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Classification automatisée des codes tarifaires
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Classification des codes tarifaires en libre-service
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Managed Tariff Code Classification — Option premium disponible
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Caractéristiques
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Classez automatiquement vos produits grâce à des modèles d’IA et de machine learning, continuellement perfectionnés et entraînés sur un large catalogue d’articles.
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Expérience guidée interactive pour classifier vous-même vos produits
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Faites appel à des experts pour une classification SH personnalisée
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Fonctionnement
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Essentials (pré-entraîné) — Classification basée sur plus de 30 millions de références régulièrement mises à jour et optimisées ou Pro (entraînement personnalisé) — Modélisation IA sur mesure, adaptée à vos propres références.*
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Expérience utilisateur interactive + assistance basée sur des experts et assistée par IA Aucune expérience préalable en matière de classification SH requise Classification par lots disponible
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IA/apprentissage automatique + expertise humaine
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Assistance en cas d’audit
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Suivi post-audit pour les modèles entraînés sur mesure
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Barème tarifaire accessible via une interface interactive afin de garantir la traçabilité en cas d’audit.
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Décisions administratives fournies et justification de la classification.
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Options d'intégration
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Chargement de fichiers en masse, API
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API, interface SaaS
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Chargement de fichiers en masse, API
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Saisie requise
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Description du produit ; Pays de destination pour HS10
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Description du produit ; Pays de destination
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Résumé du nom de l’article ; URL de l’article ; Pays de destination
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Données de sortie
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Code tarifaire à 6 ou 10chiffres ; classification par lots disponible
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Code tarifaire à 6 ou 10 chiffres
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Code tarifaire à 10 chiffres ; comprend également des études de cas et des décisions (facultatif pour Managed Premium)
*Nombre de listes de classification au 01.01.2023