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Automatisez l’attribution des codes du Tarif douanier harmonisé (HTS) avec Avalara Tariff Code Classification.

Réduisez vos coûts et augmentez vos marges en vendant à davantage de clients, dans davantage de pays.
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Map illustration with "Avalara Cross-border" text, showing a shipping route across the Atlantic Ocean.
Vidéo : Avalara Cross-Border vous aide à naviguer dans la complexité du commerce international.
Les entreprises de tous les secteurs nous font confiance
Logo eBay en lettres colorées.
Logo Flexport en texte bleu foncé avec un carré rouge.
Logo FedEx avec texte violet et orange, avec une flèche entre le « E » et le « x ».
Logo Zimmermann en texte noir sur fond blanc.
Logo Bridgestone avec un texte noir en gras et une icône « B » stylisée en rouge et noir.
Logo iHerb en texte vert.

Simplifier le commerce transfrontalier et la conformité tarifaire

Remplissez ce court formulaire pour parler à un expert. Voici ce qui se passera une fois que vous l'aurez soumis :

 

  • Un spécialiste vous contactera pour explorer des solutions adaptées à vos besoins en import/export.
  • Nous examinerons vos données produits et vos enjeux de classification.
  • Vous découvrirez comment Avalara Tariff Code Classification peut améliorer la précision, réduire les coûts des droits de douane et accélérer le dédouanement.

 

Contactez-nous dès maintenant, nous sommes impatients d’échanger avec vous ! Déjà client ? Obtenir une assistance technique.

AVANTAGES

Simplifiez vos processus grâce à un logiciel de classification automatisée des codes tarifaires

Accélérer le commerce grâce à l’IA agentique

Les serveurs MCP d’Avalara intègrent l’intelligence de conformité dans les ERP, les plateformes de commerce électronique et les chaînes d’approvisionnement afin de simplifier la conformité transfrontalière. En savoir plus

Bénéficiez d'une classification assistée par IA

Obtenez des classifications SH et HTS hautement précises, alimentées par des algorithmes combinant intelligence artificielle, machine learning et expertise humaine.

Améliorer l'expérience client

Fidélisez vos clients en utilisant des classifications plus précises afin de facturer correctement les droits de douane au moment du paiement.

Améliorer la conformité transfrontalière

Améliorez la précision de vos documents afin de surmonter les défis transfrontaliers, réduire les retards en douane et éviter des coûts supplémentaires liés à la chaîne logistique et à la livraison.

Intégrer les applications existantes

Intégrez-vous facilement à vos applications existantes et évoluez à grande échelle grâce aux API ou aux flux de fichiers (SFTP).

Prise en charge des grands catalogues de produits

Classez de grands catalogues produits par lots avec Avalara Trade Compliance. Aucune expérience préalable en classification SH n’est requise.

FONCTIONNEMENT

Avalara Tariff Code Classification

Avalara Tariff Code Classification automatise la classification des codes SH, HTS et Schedule B en analysant les informations détaillées au niveau du produit et en attribuant le code approprié dans plus de 180 pays sur la base de données douanières régulièrement mises à jour.
An orange world map illustration featuring question marks across different countries, representing global tariff uncertainty.
Vidéo : Avalara automatise l’attribution des codes SH et le calcul des taxes internationales.

Logiciel Avalara de classification tarifaire et de codes SH

Classification automatique des codes tarifaires par Avalara

Avalara Automated Tariff Code Classification : Un outil basé sur l’IA qui classe rapidement de grands catalogues produits en codes SH ou HTS afin de calculer les droits et taxes conformément aux exigences internationales.
  • Couramment utilisée par les courtiers et les expéditeurs
  • Fournit une classification SH-6 ou SH-10 en temps réel basée sur notre vaste bibliothèque de contenus, régulièrement enrichie par des modèles de machine learning.
  • Passez à Avalara Automated Tariff Code Classification Pro pour bénéficier de modèles IA/ML spécifiques basés sur votre catalogue de produits, ainsi que d'une assistance post-audit
  • Couramment utilisée par les courtiers et expéditeurs

Avalara Self-Serve Tariff Code Classification 

Un outil convivial de classification SH utilisant l’IA pour générer des codes SH à 6 chiffres universels ou des codes HTS à 10 chiffres spécifiques au pays à partir de descriptions commerciales.
  • Couramment utilisée par les courtiers et les expéditeurs
  • Animé par une interactivité intelligente, le processus de classification fournit intuitivement un code tarifaire unique pour chaque produit
  • Outil automatisé de recherche interne qui fournit instantanément des informations commerciales difficiles à trouver, avec une plus grande précision.

    Avalara Managed Tariff Code Classification 

    Une solution automatisée conçue pour simplifier le processus de classification et offrant une prise en charge des codes SH pour plus de 180 pays. Avec une équipe de plus de 260 spécialistes en classification et une IA propriétaire, la solution peut traiter des volumes allant de quelques dizaines à plusieurs millions de produits.
    • Couramment utilisée par les grands expéditeurs
    • Prend en charge les catalogues de produits volumineux et les commandes de grande valeur
    • Passez à Managed Tariff Code Classification Premium pour bénéficier d’un accompagnement approfondi sur les produits complexes et d’une analyse experte des ingrédients, des matériaux, des restrictions, et plus encore.
        Fond géométrique bleu avec des triangles superposés.

        Intégrations

        Avalara assure la conformité transfrontalière de Shopify Markets et d'eBay International Shipping

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        Explorez plus de 1 400 intégrations partenaires signées

        Tableau comparatif des produits

        Trouvez la solution adaptée à votre entreprise
        Classification automatisée des codes tarifaires
        Classification des codes tarifaires en libre-service
        Managed Tariff Code Classification — Option premium disponible

        Caractéristiques

        Classez automatiquement vos produits grâce à des modèles d’IA et de machine learning, continuellement perfectionnés et entraînés sur un large catalogue d’articles.

        Expérience guidée interactive pour classifier vous-même vos produits

        Faites appel à des experts pour une classification SH personnalisée

        Fonctionnement

        Essentials (pré-entraîné) — Classification basée sur plus de 30 millions de références régulièrement mises à jour et optimisées ou Pro (entraînement personnalisé) — Modélisation IA sur mesure, adaptée à vos propres références.*

        Expérience utilisateur interactive + assistance basée sur des experts et assistée par IA Aucune expérience préalable en matière de classification SH requise Classification par lots disponible

        IA/apprentissage automatique + expertise humaine

        Assistance en cas d’audit

        Suivi post-audit pour les modèles entraînés sur mesure

        Barème tarifaire accessible via une interface interactive afin de garantir la traçabilité en cas d’audit.

        Décisions administratives fournies et justification de la classification.

        Options d'intégration

        Chargement de fichiers en masse, API

        API, interface SaaS

        Chargement de fichiers en masse, API

        Saisie requise

        Description du produit ; Pays de destination pour HS10

        Description du produit ; Pays de destination

        Résumé du nom de l’article ; URL de l’article ; Pays de destination

        Données de sortie

        Code tarifaire à 6  ou 10chiffres ; classification par lots disponible

        Code tarifaire à 6 ou 10 chiffres

        Code tarifaire à 10 chiffres ; comprend également des études de cas et des décisions (facultatif pour Managed Premium)

        *Nombre de listes de classification au 01.01.2023

        TÉMOIGNAGES CLIENTS

        Découvrez ce que nos clients en disent

        « Il faudrait que j’engage au moins trois personnes spécialisées dans la fiscalité pour faire le travail qu’Avalara accomplit pour nous. »

        • — Jason Macatangay
        • Directeur financier, Threadless

        « L’outil de classification des codes tarifaires en libre‑service a transformé la manière dont nos marchands abordent l’expédition internationale. Il s'agit d'une solution simple, précise et rentable qui a simplifié le processus, permettant à nos clients d’étendre leurs activités sans craindre des complications douanières. »

        • —Shea Felix
        • Vice‑président, GlobalPost International
        Voir tous les témoignages clients
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        Conformité fiscale internationale

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        Foire aux questions

        Foire aux questions

        Les serveurs Model Context Protocol (MCP) relient les API d’Avalara HS Code Classification ainsi que les API de la bibliothèque Avalara Trade and Tariff Library, sélectionnées avec soin, aux agents d’IA et aux plateformes partenaires.. Cela permet d’exécuter automatiquement des tâches de conformité telles que la classification tarifaire et la gestion des restrictions commerciales directement dans les ERP, les places de marché et les systèmes de chaîne logistique. Résultat : une mise en œuvre plus rapide, moins d’erreurs et des opérations commerciales internationales plus fluides.

        Les codes du Système harmonisé (SH) sont des codes à 6 chiffres normalisés au niveau international utilisés pour classer les biens échangés. Les codes HTS (Harmonized Tariff Schedule) sont des extensions à 10 chiffres des codes SH utilisés par les États-Unis pour déterminer les droits et réglementations à l'importation. Les codes tarifaires font généralement référence à des classifications utilisées pour imposer des droits sur les importations, qui varient d'un pays à l'autre et sont souvent basées sur le système SH. Les codes de l'annexe B sont des codes à 10 chiffres utilisés par les États-Unis pour classer les marchandises exportées, tenus à jour par le Bureau du recensement des États-Unis.

        Les codes SH sont essentiels, car ils représentent le langage commun du commerce international des marchandises. La classification SH est une exigence obligatoire des autorités douanières, et l’utilisation d’un code inexact peut entraîner un trop-perçu ou un sous-paiement des droits et taxes, voire une violation des règles de conformité commerciale. Cela peut provoquer des retards à la frontière ainsi que l’application de pénalités et d’amendes.

        Il n’est pas recommandé d’utiliser le même code SH pour plusieurs produits s’ils diffèrent par leur composition, leur forme ou leur fonction. Les codes SH sont attribués en fonction des caractéristiques spécifiques du produit. Chaque produit doit être classé sous le code correspondant le mieux à ses caractéristiques.

        Les codes SH sont régulièrement réexaminés et mis à jour par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) afin de tenir compte de l’évolution des technologies, des pratiques commerciales et de l’arrivée de nouveaux produits sur le marché. La version la plus récente (SH 2022) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cependant, de nombreux pays utilisent encore des versions antérieures du SH, non compatibles avec le SH 2022. Il est important de savoir que les codes tarifaires propres à chaque pays ainsi que leurs taux de droits associés peuvent également évoluer plusieurs fois par an.

        L’ensemble des offres Avalara Tariff Code Classification classent les produits selon le niveau tarifaire spécifique à chaque pays et permettent de déterminer les taxes applicables ainsi que les exigences d’expédition, avec un niveau d’accompagnement de nos experts qui s’adapte à vos besoins.

        La classification automatisée des codes SH repose sur l’utilisation de technologies de machine learning et d’intelligence artificielle. Les solutions Avalara combinent un outil intuitif alimenté par l’IA avec du machine learning et l’expertise humaine.

        Les sanctions varient selon le pays et la gravité de l’infraction. Selon une récente enquête Avalara, une classification incorrecte entraîne plus fréquemment des retards en douane, des coûts supplémentaires liés aux droits et taxes, des dépenses logistiques additionnelles et des retards de livraison vis-à-vis des clients.

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