à votre cabinet pour la préparation et le dépôt des déclarations de la taxe de vente. Visionnez notre vidéo pour en savoir plus.
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Deux personnes assises à une table avec des documents discutent avec un professionnel.
Deux personnes assises à une table avec des documents discutent avec un professionnel.

Préparation et dépôt des déclarations de taxes de vente pour les cabinets comptables

Découvrez la solution adaptée à votre cabinet pour la préparation et le dépôt des déclarations de la taxe de vente. Visionnez notre vidéo pour en savoir plus.

Les avantages de Managed Returns for Accountants

Plus efficace, plus rentable

 

Défi :
les entreprises comptent sur votre cabinet pour gérer la taxe sur les ventes avec précision et dans les délais. Pourtant, le temps et les coûts consacrés au dépôt et au paiement auprès de milliers de juridictions fiscales étatiques et locales mobilisent des ressources qui pourraient être dédiées à des missions plus rentables.

 

Solution :
Avalara vous permet de déléguer le processus complexe de dépôt des déclarations fiscales afin de vous permettre de vous concentrer davantage sur la préparation des audits, l'évaluation du rattachement fiscal et d'autres services de conseil fiscal qui peuvent être plus rentables pour votre entreprise.

Plus de services, sans alourdir votre charge

 

Défi :
de nombreux clients soumis aux obligations de taxe sur les ventes ne disposent ni de l’expertise ni du temps nécessaire pour les gérer eux-mêmes, tandis que les cabinets comptables manquent souvent de ressources pour les accompagner efficacement.

 

Solution :
offrez à vos clients les conseils stratégiques dont ils ont réellement besoin et automatisez le processus fastidieux de déclaration grâce à la même technologie qui traite plus de 2 millions de déclarations et prépare 8,4 milliards de dollars de taxes à reverser chaque année.

Meilleure conformité, moins de risques

 

Défi :
avec plus de 12 000 juridictions fiscales aux États-Unis, la gestion des déclarations peut être source d’erreurs, les calendriers, exigences et obligations fiscales variant d’une juridiction à l’autre.

 

Solution 
: la console cloud d’Avalara donne accès à une base de données fiscale complète. Tous les taux, formulaires et exigences de dépôt dont vous avez besoin sont intégrés et mis à jour régulièrement.

Avalara Managed Returns for Accountants

Avalara Managed Returns for Accountants est une solution cloud de déclaration de TVA conçue exclusivement pour les cabinets comptables. Elle vous permet d’élargir votre offre avec des services de préparation et de dépôt des déclarations, tout en offrant à vos clients les avantages d’un service entièrement géré, sans la charge de travail et les efforts manuels associés.

Offre un tableau de bord facile à utiliser

Gérez le processus de dépôt de tous vos clients et leurs déclarations à partir d'un tableau de bord unique conçu pour le flux de travail des comptables, avec des vues multiclients personnalisables. Plus besoin de jongler avec plusieurs feuilles de calcul ni de vous connecter à différents systèmes ou sites Web d'État. Tout est géré via un seul système basé sur le cloud.

Suit automatiquement les exigences de dépôt des juridictions étatiques et locales

Managed Returns for Accountants prépare automatiquement les déclarations fiscales à partir des formulaires officiels appropriés et des exigences étatiques et locales, éliminant la nécessité de naviguer sur les nombreux sites des administrations fiscales.

Effectue les paiements au nom de vos clients

Lorsqu’il est temps d’interagir avec les administrations fiscales, nous nous en chargeons. Une fois que vous avez approuvé le relevé de dette fiscale pour vos clients, nous prenons en charge le dépôt, le paiement et, sur demande, la gestion des avis associés en leur nom, tout en vous tenant informé de l’état d’avancement.

Permet au personnel de travailler à distance

Grâce à cette solution cloud, vos équipes peuvent gérer les déclarations de taxe sur les ventes de vos clients depuis n’importe quel lieu, tout en restant agiles et efficaces.

Prend en charge l’importation de données omnicanales

Managed Returns for Accountants fournit des fonctions d'importation de données robustes pour agréger facilement les informations sur les ventes des clients provenant de plusieurs canaux et places de marché.

Protège les données des clients

Managed Returns for Accountants offre des contrôles de sécurité robustes conçus pour protéger les données de vos clients. En savoir plus sur notre sécurité sur la page de notre plateforme.

Fonctionnement

ÉTAPE 01

Importer les données de vente des clients

Une fois le calendrier déclaratif configuré pour votre client, importez simplement ses données de ventes via un fichier .csv. Les dossiers des clients sont désormais facilement accessibles via un tableau de bord unique.
Illustration d'un ordinateur portable affichant une interface de soumission de formulaires fiscaux Avalara, accompagnée des icônes d'une feuille de calcul et d'un fichier .CSV, représentant l'intégration des données et l'automatisation fiscale.
Illustration d'un ordinateur portable affichant une interface de soumission de formulaires fiscaux Avalara, accompagnée des icônes d'une feuille de calcul et d'un fichier .CSV, représentant l'intégration des données et l'automatisation fiscale.

ÉTAPE 01

Importer les données de vente des clients

Une fois le calendrier déclaratif configuré pour votre client, importez simplement ses données de ventes via un fichier .csv. Les dossiers des clients sont désormais facilement accessibles via un tableau de bord unique.

ÉTAPE 02

Vérifiez et approuvez les déclarations de vos clients

Utilisez une feuille de calcul des passifs pour examiner et rapprocher les registres de vos clients. Une fois le relevé approuvé pour le compte de vos clients, votre travail de préparation est terminé.
Illustration d’un relevé de dette fiscale et d’un document client pour « FLY Inc. » avec une illustration de vitrine, représentant la documentation fiscale d’une entreprise.
Illustration d’un relevé de dette fiscale et d’un document client pour « FLY Inc. » avec une illustration de vitrine, représentant la documentation fiscale d’une entreprise.

ÉTAPE 02

Vérifiez et approuvez les déclarations de vos clients

Utilisez une feuille de calcul des passifs pour examiner et rapprocher les registres de vos clients. Une fois le relevé approuvé pour le compte de vos clients, votre travail de préparation est terminé.

ÉTAPE 03

Avalara prend en charge le dépôt et le paiement

Détendez-vous. Avalara se charge du dépôt, du paiement et, si vous le souhaitez, de la gestion des avis fiscaux.
Illustration d'un ordinateur portable affichant des analyses fiscales, un document, un bâtiment gouvernemental et un nuage avec le logo Avalara.
Illustration d'un ordinateur portable affichant des analyses fiscales, un document, un bâtiment gouvernemental et un nuage avec le logo Avalara.

ÉTAPE 03

Avalara prend en charge le dépôt et le paiement

Détendez-vous. Avalara se charge du dépôt, du paiement et, si vous le souhaitez, de la gestion des avis fiscaux.

Foire aux questions

La solution couvre les formulaires de taxe sur les ventes et l'utilisation pour la plupart des juridictions étatiques et locales des États-Unis et du Canada.

Le paiement des taxes est effectué via un transfert sécurisé unique depuis le compte bancaire de votre client vers le compte Avalara Treasury, puis redistribué pour le compte du client à chaque juridiction concernée. Cela simplifie le paiement pour le client sans impliquer votre cabinet dans le flux financier.

Vos clients ne sont pas tenus d’acheter ou d’utiliser les services de calcul de taxes d’Avalara. Un cabinet utilisant Managed Returns for Accountants peut importer les données clients depuis Avalara AvaTax ou depuis d’autres sources externes.

Oui. Avalara propose une formation officielle ainsi qu’un programme de certification afin de permettre aux cabinets d’accompagner pleinement leurs clients dans la gestion de leurs déclarations.

La tarification d’Avalara est basée sur le volume de déclarations que vous gérez.Contactez-nous pour obtenir un devis.

La solution complète de conformité fiscale dont votre cabinet a besoin, avec la flexibilité attendue par vos clients

AVALARA RETURNS FOR ACCOUNTANTS

 

La solution Avalara Returns for Accountants est conçue pour vous permettre de tirer parti de notre logiciel de gestion des processus de bout en bout afin d’accompagner votre équipe selon votre propre organisation.

 

  • Gérez des calendriers déclaratifs flexibles afin de mieux répondre aux besoins et aux contraintes de planification de vos clients
  • Gardez le contrôle sur l’ensemble du processus de préparation et de dépôt des déclarations
  • Tirez parti de la même technologie d’automatisation des déclarations qu’Avalara utilise pour ses propres services de conformité
Illustration d’une professionnelle utilisant un ordinateur portable affichant un logiciel fiscal, sur fond d’étagères et d’un décor bleu.
Illustration d’une professionnelle utilisant un ordinateur portable affichant un logiciel fiscal, sur fond d’étagères et d’un décor bleu.

La solution complète de conformité fiscale dont votre cabinet a besoin, avec la flexibilité attendue par vos clients

AVALARA RETURNS FOR ACCOUNTANTS

 

La solution Avalara Returns for Accountants est conçue pour vous permettre de tirer parti de notre logiciel de gestion des processus de bout en bout afin d’accompagner votre équipe selon votre propre organisation.

 

  • Gérez des calendriers déclaratifs flexibles afin de mieux répondre aux besoins et aux contraintes de planification de vos clients
  • Gardez le contrôle sur l’ensemble du processus de préparation et de dépôt des déclarations
  • Tirez parti de la même technologie d’automatisation des déclarations qu’Avalara utilise pour ses propres services de conformité

Pourquoi choisir Avalara ?

Avalara gère plus de 2 millions de déclarations et prépare 8,4 milliards de dollars de taxes à reverser chaque année. Nous sommes un leader reconnu des technologies de conformité fiscale et collaborons avec des experts fiscaux de premier plan à travers les États-Unis. Qu’il s’agisse de petits cabinets ayant besoin d’expertise supplémentaire ou de grandes firmes souhaitant intégrer nos solutions à leurs systèmes existants, Avalara simplifie la vie de votre cabinet et de vos clients.
  • Concentrez-vous sur les activités les plus rentables de votre entreprise
  • Développer votre activité
  • Répondez aux besoins et aux attentes de vos clients
« La capacité à proposer une solution intégrée de calcul des taxes sur autant de plateformes fait d'Avalara notre solution de référence en matière de taxes de vente. « 
« La capacité à proposer une solution intégrée de calcul des taxes sur autant de plateformes fait d'Avalara notre solution de référence en matière de taxes de vente. « 
« Avalara Managed Returns for Accountants est la meilleure solution que nous avons eu l’occasion d’utiliser. L' interface utilisateur est rapide, le processus est logique et nécessite trois fois moins de temps que les autres solutions que nous avons testées. »
« Avalara Managed Returns for Accountants est la meilleure solution que nous avons eu l’occasion d’utiliser. L' interface utilisateur est rapide, le processus est logique et nécessite trois fois moins de temps que les autres solutions que nous avons testées. »

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